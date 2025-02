Y Televisión Española dio la campanada

Creado: Actualizado:

Muchos vieron el pasado Fin de Año las campanadas protagonizadas por dos personajes: el tal Broncano, el protagonista del millonario programa La Revuelta y una tal Lalachus, personaje inexistente en mi ignorancia. Busco y rebusco, y el apuntador me dice que es cómica y actriz, y que apareció allá por la pandemia haciendo reír a no sé quién. Interesándome más por sus manifestaciones denota un lenguaje típico de personas zafias, ahorrándome palabras que son de mal gusto. Dio bien la campanada mostrando una estampa del Sagrado Corazón, tuneada con la vaquilla del Grand Prix. Entre las críticas surgidas hay algunas que denotan al personaje: una presentadora sin escrúpulos, de dudosa profesionalidad, de bajo nivel cultural y payasa. Yo añado: osada, salida de suburbios inmundos donde predomina la chabacanería y el arrabalerismo.

Les voy a contar una anécdota de un espartano, por nombre Enróstrato, un pastor de Éfeso. Quería destacar y nadie se fijaba en él. No se le ocurrió otra idea que prender fuego al templo de Artemisa de Éfeso, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Este personaje pasó a la Historia por su gran «hazaña».Aplíquese a la tal Lala chus. Nadie la conocía y ahora ya es historia. El argumento humorístico es ridiculizar un símbolo religioso para dar las campanadas. Por supuesto, que la mencionada cómica logró el objetivo. La susodicha payasa pasará a la historia por su ridículo y por su poca capacidad de ingenio. Un día tan señalado a qué viene confundir el culo con las témporas. ¿Por qué mezclamos lo religioso con lo pagano? ¿Por qué tenemos que ofender un símbolo de los creyentes? En los cinco continentes se celebran las efemérides de la Navidad. Pero, en ninguna parte del mundo se hace el ridículo y se ataca a una religión como ha hecho la zafia Lala chus.Han surgido muchos comentarios muchas críticas y quizás de colectivos que pudiéramos llamar de una firme ortodoxia cristiana o católica.No faltaría más que la maquinaria gubernamental y los medios afines, bien pagados, salgan a apoyar toda información de un medio televisivo que está al servicio del poder.Nos da que pensar que, tanto en el PSOE como su medio de propaganda, que es la TVE, haya una fábrica ideológica que recuerda las etapas más negras de la historia de España en cuanto se refiere a la persecución religiosa. Historiadores, comentaristas, en especial, de fuera de España, entre otros, el británico, Paul Preston, manifiestan que una de las causas fundamentales del estallido bélico fue la persecución religiosa: Quema de conventos, iglesias, instituciones y fusilando, vejando a más de diez mil religiosos, religiosas, católicos que fueron víctimas de los milicianos con anuencia de los políticos de entonces tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Comunista, entre otros: Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, dos personajes de maquiavélicos recuerdos.Es vergonzoso, denigrante, que en España se esté cociendo un germen guerra civilista para volver a esa etapa que solo se debe recordar para no repetirla. Hay que revertir lo que es Historia y justificar que la II República fue una etapa de libertad, prosperidad y evolución de España. Pues, no. Fue una etapa de desorden, caos, anarquismo y desgobierno.La II República para España hubiera sido una tragedia y no hubiera quedado ningún símbolo religioso en pie y los católicos hubieran sido perseguidos y aniquilados tal como hizo Stalin en la Unión Soviética. Esto no lo dice la Ley de Memoria Democrática. La Ley es para unos y los que fueron echados a las fieras de zoo de Madrid o se fusilaron por ser católicos no se dice nada. La justicia y las leyes son para todos no para una parte.Me he desviado de la vaquilla del Grand Prix y de la tal Lalachus y de las campanadas de fin de año. Yo me pregunto: ¿qué relación tiene dar las campanadas con un facsímil, insultando a unas creencias? Yo no sé quién o quiénes idearon tal espectáculo. Si esa estampa hubiera sido un escarnio a otra religión, por ejemplo, la islámica, creo que tanto los autores de este agravio como los presentadores hubieran sido demonizados y hoy estarían en busca y captura por la Yihad al igual que le ocurrió a Salman Rushdie cuando publicó: Versos satánicos. Aún pervive en la clandestinidad. Esto no ocurre con la religión cristiana ya que se aplica el principio del perdón contra la ofensa.¿Hay algún país, hoy, en el mundo que haga el ridículo soberano, mostrando figuras que atentan contra las creencias de un pueblo? Ninguno. Solo ocurre en la España progresista de un medio monopolizado por personas carentes de todo respeto.Tuve la oportunidad de viajar a Moscú en la etapa post Gorbachov. Era presidente de Rusia el controvertido Yeltsin. Desparecido el comunismo, fue tal la explosión religiosa del pueblo moscovita que la hoz y el martillo quedaron enterrados, sustituidos por una simbología religiosa. como si fuera una eclosión volcánica. Aquellas iglesias convertidas en graneros o almacenes se transforman, de nuevo, en lugares de culto y se llenan de fieles que acuden a orar ante toda clase de iconos.Durante la etapa comunista, sobre todo, con Stalin desaparecieron todos los símbolos religiosos y muchos monumentos fueron destruidos entre otros, la Catedral de Cristo Salvador. El gobierno de la Unión Soviética eligió el emplazamiento para levantar el icono supremo del estado socialista, el Palacio de los Sóviets. La destrucción del templo el 5 de diciembre de 1931, por orden de Iósif Stalin, fue uno de los muchos actos del nuevo Estado Soviético, destinado a borrar la herencia cultural cristiana del pasado imperial. En el solar de la destruida catedral sirvió para la construcción de la piscina de Moscú al aire libre.En 1988 se creó una organización pública para activar la reconstrucción del templo. Hoy, es una realidad. De nuevo, se levanta majestuosa la histórica catedral de Cristo Salvador construida con piedra y mármol blanco llena de luz y belleza.Lalachus, por esta «hazaña» de las Campanadas con tus sentimientos antirreligiosos, por ir contra las creencias de muchos españoles, por no respetar lo que tú no crees, te has hecho famosa. Serás atea, cómica, harás reír a muchos seguidores, pero, has demostrado, repito, ser una zafia y no respetar a una parte creyente de la sociedad española. Es una falta de ética y de moralidad y de no saber estar. Y esto no es progresismo. Como ya es famosa la ruda, zafia y patana es elegida para presentar el post de la final del Benidorm Fest 2025. Esta es la España progresista. ¡Cómo progresan algunos o algunas!No dudo de que la Vaca del Gran Prix, al menos, servirá para que te de mucha leche ya que la debes necesitar para mantener tu cuerpo serrano. Broncano y Lala Chus habéis iniciado el año cumpliendo vuestros deseos y los de la TVE e, inclusive, los del propio gobierno porque sabed que habéis atacado las creencias de muchos españoles. Lalachus has resucitado al pastor Eróstrato.Ante las críticas, Bolaños quiere cambiar el Código Penal y, todo atentado contra signos religiosas o personas que representen estamentos de la Iglesia, no se consideren ofensas. Es la nueva sociedad progresista que se forma en el Centro universitario TVE y que está dando las campanadas todos los días.