El antiguo Sahara español

La labor realizada por nuestro país en el Sahara no se ha dado a conocer debidamente, y por tanto se ignora, como ha sucedido con otros territorios de ultramar que pertenecieron antaño a la Corona Española, y parte de las que se habla, han sido falseadas por la Leyenda Negra. Estos suelos ocupan 1200 km. de costa atlántica africana y tienen una superficie de 266.000 km2. Sus límites convencionales han sido con Mauritania, Marruecos y Argelia. Por su climatología, constituye un medio duro para su exigua población llamados saharauis, de religión musulmana y que viven en jaimas muy adaptados para la vida en el desierto.

Entre los siglos XVII y XVIII desde Canarias, se iniciaron los primeros intentos españoles para penetrar en el Sahara que, prosiguieron, con los ingleses y franceses. Durante el reinado de Carlos III (1764), el mercader George Glass contando con la ayuda del Gobierno inglés quiso desembarcar pero fracasó en su intento. Tres años después, el ilustre madrileño Jorge Juan firmó un tratado de paz y comercio con el sultán de Marrakech, Muley Muhammad. Con Carlos IV, se firmó con Muley Suleimán en Mequínez un nuevo tratado de paz, navegación y comercio. Al finalizar la Guerra de África (1860), en el Acuerdo suscrito en Tetuán, el gobierno alauita se comprometió a devolver a España el antiguo enclave de Santa Cruz de la Mar Pequeña, fortaleza del siglo XV básica para controlar las rutas económicas de la zona pero especialmente para la defensa de Canarias. Nuestro Gobierno para no perder influencia en la región se apoyó en las cabilas saharauis enemigas del rey de Marruecos, de hecho, todavía se conserva entre ellas un proverbio que dice «En el Sahara ni se reza al sultán ni se le paga tributo». De la época de O’Donell conviene citar la figura de Joaquín Gatell y Folch que asentado en Marruecos y Argelia, llegó a oficial de la guardia del sultán marroquí Kaid Ismail, actuando en realidad como un agente secreto español del Ministerio de Estado. Al regresar a Madrid en 1865, entregó a las autoridades una Memoria con todo tipo de datos manuscritos y planos. En ella aparece un estudio minucioso de la costa, clima, tribus, vías de comunicación, etc., insistiendo que esos suelos se hallan fuera de la jurisdicción de Marruecos. Sus trabajos se publicaron en la Sociedad Geográfica de Paris. La expresión «Sahara Español» comenzó a utilizarse durante la II República en 1934, fecha en que el coronel Capaz ocupó Ifni, estando bajo soberanía española durante 35 años. Estaba constituido, de Norte a Sur, por Cabo Juby (capital Tarfaya); Saguia el Hamra (capital Aaiún, fundada en 1938 por Antonio de Oro que terminaría imponiéndose) y Río de Oro (capital Villa Cisneros que comenzó a construirse en 1885); terreno inhóspito, nombre dado por los portugueses en 1441 al observar que por estas tierras circulaban las caravanas procedentes de Guinea cargadas de oro y de esclavos negros, camino de Ceuta y Tánger. En 1499 pasaron seguidamente a la Corona de Castilla. Históricamente el Sahara se considera establecido en 1844 y por los Acuerdos de Madrid de 1976, dependió de nuestra nación nada más fallecer el general Franco e iniciada la democracia. La presencia en tierras africanas obedece a tres factores: la defensa del Archipiélago Canario, aprovechamiento de la pesca y la explotación de los yacimientos de fosfatos de Bu Craa, descubiertos por el geólogo Alía Medina en 1949. ¿Qué labor ha realizado nuestro país en el Sahara? Entre 1941-47 se crearon misiones científicas dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de diversas disciplinas (historiadores, geógrafos, naturalistas, etnólogos, geólogos, oceanógrafos, etc.), dirigidas por eminentes profesores como: Almagro, Caro Baroja, Lombardero, Lozano, Valverde... De todo ello y más, remitimos al lector, entre otras, a la obra

El Sahara español del catedrático africanistas Juan Bautista Vilar, publicada en Madrid en 1977, en la que se cita también la actuación realizada en pro de la población saharaui sin olvidar indudablemente, la permanente labor del estamento militar. Marruecos obtuvo la independencia en 1956, tres años después, por el Tratado de Fez de 1959, Ifni pasaba también a esta nación y el 11 de Enero de 1976, dejaba de ondear la bandera española en aquellas tierras tras la «Marcha Verde». Paralelamente, el Frente Polisario constituía la República Árabe Democrática del Sahara que, en 2020, dirigió Ibrahim Gali.