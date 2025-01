¿Castilla y León «es» o Castilla y León «son»?

Creado: Actualizado:

Desde sus inicios, la Junta de Castilla y León se ha empeñado en conjugar en singular, como si fuesen un único territorio, las regiones de León y Castilla (dando preeminencia en el orden, eso sí, a Castilla sobre León), haciendo caso omiso de las normas en cuanto a concordancia verbal que marcan las normas básicas del español.

Un hecho que repetido machaconamente por políticos y prensa día tras día, año tras año, ha acabado por extender a toda la sociedad la conjugación en singular de la alusión a dos territorios con nombres distintos, que a priori solo podrían conjugarse en plural si se usase de forma previa un participio, adjetivo o nombre que los uniese como un único conjunto, de modo que añadiéndole previamente «la comunidad» sí sería correcto usar en singular la conjugación. Es decir, sería correcto en cuanto a concordancia verbal decir «la comunidad de Castilla y León es extensa», pero si quitamos ese pronombre previo sería incorrecto y habría que decir «Castilla y León son extensas».

Y es que, desde la formación de la comunidad de Castilla y León en 1983, al unirse bajo la misma autonomía las regiones de León (provincias de Salamanca, Zamora y León) y gran parte de Castilla la Vieja (Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), las autoridades de esta especie de pastiche autonómico birregional llamado Castilla y León han querido presentarlo como un todo, como si no hubiese dos regiones previas que la forman y que poseen nombres distintos, como si la «y» que une ambos nombres no significase nada.

Conscientes de ello, los promotores de unir ambas regiones en una misma autonomía, y posteriormente la Junta (inicialmente en manos del PSOE y posteriormente en las de AP / PP) han tenido en el uso del lenguaje un importante campo de batalla. De hecho, si en el Decreto para el órgano preautonómico se hablaba del Consejo «de Castilla y de León», que marcaba claramente la existencia de dos territorios distintos, en el proyecto de Estatuto se quiso retorcer hasta el extremo el lenguaje y hablar de «Castilla-León», aunque finalmente acabó por corregirse por la denominación de «Castilla y León» tras no pocas quejas desde tierras leonesas.

Sin embargo, esto no ha evitado que aún con una denominación oficial de la comunidad que marca la existencia de dos regiones en su seno, desde la Junta se haya insistido en sus cuatro décadas de existencia en hablar de Castilla y León como «región», como si la historia de España (en que León y Castilla siempre fueron reconocidas como regiones distintas) no valiese para nada, como si para este híbrido de comunidad creado en 1983 el escudo de España (en que León y Castilla ocupan cuarteles distintos) fuese irrelevante, como si las regiones de León y Castilla no tuviesen derecho a existir.

Y es que, lejos de asumir la birregionalidad de la comunidad autónoma, la Junta viene insistiendo en sus lemas en conjugar en singular dos nombres diferentes, pasándose por el forro las normas en concordancia verbal de una lengua española que luego presumen de defender, con lemas como «Castilla y León es vida» o, más recientemente, «Castilla y León nos impulsa» o en la promoción de la Estrategia de Talento 2031, «Castilla y León es calidad de vida, es talento».

En este aspecto, no parece que para la Junta la conjunción copulativa «y» ubicada entre León y Castilla signifique nada, aún y cuando según la RAE significa que se acumulan elementos diferentes, usándose la «y» para indicar una relación de acumulación o suma que enlaza elementos que tienen la misma jerarquía en la oración, es decir, que León y Castilla son dos entidades nominales distintas.

Sin embargo, el uso reiterado por políticos o prensa de los nombres Castilla y León en singular y en ese orden, nos ha llevado a que no nos suene rara esa falta de concordancia nominal. De hecho, sí nos suena raro si se altera el orden de dichos nombres, no sonándonos extraño por ejemplo si se dijese «Castilla y León es extensa» pero sí en el caso de que se dijese «León y Castilla es extensa».

En este aspecto, podríamos considerar que Castilla y León es una especie de matrimonio, pero en él ninguna de las partes ha dejado de ser una persona independiente. Para entenderlo de otro modo, supongamos que dos personas se unen en matrimonio, no veríamos lógico que se dijese «Ana y Juan es simpático», sino en todo caso «Ana y Juan son simpáticos». Y otro tanto podríamos decir si mañana se uniesen España y Francia en un mismo Estado, veríamos incoherente que se dijese «España y Francia es rica», ya que lo lógico sería más bien decir «España y Francia son ricas» o en todo caso, añadiéndole una partícula previa, «el Estado de España y Francia es rico».

Y es que, en vista de todo lo expuesto, cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿Castilla y León «es» o Castilla y León «son»? Personalmente, creo que salvo que usemos una partícula previa que una ambos nombres como conjunto, sería más coherente si queremos ser estrictos con el lenguaje decir que Castilla y León «son», o que León y Castilla «son», claro que usar el español de forma correcta en este caso evidenciaría una realidad que a algunos escuece, y es que esta comunidad está formada por dos regiones históricas.