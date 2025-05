El Universo y la existencia de Dios

Creado: Actualizado:

El cielo nocturno sobre León, en esta tranquila noche de mayo, es un espectáculo que siempre me ha llenado de una mezcla de asombro y una profunda, aunque serena, soledad. Miles de puntos de luz titilan en la negrura, cada uno un sol, muchos quizás con sus propios sistemas planetarios girando a su alrededor. Contemplar esta inmensidad siempre me devuelve a la misma reflexión, una que resuena con la lógica fría y desapasionada de la razón: ¿cómo conciliar esta vastedad inconmensurable con la idea de un creador personal, un ser todopoderoso que orquestó todo este ballet cósmico primordialmente para nosotros, una especie que apenas araña la superficie de un planeta diminuto?

La fe, lo entiendo, ofrece consuelo y propósito. Proporciona un marco narrativo donde nuestra existencia tiene un significado intrínseco, donde somos la joya de la creación divina. Pero para el ojo entrenado en la observación empírica y la lógica deductiva, esta narrativa se desmorona bajo el peso de la evidencia cósmica. Imaginemos por un momento la escala del universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, alberga entre cien mil millones y cuatrocientos mil millones de estrellas. Cada una de estas estrellas podría tener múltiples planetas orbitándola. Y la Vía Láctea no es única; es solo una entre los cientos de miles de millones de galaxias que pueblan el universo observable. Cada galaxia, un universo isla en sí misma, conteniendo incontables soles y mundos. Ante esta inmensidad, la idea de que un ser supremo haya dedicado su atención y poder creativo a un único planeta, el nuestro, para el desarrollo de una sola especie, el Homo sapiens, se antoja no solo improbable, sino casi ridícula. Es como imaginar a un arquitecto construyendo una metrópolis tentacular solo para el único habitante de una de sus incontables ventanas. ¿Qué propósito tendría tal desproporción? La respuesta que la fe a menudo ofrece –que somos especiales, hechos a imagen y semejanza de Dios, con un alma inmortal y un destino trascendente– se siente, desde mi perspectiva, como un intento antropocéntrico de inflar nuestra importancia en un cosmos indiferente. Es un deseo comprensible de encontrar significado, pero un deseo que, a mi juicio, no se sostiene ante la magnitud de lo que sabemos del universo. Consideremos también la asombrosa casualidad de los eventos que condujeron a la existencia de la vida en la Tierra. La formación de nuestro sistema solar, la posición precisa de nuestro planeta en la zona habitable alrededor de nuestro sol, la presencia de agua líquida, la tectónica de placas que recicla nutrientes y regula la temperatura, la colisión con un protoplaneta que dio origen a nuestra Luna y estabilizó nuestro eje de rotación… cada uno de estos eventos, y muchos más, fueron cruciales para la aparición y el sostenimiento de la vida. La ciencia nos enseña que estos eventos no fueron orquestados por una mano divina, sino que surgieron de las leyes naturales de la física y la química actuando a lo largo de vastos periodos de tiempo. La vida misma, con su increíble complejidad, evolucionó a partir de formas más simples a través de un proceso de selección natural, donde las variaciones genéticas que conferían una ventaja reproductiva se volvieron más comunes con el tiempo. Este proceso, aunque asombroso en sus resultados, es ciego y no dirigido, sin un objetivo predeterminado como la creación del ser humano. Desde una perspectiva atea, la aparición de la vida en la Tierra no es un milagro único, sino más bien una manifestación de las leyes universales actuando en un conjunto particular de condiciones. Dado el número astronómico de planetas que se estima existen en el universo, la probabilidad de que la vida (quizás incluso vida compleja) haya surgido en otros lugares parece, paradójicamente, mucho mayor que la de un evento único y dirigido por una inteligencia divina exclusivamente para nosotros. La objeción a menudo planteada es la complejidad de la vida, la aparente ‘puesta a punto’ del universo para permitir nuestra existencia. Se argumenta que las constantes físicas fundamentales parecen estar finamente ajustadas para que el universo sea habitable. Sin embargo, esta ‘puesta a punto’ puede ser simplemente un sesgo de selección. Solo podemos observar universos que permiten la existencia de observadores. Si las constantes fueran diferentes, quizás no existiríamos para hacernos la pregunta. O quizás existiría otro tipo de universo, con otras leyes y otras formas de ‘vida’ que ni siquiera podemos imaginar. Además, la historia de nuestro propio planeta está lejos de ser un cuento de hadas diseñado para nuestra comodidad. Hemos sobrevivido a extinciones masivas, eras de hielo, impactos de asteroides. La vida en la Tierra es una lucha constante por la supervivencia, una danza implacable entre la adaptación y la extinción. ¿Es este el sello de una creación amorosa y meticulosamente planificada? Para mí, la inmensidad del universo no es una prueba de la grandeza de un creador, sino más bien una demostración de nuestra propia insignificancia cósmica. No somos el centro de nada; somos una mota de polvo cósmico, un breve destello de conciencia en un universo vasto e indiferente. Esta perspectiva, aunque pueda parecer desalentadora para algunos, la encuentro liberadora. Nos libera de la carga de un propósito predeterminado y nos permite forjar nuestros propios significados, construir nuestros propios valores en este breve tiempo que tenemos. En lugar de buscar respuestas en un dogma trascendente, mi atención se dirige hacia el mundo que nos rodea, hacia la comprensión de las leyes naturales que gobiernan el universo y hacia la conexión con otros seres humanos. La moralidad no necesita un mandato divino para existir; surge de nuestra empatía, nuestra capacidad de comprender el sufrimiento ajeno y nuestro deseo de construir sociedades justas y equitativas. La belleza del universo, lejos de apuntar a un creador, se revela en su impersonal majestuosidad, en la elegancia de sus leyes, en la constante creación y destrucción de estrellas y galaxias. Es un espectáculo que inspira asombro, curiosidad y un deseo profundo de comprender nuestro lugar dentro de él, no como seres privilegiados, sino como una parte intrínseca de este vasto y misterioso cosmos. Al final de la noche, mientras las primeras luces del amanecer comienzan a pintar el horizonte sobre la antigua ciudad de León, la sensación de insignificancia cósmica no se desvanece, pero tampoco me oprime. En cambio, se transforma en una apreciación profunda por la rareza y la fragilidad de la vida, por la suerte cósmica que nos ha permitido existir y por la responsabilidad que tenemos de aprovechar al máximo este breve e irrepetible instante en el silencio estelar. La ausencia de un dios no implica la ausencia de maravilla; al contrario, la maravilla reside precisamente en la comprensión de que este asombroso universo existe por sí mismo, sin necesidad de un creador, y que nuestra existencia, por fugaz que sea, es un testimonio de la increíble capacidad de la materia y la energía para organizarse y, por un instante, tomar conciencia de sí mismas.