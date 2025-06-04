El Páramo, semilla de Cultura

Creado: Actualizado:

El Páramo se manifiesta como de semilla de Cultura; es decir, la juventud de espectadora ha pasado a ser sembradora de cultura. Hago referencia a dos acontecimientos recientes: el primero iniciado en Santa María del Páramo y relacionado con la compaña patrocinada por su Ayuntamiento (alcaldesa Alicia Gallego), con el título de: «Mi pueblo lee».

El segundo desarrollado en Tordesillas (Valladolid) acerca de la IX Liga de debate de la juventud de Castilla y León donde los parameses del Instituto Valles de Luna de Santa María del Páramo resultaron triunfadores. En dicha edición han participado más de 100 estudiantes de unos 300 centros educativos de esta comunidad (61 de la categoría de educación secundaria y 38 de bachillerato). He aquí la realidad del trabajo de formación, tanto en los centros formativos, como de los alumnos; siguiendo el refrán se cumple aquel dicho: «Mucho leer y bien entender es el mejor camino para saber». En este cuadro se refleja, con claridad, la labor desarrollada, a lo largo del tiempo, por los maestros y profesores. Ellos son los que, sin aparecer de forma visible, informan nuestra actividad y nuestras palabras. Y es que el Páramo, antes de ser regado por las aguas del Valle de Luna, se regó con el esfuerzo y la generosidad de los maestros, que propiciaron el desarrollo de la cultura, en nuestras tierras, antes áridas y sin esperanza. Bástenos recordar, entre otros a la Academia de Don Javier en Santa María del Páramo, así como a los maestros don Ramón y don Aurelio de Bercianos y San Pedro sin olvidar a los maestros, como mención de todos los maestros del ancho Páramo. En esta breve evocación de una época histórica, estos maestros cuando finalizaba el curso escolar organizaban sesiones teatrales y se convertían en directores de escena y los alumnos de 14 o 15 años se transformaban en intérpretes de determinados personajes, por ejemplo, de la obra de Jacinto Benavente:

Los intereses creados. «Era un método de esparcir el amor a la cultura, perfeccionar el lenguaje, hacer fluido el diálogo y aguzar el conocimiento: «Leer e interpretar es algo grandioso», nos recuerda Benavente, quien añadía: «Resulta emocionante estudiar a un personaje cuando se llega al final de la representación, ya que frente a los intereses egoístas desciende a veces una luz del cielo y de la luna para defender los afectos y la amistad». Sin duda, el Páramo es consciente de que la educación y la formación constituyen las mejores claves para conseguir los grandes objetivos de desarrollo y prosperidad personal. Por su parte los jóvenes de hoy como los de siempre, tiene algo en común que es, su función de renovación y crítica, gracias a la acumulación de conocimientos a través de la lectura y enseñanza de sus maestros, y además de todas las fuentes de las que, ahora, pueden disponer para evitar radicalismos estériles y abrazar el diálogo, como lo ha hecho en el IX debate de la Junta de Castilla y León, en concreto, se analiza la controversia entre los conocimientos científicos y humanísticos para la convivencia o bien si la sociedad actual favorece el conformismo de la Juventud, los alumnos razonantes fueron valorados por el profesor Luis Domingo González, director general de Innovación y Formación del Profesorado, que destacó que el debate realizado se enmarca en el Plan de Lectura de la Comunidad de Castilla y León. En esta Liga de conocimientos, destacaron, como ya hemos indicado, los alumnos parameses que consiguieron ganar el premio al poner de relieve el equilibrio entre conocimientos científicos y humanísticos con la aproximación de la «razón vital» en expresión orteguiana. Como consideraciones finales es preciso recordar que la juventud en general, pone al descubierto las faltas, los fallos y carencias que se originan en la vida social. No se trata de un conflicto de generaciones, sino de impulsar el conjunto de aspiraciones ilusiones de un pueblo, de esta forma, los jóvenes desean participar y dialogar sobre la realidad misma y de los acontecimientos de los que son coetáneos. Para expresarlo gráficamente, se convierten en horóscopo de la sociedad, así la generación juvenil con su crítica y su inquietud constituye una llamada a tener en cuenta y así lo han demostrado en esta competición de la Liga-debate de la Comunidad de Castilla y León. Y a esta simiente de Cultura, en la época actual, es justo recordar también la aportación de profesores y maestros que han contribuido a la educación y formación de las nuevas generaciones En este sentido merece citar entre otros proyectos y campañas: «Iniciativa social comarcal» (por Franco Natal), «Día del libro», «Un libro escrito en el aire», «Día de las comarcas», «Tengo un verso para ti» y «Tertulia cultural», patrocinada por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo y promovida por el profesor Antonio Pacios y la directora del centro escolar Benito León (Sara María González). A estas iniciativas, que constituyen una promoción cultural han contribuido algunas publicaciones como «Un paseo de más de 1.000 años» referido a Santa María del Páramo, escrito por el investigador Javier Beneitez. En suma, todos estos valores culturales y formativos han dejado huella en los jóvenes parameses del momento actual, que conforman la promoción de la cultura por parte de las instituciones y profesorado que, han extraído de la tierra agrícola la voz y grafía para conectar con la voluntad y la inteligencia de un pueblo. Conclusión general: las buenas lecturas y las buenas obras son la clave para alcanzar el honor y alumbrar un mejor porvenir. Y Santa María del Páramo, como capital comarcal, es también faro cultural. Nuestra gratitud permanente al profesorado de los centros educativos y formativos del Páramo.