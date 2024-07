La utilidad está en la autonomía

Creado: Actualizado:

La moción del Partido Popular provincial al Pleno de la Diputación de León del pasado 26 de junio no solo es de una pobreza conceptual deplorable, sino que además es tendenciosa y falaz.

La pobreza conceptual es tan obvia, tan de parvulario, que no debería merecer la atención de los leoneses, pero vamos a dedicarle unas líneas para que se enteren los autores de la moción. Exigir que se trate con dignidad la historia de León; trabajar para la mejora urgente de las infraestructuras; la defensa de las juntas vecinales; la mejor gestión del agua y de los montes; mayores inversiones en infraestructuras; la sostenibilidad y modernización de la agricultura y la ganadería; la ampliación de la fibra óptica o la progresiva implantación del 5G y la extensión de la cobertura de 4G; la apuesta por el sector industrial… todas esas «utilidades» y muchas más han venido siendo recogidas en las permanentes reivindicaciones de articulistas, miembros de asociaciones culturales, colectivos de analistas, dirigentes y militantes de distintos partidos políticos, etc. en medios de comunicación. Se trata, obviamente, de un registro más o menos parcial de las carencias que padecemos los leoneses desde hace varias décadas y su reiteración con motivos partidarios, como es el caso, pura palabrería inútil.

Porque de lo que se trata no es del «qué», sino del «cómo». Y es aquí donde los populares se callan. De pura vergüenza, pues han estado en el gobierno de la Comunidad Autónoma y en el del Estado tiempo suficiente como para haber subsanado la mayoría de tales carencias, impidiendo, por ejemplo, que llegáramos a ser un 20% más pobres que la parte castellana de la Comunidad Autónoma, o que los leoneses no percibamos entre 800 y 1000 millones del presupuesto autonómico cada año. Y no lo han hecho. ¿Porque no saben? ¿Porque no quieren? ¿Porque no pueden? Vamos a presuponerles inteligencia, pues la respuesta más inmediata es que «no pueden». Y no pueden, porque este partido es militante y tienen que obedecer lo que les manden desde Valladolid y desde Madrid; es decir, el PP leonés carece de autonomía para decidir. Pero también de voluntad, pues para el Pleno pudieron haber hecho lo que hizo el PSOE, que han demostrado ser en esta ocasión bastante más listos y saben por dónde van las cosas; de momento, les han metido a los populares un buen gol, colocándolos en una portería a la que se van a tirar muchos penaltis.

La moción es tendenciosa, porque desde un falso victimismo, cual es el de que los autonomistas somos unos irresponsables que señalamos y dividimos (polarizamos) a los leoneses en «buenos» y «malos» (por el cual se sienten estigmatizados), los autores de la moción no tienen empacho alguno en dividirlos en «útiles» e «inútiles», incurriendo en una insolencia vergonzante al convertir a sus compañeros «inútiles», esos que «han hecho del leonesismo una herramienta para mantener un sueldo público», en auténticos «pesebreros». ¡Dios de los cielos!: los diputados provinciales del PP de León llamando pesebreros inútiles a sus compañeros socialistas y leonesistas. ¿Quién estigmatiza a quién?.

La moción es falaz porque se basa en una analogía completamente falsa: la del independentismo. Dicen los diputados populares que la Autonomía para la Región Leonesa es un atentado contra la integridad territorial de España, y todo por «oportunismo, utilidad política egoísta y electoralismo» con el único fin de conservar el poder. Es evidente que los redactores de la moción aprovechan la ocasión de la moción para mandar un mensaje de apoyo a Génova en su campaña contra la aplicación de la Ley de Amnistía y la financiación singular de Cataluña, asuntos sobre los que los leonesistas autonomistas no se han pronunciado, que yo sepa. ¿No es esto oportunismo también? De medio pelo, pero que demuestra las verdaderas razones que subyacen al no de los populares leoneses en el Pleno. Porque a ver si nos enteramos: los que apoyamos la Autonomía Leonesa por la vía de la Constitución no podemos romper España porque la propia Carta Magna lo impediría, como tampoco pedimos una financiación singular, sino la que nos correspondería como una región autónoma en igualdad de condiciones que las del resto de España. Justo esa financiación que nos están birlando a los leoneses los dirigentes del PP que gobiernan en Valladolid. Pero el colmo de esta moción falaz es que la suscriba un neo converso, ese popular que se presenta como autonomista leonés en su Ayuntamiento y autonomista castellano y leonés en la Diputación.

No obstante, hay que reconocerle al «leonesismo útil» una gran utilidad: la de haber enterrado a la «Comunidad de éxito» de ese otro leonesista útil que es el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Sinceramente, creo que no tardaremos en asistir al sepelio del «leonesismo útil», pues sé que en el PP leonés hay personas que saben, quieren y pueden superar esa lamentable y torpe fase por la que están pasando.