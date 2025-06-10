Las consecuencias derivadas del marco autonómico

Creado: Actualizado:

Para analizar esas consecuencias en el marco de las limitaciones de un artículo, hemos elegido la variable demográfica que de alguna forma viene a sintetizar lo que se viene dando en otras variables.

El período de análisis lo establecemos en base a la referencia del inicio de la España de las autonomías (1981) y lo extendemos hasta los últimos datos disponibles (2024). Son datos objetivos que cualquiera puede comprobar en el INE.

Para medir esas consecuencias se hacía necesario comparar lo que ha sido la evolución de la Región Leonesa (y cada una de sus tres provincias) con lo que ha sido la de los territorios que son autonomías uniprovinciales. Así por un lado se recogen los datos de León, Zamora y Salamanca. Por otro en las autonomías uniprovinciales se incluyen los de Madrid, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Murcia y Baleares. Pero dado el peso que tiene Madrid en todas ellas también se comparan esos datos excluyendo de los mismos a Madrid.

Por último, decir que esa evolución se mide tanto en términos absolutos como en relación al porcentaje que representan sobre el total del conjunto de España.

Bien, pues en base a esos datos se puede decir que la Región Leonesa pierde -174.865 habitantes siendo esa perdida especialmente importante en las provincias de León (-76.260) y Zamora (-61.452). También pierden peso respecto al conjunto de España. En 1981 la población de la Región Leonesa representaba un 2,96% de la de España y ahora ha pasado a ser del 1,93%. Es decir, se da una perdida tanto en términos absolutos como en términos relativos.

Sin embargo, en las autonomías uniprovinciales aumenta en 3.701.648 el número de habitantes y también su peso en referencia al conjunto de España (del 23,1% al 25,5%).

Si excluimos los datos de Madrid se sigue dando un incremento tanto en términos absolutos 1.386.368 como también en los relativos (pasando de representar un 10,66% de España a un 11,11%).

La provincia de León tenía más habitantes que Navarra en los comienzos de la España de las autonomías (concretamente 14.611 habitantes más). Hoy sin embargo viven en Navarra 218.952 habitantes más que en la provincia de León.

Si la referencia la establecemos con Cantabria también en 1981 León tenía 10.490 más habitantes y sin embargo en el 2024 son 132.023 más los que viven en Cantabria.

Los que justifican la inclusión de León en la autonomía de Castilla y León por falta de peso demográfico deberían tener en cuenta que en los inicios de ese proceso León tenía más habitantes que Navarra o Cantabria. Luego también sería conveniente que explicasen a que atribuyen esa evolución tan distinta en Navarra y Cantabria respecto a la que ha sido en la provincia de León.

Si tomamos como referencia a las tres provincias leonesas tenemos que su población superaba en 1981 a la de Murcia en 160.203 habitantes, lo contrario de lo que ocurre en el 2024 en que Murcia supera en 628.870 habitantes a la del conjunto de las tres provincias leonesas. Otro tanto ocurre con Baleares.

Asturias es la única comunidad autónoma uniprovincial que pierde habitantes en ese período de tiempo. Pasa de 1.129.572 a 1.008.874 es decir pierde 120.698 habitantes. Con todo también gana peso cuando se compara con las tres provincias de la Región Leonesa.

En 1981 en Asturias vivían 13.871 más personas que en el conjunto de la Región Leonesa. En el 2024 esa diferencia ha aumentado hasta llegar a ser de 68.038. Es decir el diferencial negativo para la Región Leonesa ha sido de -54.167.

La Rioja ha aumentado en 69.657 habitantes y Cantabria en 78.041. No parece que estos datos (objetivos) avalen las teorías de aquellos que hablan de la imposibilidad de que se pueda alcanzar una autonomía leonesa.

Lo que aquí hemos expuesto supone el diferencial entre tener competencias propias y proyectar tu imagen al conjunto de España o la de estar sometidos y dejar de ser referente para el conjunto de los españoles.

La autonomía de Castilla y León nace como un proyecto político de alguien que procedía del franquismo y era el encargado de crear la España de las autonomías. Lo hizo en base a intentar crear un dique de contención a los nacionalismos periféricos de Euskadi y Cataluña. Hoy es una evidencia que ese proyecto de dique es todo un fracaso. Lo que no es uniforme no suma, más bien resta.

Es también claro que poco o nada importaba lo que pudieran ser las consecuencias económicas y sociales de ese proyecto, lo que les pudiera pasar a los leoneses. Diría que los datos que se exponen en este artículo marcan la diferencia entre tener un marco autonómico propio o estar en uno impuesto contra la voluntad de su ciudadanía. A León le hubiera ido mucho mejor el poder contar con una autonomía propia. Es hora de corregir los errores.