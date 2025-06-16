Un partido serio, una transición modélica

Creado: Actualizado:

Después de la celebración del Congreso de Unión del Pueblo Leonés, que se celebra cada cuatro años para la renovación de los cargos, soplan aires efectivamente de renovación en la dirección del partido tomando las riendas por primera vez en la historia del partido, y tenemos también que decirlo en la historia de muchos partidos, una mujer como Alicia Gallego, que no entra en el cargo por su condición de mujer sino por las enormes virtudes que como gestora prudente, dinámica, trabajadora y sensata ha llevado al ayuntamiento de Santa María del Páramo en el que gobierna, a ser uno de los ayuntamientos más prósperos y emblemáticos de la provincia.

Esta sensatez y prudencia que atesora llevará al partido, junto con la vicepresidencia de Luis Mariano Santos, a las más altas cotas en las próximas elecciones, sin duda alguna, pero esta bonanza no puede suponer que dejemos de mirar el retrovisor de los tiempos en los que, cuando asumí la Secretaría General de este partido, el partido se encontraba en situación de auténtico moribundo político, y de ello saben muchos de los que todavía continúan fielmente en la disciplina del partido. Todos aquellos que ahora se han embarcado cuando el viento sopla a favor deben de conocer la historia pasada de desunión, de desánimo y de falta de sensatez y a veces incoherencia que llevó a esa situación lamentable, y por eso deben darse cuenta que no se puede venir al partido porque la situación es buena para medrar y trepar, sino que lo primero que hay que tener en cuenta es que si se está en este partido es para servir a los leoneses, cada uno modestamente en el lugar en el que sea ubicado por las urnas, o por los órganos del partido. Siempre he dicho que si no existiera UPL habría que inventarlo, porque si la situación de León y toda la Región Leonesa es preocupante por la pérdida poblacional, por la pérdida en el medio rural y por la pérdida de oportunidades para nuestros jóvenes la situación sería muchísimo peor si no fuera por las políticas de reivindicación de este partido. Acabo de dejar la vicesecretaría general después de cuatro años de secretario general y ocho años de vicesecretario general, y lo mismo que en su momento se hizo una transición absolutamente modélica en la que Luis Mariano Santos asumió la Secretaría General, en este caso ha vuelto a hacerse otra transición modélica en la que Luis Mariano Santos da un paso atrás y es Alicia Gallego quien toma las riendas del partido, y ya quisieran muchos partidos a nivel nacional tener transiciones en su cúpula tan modélicas como la que ha ofrecido UPL. Siempre he mantenido que la ciudadanía tiene que ver a UPL como un partido serio, unido y útil, y bajo estas tres premisas siempre avanzaremos en lo que es nuestra meta final como es la consecución de la autonomía de la Región Leonesa. Y mientras tanto estaremos en las instituciones defendiendo los intereses de todos los leoneses por encima de los de aquellos partidos nacionales que solamente ven la política como rédito político a nivel nacional. Lo que nos diferencia de otros partidos es que las decisiones las tomamos en León para los leoneses, y no en Madrid o algunas veces en Barcelona. No podemos engañar a la ciudadanía con la promesa de que obtendremos autonomía de la Región Leonesa en breve plazo, pero desde luego no me cabe duda que luchando todos juntos, unidos en torno a las siglas de este partido y fuera de cantos de sirena de otras formaciones políticas, conseguiremos nuestra ansiada autonomía, porque lo que está dentro del marco constitucional es sencillamente posible, y solamente falta la voluntad de los grandes partidos nacionales que parecen ver un ogro en la petición de autonomía de la Región Leonesa, pero lo que no se dan cuenta es que nuestra reivindicación va más allá de la situación de agravio que sufre toda la Región Leonesa con respecto del resto de España, sino que va también de un sentimiento de pertenencia a una tierra, un sentimiento de orgullo de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y nuestra diferenciación respecto de otra región que nada tiene que ver con la nuestra, y junto con la que fuimos injustamente impuestos en una unión que se sigue demostrando absolutamente artificial y vacua. Dejo la vicesecretaría general del partido con el orgullo de haber contribuido a las metas del partido, y con los aciertos y errores pero siempre mirando lo mejor para el partido, y espero seguir siendo un humilde servidor porque como persona de partido siempre estaré cuando se me necesite y desde la portavocía del ayuntamiento de León seguiré, junto con el resto de compañeros y compañeras concejales en el ayuntamiento, seguiremos reivindicando lo mejor para los leoneses con propuestas positivas para nuestra ciudad.