Análisis necesario sobre la dana del Levante

Cuando el día 12/11/24, envié un articulo, comentando los efectos de la dana, del 29/10/24 no conocía que existían, desde hace más de dos décadas, no uno, varios proyectos, para redirigir los cauces de los barrancos de la Saleta y del Poyo, cuyo coste era de poco más de 250 millones de euros. Con esta inversión, que no gasto, se hubieran evitado, las muertes de más de 250 personas y de los incalculables daños materiales y morales, daños imposibles de reparar. En España tenemos todo un refranero y los refranes expresan una filosofía muy aguda, estos, «vienen como anillo al dedo», «más vale prevenir que lamentar», «vale más un por si acaso que cien penseques».

La Agencia Estatal de Meteorología, (Aemet), desde el día 23/10/24, emitió varios pronósticos alertando que se estaba formando una gran dana, que afectaría a cualquier zona del levante peninsular, (desde Cataluña hasta el estrecho), en previsiones posteriores, se fue precisando, el día 25, viernes:

Copio: «Si todo sigue tal y como prevén los modelos meteorológicos durante los próximos 5 días, esta dana, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto. De las que pueden ser recordadas en la vertiente mediterránea».

El domingo 27, Aemet emitió un aviso especial de fenómenos adversos a partir del lunes 28 y en el que se volvía a insistir en la posibilidad de lluvias torrenciales para el martes. El lunes 28 a las 14:04, Aemet publicó un segundo aviso especial por lluvias intensas a partir de ese mismo día: «El martes 29 se prevé el día álgido de este episodio, esperándose la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana».

Conociendo estas previsiones, el presidente del Gobierno, el mismo día 28/10/24, viaja a la India. La pregunta a la que debe contestar este impresentable es: ¿Hay algún asunto más importante que estar preparando la respuesta a una catástrofe anunciada, para su país? La principal preocupación, de un presidente de Gobierno, de cualquier país, es alertar a la población informándola de los riesgos y ordenando que las poblaciones más vulnerables sean desalojadas y que las calles queden libres de vehículos y contenedores, para que el agua pueda circular lo más rápido posible y además, al minuto de que cesen las lluvias, estar allí, con un general del ejército al mando; con experiencia en labores de socorro en otras catástrofes, que con seguridad daría la orden de no sacar ni un tornillo a las calles.

El Ejército tiene todos los medios para limpiar las calles, en menos de una semana; sin echar, ni un gramo de barro a red de desagüe, (el barro atora los desagües), a continuación se daría la orden de ir sacando ordenadamente los enseres que debieran ir a un vertedero. ¿Por qué, el presidente del Gobierno, antepuso el viaje a la India? ¿Por qué, Teresa Ribera, no se presentó en Madrid y se quedó en Bruselas?, anteponiendo sus interese personales. ¿Fallaron las alertas?, ¡sí!, fallaron todas. ¿Fallaron los que debieron dar esas alertas?, es más que evidente que ¡sí!

No sé si todos los agricultores y ganaderos, pero casi todos tienen una aplicación en el teléfono móvil, que les informa del tiempo y que consultan a diario. ¿Por qué ahora ninguno quiere ser el responsable de no haberlas hecho?, ya que todos son responsables, ahora se culpan unos a otros, lo que pone en evidencia, que son unos inútiles y que estarían mejor arando, pero tirando del arado; lo que me resulta extraño es que no culpen a Franco, que después de 50 años, sigue siendo el culpable de todo lo malo, que hacen los políticos actuales.

Es evidente que el grado de culpabilidad es distinto, no es igual la responsabilidad de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la que dependen la Aemet y todas las confederaciones hidrográficas, y por lo tanto también, la Confederación hidrográfica del Júcar. Teresa Ribera permaneció desaparecida durante 10 días y cuando volvió fue para criticar a Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, pero ni un reproche a los de las otras tres comunidades afectadas, Castilla-La Mancha con 7 muertos y Andalucía con 1 fallecido, y Murcia, con sólo daños materiales por el desbordamiento de tres ríos.

Es evidente que Sánchez y su Gobierno tienen obsesión por culpar de todo a Mazón, sólo les falta decir que es el culpable de la muerte de Manolete; al menos Mazón ha dado la cara y no huyó, como una rata, de Paiporta y no ha dejado de acompañar a los reyes en sus visitas a las poblaciones afectadas, aunque le hayan abucheado.

Es más que evidente quién es la máxima responsable, de los daños de la dana, pretender que Mazón sea considerado, por todo el Gobierno de España, el único responsable, no sólo de las muertes y daños materiales y psicológicos, habidos en Valencia, también los daños en Albacete, Murcia y Andalucía, sólo se puede explicar, por la bajeza moral de este Gobierno.

Pretender que el cobarde que huyó de Paiporta, dejando a los reyes de España y a Mazón, recibiendo insultos, barro y amenazas de una población indignada, no tiene ninguna responsabilidad, cuando es el máximo responsable, aunque no sólo él, todo el Gobierno, ya que si se hubieran ejecutado las obras de desvío, los daños materiales, pudieran haber sido irrelevantes.

Si tenemos en cuenta que «una persona inteligente, ni roba ni miente», es evidente que cuando Dios repartió inteligencia, se olvidó de la mayor parte de los políticos, no sólo de los españoles, también de los actuales, de la UE. Quien debió dar la alerta de que se estaba desarrollando una gran dana, fue el Gobierno, pues el Estado de alerta, sólo es competencia del presidente del Gobierno, aunque también hubiera podido, como dice el catecismo del padre Astete, la dada por cualquier alcalde de la zona inundable y ya tendríamos otro alcalde a añadir al de Móstoles. El máximo culpable es el presidente del Gobierno y una buena parte de sus ministros, entre los que destacan, por encima de todos, Teresa Ribera, Margarita Robles, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska. Las responsabilidades criminales, si las hay, son los jueces los que las tienen determinar.

Quiero recordar la prontitud con la que acudió el Gobierno de Sánchez, a Marruecos, con motivo del terremoto del 8/9/2023; en menos de 24 horas llegó la UME y a continuación Margarita Robles envió al Ejército; es de suponer que con el permiso del presidente, también es de suponer, que si ahora no se envió al Ejército a las zonas afectadas por la dana, ha sido por no contar con su permiso, en cuyo caso, Robles no sería responsable directa de las muertes y daños ocasionados por la dana, pero ¿por qué no dimite? Hay otro refrán, «piensa mal y acertarás».

Analicemos esta frase, del presidente del Gobierno: «Si requiere más medios, que los pida y los tendrá».

1º) El mentiroso quiere pasar toda la responsabilidad al presidente de la Comunidad Valenciana, no sólo de los daños en esta autonomía, también de los daños en Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, y el pardillo de Mazón, parece que no se ha enterado de que estos territorios no pertenecen aa la Comunidad Valenciana.

2º) El cobarde, tiene medios, muchos medios, pero los españoles le importamos un pito, y menos aún los extranjeros, que también han fallecido; de los que también tiene que responder ante sus países de origen.

3º) El ‘Puto Amo’, como le llama «la voz de su amo», se puede permitir tardar tres días sin darse por enterado de que en España ha ocurrido una catástrofe nacional y como Nerón disfrutaba viendo como ardía Roma, el ‘puto amo’ disfrutaba viendo como Mazón, actuando como un pardillo, parece que todavía no sabe que no se puede fiar del mentiroso y que con este personaje, no se puede ir ni a coger flores.

Ahora, parece que el protagonismo ya lo acapara Aldama.