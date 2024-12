¡Algo ancestral! Nuestra lengua

Creado: Actualizado:

El tema es complejo para los lingüistas y más para los historiadores. Pensamos, al referirnos a nuestro idioma, que no hay que hablar de dialectos por un hecho concreto: todas las lenguas peninsulares incluso otras extranjeras (italiano, francés, rumano,.....) proceden de un tronco común: el latín, aunque hayan evolucionado de distinta manera en cada lugar. De aquí que haya que admitir, según algunos historiadores de la Literatura, el concepto «hablas» que no son más que derivaciones históricas de las lenguas o dialectos vecinos. No estamos de acuerdo, sin ser lingüistas, con la frase del investigador Javier Huerta «....el área actual del dialecto leonés comprende las provincias del antiguo reino de León y Asturias, dejando sentir su influencia además.....» que recoge de otros estudiosos, por tanto, no se puede hablar o no se debe hablar de dialectos. Sí es posible que suceda, que al perder entidad histórica el reino leonés y su incorporación a Castilla, se haya producido lo que se ha llamado, con razón, «un proceso de castellanización» con lo cual hay que admitir aquel concepto de «hablas», hecho similar al de Salamanca, que ya observa Claudio Sánchez Albornoz, considerando la inferioridad literaria de León a partir de Fernando III. Ello ha redundado en perjuicio de la literatura leonesa carente, tristemente, de escasas manifestaciones literarias. No obstante, se puede hablar de poesías leonesas, hecho que recoge Ramón Menéndez Pidal, al citar la obra Elena y María del siglo XIII, que es una disputa entre un clérigo y un caballero. En el contexto literario leonés hay que citar el Poema de Alfonso XI de Rodrigo Yáñez, estudiado por Diego Catalán. Hay hechos que resultan muy difíciles de resolver, como es el caso del «sayagués», modalidad dialéctica de Sayago (Zamora), quienes algunos han opinado (H. López Morales) que tiene un origen castellano y no leonés. La relación entre el sayagués y la literatura salmantina, ha sido igualmente estudiada por el profesor Lázaro Carreter. Al llegar el siglo XIX, aparecen los nacionalismos, como consecuencia de ello señala Javier Huerta Calvo, especialista en literatura leonesa, que escasa resonancia van a tener en el territorio leonés «son filólogos, y no políticos ni creadores, los que traten de conferir entidad idiomática a un habla que apenas traspasa los ámbitos rurales». A pesar de ello cita alguna excepción, así en 1861, Antonio Fernández y Morales, publicó Ensayos poéticos en dialecto berciano. Posteriormente, surgirán algunas reivindicaciones del leonés, en las que se comenta que la invasión del castellano ha sido total. Como las opiniones en todos los aspectos son innumerables, como sucede con cualquier tema, se ha afirmado: «Algunas regiones de España conservan con más o menos pureza su dialecto, mientras los leoneses nos hemos esforzado en ridiculizarlo...». Otras veces se ha dicho, y lo relacionamos con el tema del que últimamente se ha hablado en muchos medios de comunicación (y tal vez se siga comentando): «Lengua por lengua, dialecto por dialecto, tan bueno es el Cepedano como el Vasco, el Catalán o el Mallorquín. La cuestión es deshacer la unión de la Patria ¡Y Viva el Regionalismo!». En El Bierzo, la lengua oficial que todos hablan es el castellano (mayores poblaciones), aunque en menor medida se habla el gallego y el leonés, que ha dado lugar a un híbrido conocido como dialecto berciano, que, incluso, tiene variaciones locales (pueblos y aldeas). Los lingüistas y literatos interesados por este arduo tema, observan ciertas similitudes aunque con ciertos matices, entre los habitantes de León, Zamora (sayagués) y Salamanca que son típicamente leoneses, es decir, de la actual Comunidad autónoma.

Aconsejamos lecturas: El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y tierras de Astorga de Alonso Garrote, quien observa una cierta diferenciación del habla entre la parte occidental y nororiental de la provincia; Un olvidado libro sobre el lenguaje de El Bierzo de Benavides Morón, que estudia el vocabulario de El Bierzo en la revista Archivos Leoneses (año 1958, nº 14); Cuentos en dialecto leonés de Cayetano Bardón; La provincia de León. Paisajes, hombres, costumbres y canciones de Martín Granizo, publicado en Madrid en 1922, donde destaca una recopilación de datos generales de la región; por último y más modernamente, se halla la obra de Sánchez Dragó Gargoris y Habidis. Una historia mágica de España, obra muy polémica que refleja una serie de comentarios diversos de la Maragatería (habla, costumbres, etc.).