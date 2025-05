Dos años de gobierno de UPL en San Andrés: entre promesas y realidades

Creado: Actualizado:

El tiempo avanza para todo y para todos, y en este punto intermedio del mandato, casi dos años después de gestión de la UPL, es un buen momento para reflexionar sobre lo que se esperaba y lo que realmente ha sucedido en San Andrés del Rabanedo. A lo largo de estos dos años, las promesas de cambio se han convertido en inacción, incapacidad, falta de iniciativa y, sobre todo, en prepotencia y autoritarismo por parte de algunos concejales del equipo de gobierno, dejando a los vecinos en este callejón sin salida donde nos encontramos desde hace veinte años.

Las necesidades ciudadanas parecen haber sido relegadas y el entusiasmo inicial ha dado paso al desencanto. A este ritmo, el futuro previsto para San Andrés del Rabanedo se dilucida estático y, lo que es más preocupante, marcado por la desilusión. Seguramente, observando la triste realidad, pensará que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, esa afirmación no es del todo cierta. Es una conclusión simplista, querido lector. El pasado más cercano, de hecho, fue un periodo de ineficacia socialista, prepotencia y falta de acción. Un periodo en el que los vecinos estuvimos inmersos en el desencanto, un desencanto del que la UPL es incapaz de liberarnos, a pesar de sus promesas. Pero dejemos la retórica a un lado y centrémonos en los hechos. La UPL decidió gobernar en solitario con solo 6 de los 21 concejales de la corporación, ignorando a tres grupos de la oposición que podrían haber aportado estabilidad. No estoy seguro si esta decisión fue resultado de un desconocimiento total de cómo funciona un ayuntamiento —y más uno tan complejo como el nuestro— o si se trató de arrogancia, creyendo que podrían completar este mandato con escasas propuestas y sin apoyo, esperando obtener una mayoría más amplia en las siguientes elecciones municipales. El resultado es claro: las principales iniciativas del equipo de gobierno leonesista han fracasado. Y… ¿por qué? Pues por su falta de competencia, porque los contratos que presentaban carecían de procedimiento o tenían observaciones de ilegalidad según los técnicos municipales, porque los demás considerábamos que no eran adecuadas para nuestro municipio o debido a los constantes bloqueos de muchos partidos de la oposición que, a menudo, se limitan exclusivamente a poner obstáculos. Aquí, cada partido debe asumir su parte de responsabilidad. No es incompatible hacer una oposición firme y, al mismo tiempo, facilitar el avance de temas importantes para el ayuntamiento y sus habitantes. Por eso, precisamente, rechazo por completo la frecuente afirmación de que «la oposición impide gobernar». Ciudadanos, partido del que soy portavoz, ha votado lo que considerábamos más beneficioso para nuestro municipio y sus vecinos, desmarcándonos de los acuerdos que, antes de las votaciones, se alcanzan en despachos del resto de partidos de la oposición. Al final, como se dice, «la política hace extraños amigos de cama». La ineptitud de este equipo de gobierno es evidente en cada rincón de San Andrés. Las calles están sucias, los jardines abandonados, las aceras en mal estado y la iluminación es deficiente. En dos años, no han sido capaces de establecer unas bases para solucionar estos problemas. De hecho, hemos experimentado un claro retroceso en los servicios que ofrece nuestro ayuntamiento. Además, la UPL ha demostrado su incapacidad para presentar un presupuesto municipal en este tiempo y ya veremos si lo logra en 2025. Este presupuesto es fundamental puesto que el último aprobado en 2020 no refleja las necesidades actuales de San Andrés y complica la planificación económica. También, han fracasado en elaborar la necesaria relación de puestos de trabajo municipal, que definiría la estructura organizativa y gestionaría adecuadamente los recursos humanos ni han realizado un inventario municipal, entre otras cosas. A pesar de todo, lo más grave de la UPL no es su inacción y su falta de ideas, sino su falta de consideración hacia las propuestas e ideas que sí tiene la oposición. No hablaré del resto de grupos, pero sí de algunas de las iniciativas que hemos presentado desde Ciudadanos: el cerramiento de parques y jardines por la noche, la creación de una app para que los vecinos puedan enviar sus quejas al ayuntamiento desde sus móviles, la cobertura de parques infantiles y la instalación de cámaras de vigilancia para prevenir el vandalismo. Y saben ustedes que ninguna de ellas ha sido escuchada. En resumen, dos años desde las elecciones del 2023 con un gobierno de la UPL marcados por la desilusión, la falta de acción concreta y, en numerosas ocasiones, por la falta de transparencia y ocultismo en comisiones informativas y plenos. Conforme el tiempo avanza, las expectativas de nuestros vecinos se ven más frustradas por una gestión que ha mostrado escasa agilidad y proactividad. La incapacidad de atender las necesidades básicas del municipio pone de manifiesto una desconexión alarmante entre este equipo de gobierno y la realidad que vivimos los vecinos. Lamentablemente, aquellos gritos de cambio y la ilusión que enarbolaba la UPL se han desvanecido completamente, dejando solo un eco, cada vez más fuerte, de desilusión en San Andrés del Rabanedo.