Ahora, quién pone una moción de censura a Pedro, el decente

Pedro Sánchez le dijo a Rajoy en un debate de TVE que debido a la corrupción era una persona indecente.

Mariano Rajoy, asfixiado por la corrupción en su partido, cayó del caballo, fruto de una moción de censura interpuesta por el «decente» Pedro Sánchez Castejón.Pedro Sánchez ascendió al altar de los dioses. Enarboló la bandera de la pureza política. Sus gobiernos serían adalid de una política alejada de toda sospecha de corrupción. Pedro pasó de la nada al todo. Pedro se bajó del Peugeot y se montó en un coche de lujo. Pedro dejó el apartamento de un ciudadano normal para ocupar la alcoba palaciega. Tiene un avión a su disposición. Lo mismo va a un concierto que de vacaciones al lujoso palacio de la Maleta que el rey Hussein de Jordania había regalado a Juan Carlos. O bien coge el helicóptero y le lleva a Quintos de Mora, donde acudía su odiado generalísimo para cazar y, ahora, él reúne allí a sus validos para agasajarlos y premiarles por su fidelidad y adoración. Cuando le parece también va a Doñana para demostrar que es un protector del Medio AmbientePedro se olvidó pronto de la palabra indecente. Hay un principio que dice: aquel que estuvo de servilleta y ahora es mantel líbrate de él.Pedro se olvidó de la servilleta y ahora Pedro siempre es mantel.Yo no sé si Pedro sufrió un síndrome mental y su cerebro se transformó porque sus actuaciones son resultado de un psicópata ausente de toda culpabilidad.Veamos pues sus decencias. ¿Puede haber algo más indecente que pactar con quienes han asesinado a sangre fría y quieren romper la nación? ¿No es indecente liberar de las cárceles a etarras después de asesinar a más de ochocientas personas?¿Puede haber algo más indecente que pactar con un comunista que dijo que le quitaba el sueño? Mintió como un bellaco. Luis del Val le asignó un apodo, Pedro I, el Mentiroso. Porque la marca de Pedro es la mentira.¿Es decente lo de tu queridísima esposa, imputada por ser manipuladora de fondos sociales, amiga de comisionistas, de ladrones al estado? Me imagino, Pedro, sabrás lo que tu adorada y fiel esposa tiene en África. Conocerás los negocios que tiene en la Universidad Complutense. Espero te hayas enterado de la relación con Javier Hidalgo, el CEO de Air Europa, se sobreentiende económica, como intermediaria para el rescate de la aerolínea. Ahora se publica que el matón de Koldo y Aldama recibieron en bolsas de deporte a las afueras de Madrid una limosna de quinientos mil euros por el rescate de Air Europa. El África Center de Begoña Gómez negoció introducir a Globalia en diferentes países africanos antes de recibir el rescate millonario del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tú, Pedro, que duermes con Begoña Gómez ¿no conoces sus andanzas? Pedro ¿Tú no sabías qué hacía tu lugarteniente, Ábalos, ese que te abrió el camino de la Moncloa?¿Tú no sabías que tenía a su lado a un matón, por nombre Koldo, guardia de seguridad de un prostíbulo que robaba, llevaba sacos de pasta de un lado a otro? ¿Pedro, tu no sabías que tu buen amigo Ábalos tenía una querida que le había puesto un apartamento en la plaza España para satisfacer sus intimidades o que iba con él como secretaria particular? Era una estudiante de odontología que percibía 1.500 euros por hacer prácticas, entre otras, lavando los calzoncillos y meterlos en la maleta.Pedro, ¿Tú no sabías que la trama de Aldama, Koldo, tenían un chalé por Cádiz por el que se pagó quinientos mil euros y que terminó disfrutando Ábalos pudiera ser con su querida, una tal Jessica?Pedro, seguimos tirando de la manta. Allá por Andalucía tus compadres, los socialistas, Chaves, Griñán, consejeros, exdirectores Generales, el sindicato UGT, robaron a las arcas del Estado. Entre los Eres y los cursos de formación no se sabe cuántos millones o miles de millones y fueron condenados por la justicia y tú los indultas porque son de tu casa. Después de todas estas indecencias y mentiras aparece Tito Berni. El caso Mediador es una trama de corrupción en España, cuyo foco se centra en Canarias y afecta a tu partido. No pasa nada. Es un desliz de unos delincuentes que gastaban el dinero de los sobornos en lupanares.Pedro, tú sabías que un día una venezolana, por nombre Delcy, llegó a Barajas, la recibió tu amigo Ábalos, entonces ministro, le entregó no sé cuántas maletas, algunas contenían lingotes de oro y las otras dicen que dinero, mucho dinero. Por cierto ¿dónde están aquellos cofres? No creo que hayas ordenado que los guarden en los sótanos blindados del Banco de España.Tienes otro lío con una amiga que pusiste en el Congreso para hacer de cortafuegos, una tal Armengol. La UCO la está cercando por sus mentiras. Koldo la sedujo en una conversación para venderle mascarillas. Le dice que ahora no puede hablar con él. Koldo le dice entonces: Vale cariño, te mantengo informada de todo. Ya veo que en las relaciones hay amor …. Y ya sabemos cómo termina.Y, ahora, Pedro: ¿quién es el indecente, el corrupto, el ladrón, el mentiroso, el trapacero, el maleante? Parece ser que todo tu gobierno está en la cuerda floja ya que según el último informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil sobre José Luis Ábalos, remitido al juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, salpica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero, también deja tocadas a siete personas de su máxima confianza: tres ministros en ejercicio, Marlaska, Torres y Ribera, la exministra de Economía, Nadia Calviño; el exministro de Sanidad, Salvador Illa; y los expresidentes autonómicos Francina Armengol, Ángel Víctor Torres e, inclusive, aparece una tal Concha Andreu, entonces presidenta socialista de la Rioja, que también contactó con el macarra de Koldo para vender mascarillas.Y ¿qué le ocurre a tu fiscal general que también está bajo sospecha? Y ¿tu hermanito, David? Sabes que está imputado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, allá por Badajoz. ¡Ay, Ay, Pedrito, ¡Pedro! qué líos tienes en tu casa. Cuanto olor nauseabundo sale de la Moncloa. Porque es tanto el hedor que no basta abrir ventanas. Es imposible que el tufo se aleje ya que la cloaca de residuos nauseabundos está dentro de la Moncloa. Y después de esto, creo, Pedro, debes coger las maletas y hacer un viaje sin vuelta. Te aconsejo a Marruecos porque parece ser que tu amadísima también trabajó allí con la empresa, África Center. Puede ser que la caja fuerte de la empresa esté en algún país africano que supone vivir toda una vida de un merecido descanso conseguido con tanta «decencia». Otro destino, pudiera ser Venezuela, ya que tu asesor personal, José Luis Rodríguez Zapatero, conoce bien el país y te puede reservar los mejores hoteles que te pagará Maduro por su apoyo a las elecciones fraudulentas.La gran tragedia en España es que, el «decente, Pedro», está apoyado por: terroristas, independentistas, corruptos y ladrones. Los españoles tendremos que ir despertando de la borrachera ya que estamos apoyando a ladronzuelos, cuatreros y bandidos. A mí se me ocurre el siguiente silogismo: Si Pedro es corrupto e Indecente y los españoles seguimos votando a Pedro, luego, los españoles somos corruptos e indecentes.Yo me pregunto y ahora ¿Quién pone una moción de censura por tanta corrupción y atraco? Por supuesto, nadie. Igual se acaba la luna de miel. Aún más, liberados de la impunidad política, terminarían todos en Soto del Real. Luego, seguiremos apoyando a Pedro «el decente».