San Isidoro y las Cortes leonesas de 1188

Creado: Actualizado:

En el 2021 de la mano del escultor José Antonio Alonso Santocildes presentamos al alcalde de León una obra que denominaba «el árbol de la libertad». En ella se hacía referencia a las Cortes Leonesas de 1188.

Se partía de la necesidad de comunicar al visitante que llegaba a San Isidoro de que en ese lugar se habían celebrado esas Cortes. Ni en aquel momento, ni ahora existe nada en el exterior que comunique a aquellos que se acercan a la basílica este hecho. Hay una pequeña referencia en el interior pero tampoco diría que con suficiente protagonismo. Sin embargo hay un esfuerzo de comunicación en otros campos (campañas publicitarias, bancos en las calles, carteles…) que no se corresponde con lo que hay en esa plaza. Por ello intentamos subsanar ese hecho. El diseño de la obra que se presentó al alcalde se basaba en dar protagonismo al pueblo como verdadero hacedor de esas Cortes. Es decir a diferencia de otras obras en ese proyecto el protagonista no era el rey y por ello se evitaba añadir un busto más. El «merito» era el del propio pueblo. Como bien señala Rogelio Blanco en su libro

Tierra de libertades estas Cortes Leonesas no surgen a modo de generación espontánea sino lo hacen por cuanto hay un sustrato que las propicia. Es «el amor a la libertad del pueblo, el astur, que elegía a sus jefes por un tiempo limitado y según sus méritos en asambleas». Es el Fuero de León que garantiza la libertad de movimiento, la potestad de domiciliarse…». Son los Concejos en una organización territorial en la que los vecinos deciden las cuestiones que más directamente les afectan. Es la Hacendera… Ese sustrato en la obra se representaba en la Tierra y las Raíces del árbol donde crecen las Cortes de 1188. Por decirlo de algún modo sin esta Tierra y esas raíces que la sustentan no existiría el árbol de las Cortes Leonesas. Luego en la obra se representaban los cuatro poderes que intervienen en esas Cortes pero se da un especial protagonismo a ese pueblo que va escalando el árbol hasta lograr tener presencia en esas Cortes. Se quiso también trasmitir la importancia del año. Que aquellos que lleguen vean el 1188 (entre otras cosas para mostrar que son anteriores a las Cortes inglesas). Además hay que tener en cuenta el propio concepto del árbol tanto en las tradiciones democráticas de los concejos (que se solían reunir alrededor de un árbol) como en la propia trayectoria artística de Santocildes (recordamos su obra en Velilla de la Reina por ejemplo). Se representaban los cuatro poderes (rey, iglesia, la nobleza y el pueblo llano ) y como ese pueblo va escalando el árbol (para indicar que es algo progresivo no un acontecimiento puntual). También hay en la obra una referencia importante al año 1188 entre otras cosas importantes para indicar que fueron antes que la Carta Magna inglesa. Todo ello personalmente se lo presenté al alcalde José Antonio Díez que en principio lo recibió bien pero luego no ha hecho nada para que ese proyecto pudiese ser realidad. Incluso se incluía tanto los detalles técnicos para su realización como el modo de financiación. Al Ayuntamiento ni siquiera se le pedía dinero sino simplemente autorización para poder hacerlo. Se nos dijo que podía haber problemas con patrimonio para elegir el lugar adecuado. Sin embargo, creo que el verdadero problema fue la falta de voluntad política para llevarlo a cabo. El tema del lugar para ponerlo podría solucionarse y recordamos que ya hay otras obras en esa misma plaza. De las buenas palabras no se han pasado a los hechos. Sin embargo sigo considerando que sigue habiendo un déficit importante de comunicación de algo que es esencialmente importante no ya para la historia leonesa sino también para la española y europea. Me apena además de que tengamos incluso el medio de solucionarlo y que la financiación tampoco llegue a ser un problema (algo que también me reconoció el propio alcalde). Entonces no entiendo muy bien esta paralización en la burocracia que impide que podamos llegar a soluciones. En la solemne apertura de las cortes, su presidenta hizo una extensa referencia a ese papel de las Cortes Leonesas como Cuna del Parlamentarismo. Sin embargo ¿cuántos españoles saben que esas Cortes se celebraron en la Basílica de San Isidoro de León?, es más ¿cuántos leoneses lo conocen incluso entre aquellos que viven en la capital? Sirva este artículo para mantener viva esa reivindicación y para invitar a que muchos leoneses se sumen a ella para lograr que algún día podamos ver esa escultura de Santocildes en la plaza de San Isidoro. Que ella sirva para comunicar los valores democráticos en un momento que tal vez nos hacen especialmente falta. Ojalá seamos capaces de sumar adhesiones a este proyecto.