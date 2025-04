Los políticos, las tertulias y la dana

Creado: Actualizado:

Tratemos de ser objetivos e imparciales analizando lo sucedido, el 29/10/2024. En primer lugar, es preciso señalar que, ya los fenicios, sabían que navegar, en otoño, por el Mediterráneo, entrañaba graves riesgos, debido a que, sin previos indicios de lluvia, se desarrollan grandes tempestades, término gramatical, que durante muchos años, el Servicio Meteorológico, llamaba «gota fría», hoy «dana».

Normalmente la trayectoria de la dana, es en el sentido Este-Oeste, pudiendo afectar las fuertes lluvias, a toda la costa, desde Cataluña hasta el estrecho de Gibraltar y profundizar, hasta el centro de la península. Lo más frecuente es que entren por la provincia de Valencia, a la que llegan con relativa frecuencia, lluvias de intensidad suficiente, para que se desborden, siempre causando daños, más o menos importantes, los ríos y barrancos. Danas como la del otoño pasado, ocurren con intervalos de menos de un siglo, por lo tanto era de prever, que como la última ocurrió en el otoño de 1957, en cualquier otoño de este siglo, apareciera otra. La Agencia Estatal de Meteorología-Aemet publica, cada seis horas, mapas con la evolución de la atmósfera, en los que se puede observar, la dirección y la intensidad de los vientos y las borrascas, incluso la cantidad de lluvia aproximada que caerá en un determinado lugar. La Aemet ya avisó el 24 de octubre, cuando se activó el plan especial de inundaciones: ¿por qué se ignoró este aviso? En cinco días, hubo tiempo más que suficiente para que todos los vehículos y enseres recogidos en los sótanos y los que estaban a nivel del suelo, fueran trasladados a zonas no inundables. En cuanto a las personas, no había ni que dudarlo, ponerlas a salvo evacuándolas a instalaciones situadas en cotas no inundables. Como nada de esto se hizo, los políticos buscan responsables y se acusan unos a otros para justificarse y llevamos ya más de cinco meses, sin que pase un solo día, en el que en algún medio de comunicación, o una tertulia en televisión, que de una u otra forma, no se opine que el único responsable, de los daños producidos por la dana, es el presidente de la Generalitat Valenciana que, según el gobierno, no estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado Cecopi, el día 29/10/2024. Pero: ¿qué es el Cecopi? y ¿quién activa el Cecopi? El Cecopi es activado por la comunidad cuando una emergencia supera las capacidades autonómicas y se necesita el apoyo de la Administración Estatal. ¿Quienes componen el Centro de Coordinación Operativa Integrado, «Cecopi»? Copio: Composición: varía en función de cada comunidad autónoma, pero normalmente reúne a los miembros de la Dirección del Plan Territorial de Protección Civil, un Comité de Dirección (formado por un representante de la Generalitat Valenciana y un representante del Ministerio del Interior) un Gabinete de Información, un Comité Asesor. Es evidente que no necesariamente el representante de la Generalitat, tiene que ser su presidente. También es evidente que los vocales, son al menos, cinco. Veamos las distintas, «Fases de Emergencia»: Situación 0: daños menores. Situación 1: Daños moderados. Situación 2: Según la guía del Ministerio del Interior, «ésta es la fase más compleja por las diferentes interpretaciones que se producen en los Planes de Emergencia Autonómicos». Se puede declarar la situación 2, pero no se convoca el Comité de Dirección ni se activa el Cecopi. Esto suele ocurrir en supuestos en los que las comunidades pueden hacerse cargo de la emergencia pero precisan del apoyo puntual de medios estatales o de otra autonomía cercana. ¡No se convoca el Cecopi! Situación 2+: El Cecopi es activado por la comunidad cuando una emergencia supera las capacidades autonómicas y se necesita el apoyo de la Administración estatal. Situación 3 : Se convoca el Cecopi. En el caso de que las dimensiones de la emergencia requieran una dirección nacional o la situación afecte a varias comunidades autónomas, se declarará la fase 3 de emergencia y será el ministro del Interior quien pase a dirigir el Cecopi. La pregunta, que puede hacerse, cualquier persona, aunque tenga pocas «luces», es: ¿para que sirve el Cecopi, si se convoca después de que han ocurrido los daños? En cualquiera de los dos casos, es absurdo que tenga que ser un político el que declare el Estado de Emergencia. La dana es un fenómeno meteorológico natural y los que mejor conocen este tema son los meteorólogos, y los que tienen los datos de los caudales de los ríos son los técnicos de las confederaciones hidrográficas. El jefe de la Aemet, ¿avisó de que se acercaba una dana, con fuertes vientos y característica tales que pudiera dar lugar a lluvias tan devastadoras, como las que se produjeron?, ¡no sólo en la Comunidad Valenciana, también el las comunidades de Casilla la Mancha, Murcia y Andalucía! En Andalucía se vieron afectados 285 municipios por la dana, registrándose un fallecido y 1.841 incidentes en todas las provincias. En Castilla-La Mancha se vieron afectados 10 municipios, registrándose 7 fallecidos. En Murcia sólo hubo desbordamiento de varios ríos y no hubo fallecidos. Es más que evidente que la dana afectó a cuatro comunidades autonómicas, por lo tanto los máximos responsables de no haber emitido es Estado de Emergencia y haber comunicado del peligro de inundaciones a las poblaciones afectadas, además del ministro Grande Marlasca y tal vez, la que puede ser primera responsable, la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, que es de la que dependía, la Aemet. El presidente del Gobierno no cesó a ninguno de los dos ministros. Por lo tanto, al menos lo parece, Pedro Sánchez como superior jerárquico, asumió toda la responsabilidad. Por otra parte, según se desprende de la información facilitada, los componentes del Secopi, estuvieron ya reunidos por la mañana, ya que se ausentaron para comer. Si los componentes del Secopi, ya tenían datos preocupantes, ¿por qué ellos mismos no declararon el Estado de Emergencia, antes del mediodía?, o si no era de su competencia, ¿por qué no se lo propusieron al Gobierno? ¿Tuvieron miedo de equivocarse? ¿No es preferible pedir que el Gobierno declare el Estado de Emergencia aún a riesgo de equivocarse? No sé si Mazón, como resultado de estar convencido, que el máximo responsable no es él, o por otro motivo, ha hecho un acuerdo de gobierno, con el único partido democrático con el que es posible hacer pactos; aún a riesgo de que el

okupa de La Moncloa y la cohorte de loros del okupa, no se cansen de calificar y repetir que es el «pacto de la vergüenza», ya que Vox, defiende que los menas, los realmente niños, con menos de 14 años, donde mejor están es con sus padres y no en centros de acogida (orfanatos). Pedro Sánchez pacta con todos los políticos no democráticos, con los que había prometido no pactar, pero traicionándose a sí mismo, pacta, no sólo con los políticos, que según ellos mismos han declarado, que son antisistema democrático y quieren instalar una dictadura comunista, también con los políticos secesionistas. En fin, pacta con «todos los enemigos de la democracia, de España y de los españoles»; «estos si son pactos entre sinvergüenzas». Hay un refrán que dice: «dime con quien andas y te diré quien eres». Parece evidente que el «profundamente enamorado», no sé de qué o de quién, está más enamorado, si del Palacio de la Moncloa o de la inquilina del Palacio, además de

okupa, no es un demócrata.