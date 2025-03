El leonesismo existe por no gobernar yo

Creado: Actualizado:

Dice el señor Miguel Tellado, portavoz del grupo parlamentario del PP, que entiende el leonesismo por cuanto «el abandono del Gobierno Sánchez a León es real y es normal que surjan estos movimientos». Oigan y lo ha dicho sin despeinarse (bueno igual por ser calvo). Ni siquiera su compañera de partido en León Ester Muñoz le ha corregido (en ese caso al ser de «la iglesia» no se ha atrevido a corregirle»).

Pero vamos a ver señor Tellado hay cosas que son objetivas y van más allá de la opinión que pueda tener cada uno. Es muy claro que la reivindicación leonesista viene de mucho antes a que Sánchez sea presidente del Gobierno de España. Lo ha sido con independencia del partido que haya ocupado esa presidencia, que unas veces fue Unión de Centro Democrático, otras veces el PP o el PSOE. También con independencia de quién fuera en cada momento el presidente. Es palmaria la utilización que usted quiere hacer del sentimiento favorable a una autonomía leonesa. Cualquier cosa le sirve para su objetivo de derribar al actual presidente del Gobierno. Pero mire tiene muy complicado convencer de que con un Gobierno del PP «no existirían esos movimientos». No tiene credibilidad ni ante la ciudadanía ni tampoco entre sus propios votantes y cargos públicos. Se olvida por ejemplo que es el PP el partido que ocupa la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Que esa Junta se gasta el dinero de la ciudadanía en imponer sus propios fastos y que actúa de forma reiterada de modo discriminatorio con los leoneses. También sus palabras dejan muy claro que sabe muy poco de la propia historia de España y menos aún de la historia leonesa. Una cuarta parte del escudo de España corresponde al Reino de León. Esa cuarta parte reclama su derecho a ser reconocida como una de las regiones de España en igualdad con el resto. No es por tanto equiparable a las reivindicaciones que puedan tener un carácter «localista». Pero mire, señor Tellado, en el fondo su argumento no es muy diferente al que utiliza el señor Cendón. En su caso viene a decir que la culpa de lo que pasa es de la Junta que preside el señor Mañueco y que las cosas cambiarían si el partido al que pertenece tuviese la Presidencia de la Junta. Vamos lo mismo que Tellado y sólo cambia la perspectiva y los personajes. Uno y otro vienen a decir que «el leonesismo existe por no gobernar yo».

Pero lo único que ambos dejan claro es su intención de utilizar el leonesismo como ariete frente al adversario político. También en la Junta han existido gobiernos del PSOE en algún momento de la historia y no parece que eso haya cambiado mucho el devenir leonés. El problema tiene un carácter estructural y no coyuntural. No depende de quien ocupe el Gobierno en España o en la Junta. Esto hace que concejales de todos los partidos y desde luego del PSOE y del PP se hayan posicionado por una autonomía leonesa, en oposición a lo que son las propias directrices de sus partidos. Que hay una mayoría ciudadana favorable a una autonomía leonesa es algo ya más que demostrado. A nivel social con muchas manifestaciones por ninguna favorable a la autonomía de Castilla y León. También a nivel institucional con varios pronunciamientos de la Diputación. Asimismo una mayoría de ayuntamientos ha aprobado la moción leonesista (mientras que los que aprueban seguir en ese marco autonómico son absoluta minoría). Diría que a esos partidos ni siquiera les haría falta que asuman los planteamientos leonesistas, bastaría con que sean democráticos y respeten la voluntad popular. El intentar utilizar el leonesismo para su propio beneficio personal y político es bastante indignante. Es como decir lo que usted piense o los problemas que pueda tener a mí me importan un bledo, pero pueden serme útiles para desgastar a mi rival político. Triste forma de actuar. Uno piensa que tras la reivindicación leonesista hay también la de una España democrática y plural. La «España de la unidad en la pluralidad», la de esa «otra España» muchas veces escondida y vilipendiada que va más allá de las grandes capitales. El nacionalismo es muchas veces una «lucha contra España» para lograr sus intereses. Sin embargo el himno de León dice «sin León no hubiera España». Es ello una reivindicación tanto de España como del papel que le corresponde a la Región Leonesa en España. El confundir el leonesismo con esos movimientos nacionalistas (como ha hecho la diputada del PP Ester Muñoz) es otro intento de confundir para así poder sacar beneficio propio. Bastante denigrante. El cambio que se propugna desde el leonesismo parte básicamente del reconocimiento de la identidad de la Región Leonesa. Son cambios estructurales y no pasan por un «quítate tu para que me pueda poner yo». Es decir hay que primar los intereses de la ciudadanía a los puramente personales y de partido. Es dar primacía a los valores democráticos.