Entendiendo a Trump

Un amigo, acérrimo socialista, dice que él nunca va a cambiar de chaqueta y que votará a los socialistas, aunque lleven de candidato a un burro con dos orejas bien grandes. Otro amigo, simpatizante del PP, se enfadaba todo cuándo le vacilaba metiéndome con los líderes de su partido. La gente sigue a un partido como si de un equipo de fútbol se tratase, siendo el suyo absolutamente bueno y el resto malísimos. Esto también pasa con los líderes extranjeros. Milei y Trump deben ser encarnaciones absolutas del mal, pues así nos los muestran los medios de comunicación. Tampoco entendemos cómo alguien puede ser tan estúpido como para votarles. Y ya no hablemos de Putin, ese dictador psicópata del que dicen que envenena a todos los opositores.

Curiosamente, los partidarios acérrimos de Trump también lo son de Milei, sin que, en su inmensa mayoría, sepan explicar muy bien cómo se puede defender simultáneamente el librecambismo de Milei y el proteccionismo de Trump. Sus detractores los califican de «fascistas» cuando ambos dicen que «el estado es el problema»; en tanto Mussolini sostenía el lema «Todo dentro del estado, nada fuera del estado, nada contra el estado» cómo definitorio de su movimiento. Frente a esta visceralidad, también hay gente, quizás los menos, que tratan de ver las cosas positivas y negativas de cada uno. Así, alguien puede concordar con Trump en sus políticas «anti woke» y discrepar en su apoyo a Israel frente a los palestinos; puede valorar que sea el único presidente norteamericano que no se metió guerras y no estar de acuerdo con la guerra comercial que acaba de iniciar. Y, finalmente, hay quien intenta entenderlos. No hace mucho, Daniel Lacalle decía en X que para entender la actual guerra arancelaria había que leer un libro del propio Donald Trump, publicado en 1987, que lleva por título «El arte de la negociación». En él, Trump empieza contándonos sus orígenes, como hijo de un constructor de viviendas para clases bajas en Brooklyn y de un ama de casa, escocesa de nacimiento; su paso por la universidad de Wharton, su filosofía de vida, así como la forma en que negoció y ejecutó los principales proyectos inmobiliarios que habrían de hacerlo rico y famoso. De su padre, asegura, le viene la obsesión por el control de los costes y de los tiempos, y de su madre el gusto por el boato, el lujo y la magnificencia de la realeza británica. También como decidió construir para los ricos, ya que era donde mayores márgenes comerciales se podían obtener, lo que le permitiría volverse rico él también. De su paso por Wharton, afirma que lo más importante que aprendió fue a no dejarse impresionar por las credenciales académicas, incluidas las de los consultores, a los que considera absolutamente superfluos, ya que, como los académicos, solo escriben para impresionarse los unos a los otros. Trump no juega, lo que no le impide ser propietario de casinos; ni bebe, lo que, según él, le da la ventaja en las negociaciones. Porque para él, lo fundamental de los negocios es una buena negociación: comprar barato para tener margen, ya que así siempre se puede negociar desde una posición de fuerza. Con todo, procura mantener sus opciones en abierto, dejando siempre una salida alternativa para el caso de que las cosas se tuerzan. También afirma que nunca se molesta en ser cordial con sus enemigos y reconoce que, o cae muy bien, o muy mal. De cualquiera forma, piensa que es importante que hablen de uno, aunque sea mal. Por último, afirma que en su vida descubrió que él era muy bueno en dos cosas: superar obstáculos y motivar a la gente a hacer sus cosas mejor. Si hacemos caso a Sun Tzu cuando decía «si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer el resultado de cien batallas», quizás los que se declaran enemigos de Donald Trump deberían empezar por leerlo para conocerlo.

