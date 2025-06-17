Cuidar de nuestros mayores: una responsabilidad que nos une

Creado: Actualizado:

En el corazón de nuestros pueblos, en esa cercanía que define la auténtica política local, reside una capacidad única para detectar y responder a las necesidades más humanas de nuestros vecinos. Es desde esta proximidad, desde el conocimiento directo de las realidades que viven nuestras gentes, que surge la preocupación genuina por aquellos que, tras una vida de esfuerzo, merecen todo nuestro apoyo y cuidado: nuestras personas mayores.

Vivimos tiempos de cambio, donde las estructuras familiares, aun queriendo, no siempre pueden ofrecer la atención constante que nuestros mayores necesitarían. Las exigencias de la vida moderna, la movilidad laboral y la dispersión geográfica a menudo dificultan esa dedicación plena que antaño era más común en nuestros pueblos. Ante esta realidad, no podemos mirar hacia otro lado. Es imperativo buscar fórmulas que, sin suponer cargas financieras inasumibles para las arcas municipales, ofrezcan soluciones reales y efectivas. La propuesta que hemos presentado para estudiar la implementación de un sistema de atención alimentaria a domicilio en Santovenia de la Valdoncina es un ejemplo de cómo la iniciativa local puede marcar una diferencia tangible. No se trata de crear costosas infraestructuras desde cero, sino de ejercer una de las funciones más nobles de un ayuntamiento: la coordinación inteligente de recursos y voluntades. Un consistorio puede ser el catalizador que organice, impulse y facilite la colaboración entre distintos actores —empresas locales, voluntarios, servicios sociales ya existentes— para tejer una red de apoyo sólida. Esto es lo que proponemos: no un gasto desmesurado, sino una inversión inteligente en coordinación y humanidad. Los beneficios de una iniciativa como esta son evidentes y profundos. Para nuestros vecinos mayores, y también para aquellos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad temporal, recibir una comida adecuada en su propio hogar va mucho más allá de la simple nutrición. Significa mantener su independencia, permanecer en el entorno que conocen y aman, rodeados de sus recuerdos y sus vecinos de toda la vida. Evita soluciones más drásticas y a menudo dolorosas, como el desarraigo o el ingreso en instituciones que, además de suponer un golpe emocional, pueden representar una mayor carga económica para las familias y para el propio sistema. Un servicio de estas características es una inversión en calidad de vida. Es asegurar que la edad o la dificultad no se traduzcan en aislamiento o en una merma de la dignidad. Es reconocer el valor de cada persona y ofrecerle el soporte necesario para que siga formando parte activa de nuestra comunidad. Además, una iniciativa así fomenta la cohesión social, creando lazos entre quienes reciben la ayuda y quienes la prestan, ya sea personal municipal, profesionales o voluntarios, fortaleciendo el tejido social de nuestros cinco núcleos poblacionales. En Quintana de Raneros, Ribaseca, Santovenia, Villacedré y Villanueva del Carnero, conocemos a nuestros vecinos por su nombre, sabemos de sus alegrías y sus penas. Esta cercanía es nuestra fortaleza, y este proyecto la potencia. Desde el Grupo Municipal Popular, presentamos esta propuesta no como una bandera partidista, sino como una necesidad humana que trasciende colores políticos. Esperamos y confiamos en que el resto de los grupos municipales vean, como nosotros vemos, la urgencia y la viabilidad de esta iniciativa. La política local, la auténtica, la que importa a nuestros vecinos, se construye sobre consensos que mejoren la vida de las personas. Y pocas cosas hay más importantes que garantizar que nuestros mayores puedan envejecer con dignidad en sus hogares, arropados por su comunidad. Aunque no ostentamos las responsabilidades de gobierno, nuestra vocación de servicio y nuestra responsabilidad para con los ciudadanos que depositaron su confianza en nosotros nos impelen a seguir trabajando activamente por iniciativas beneficiosas para Santovenia de la Valdoncina, más como esta que ya en nuestro programa era un punto clave. Extendemos la mano a todos los grupos municipales para que esta propuesta sea asumida como propia por todo el consistorio. Porque cuando se trata del bienestar de nuestros mayores, cuando hablamos de dignidad y de cuidado, no hay mayorías ni minorías, no hay gobierno ni oposición. Solo hay vecinos que necesitan nuestra ayuda y representantes públicos con la obligación moral de dársela. Lo hermoso de esta propuesta es que no requiere revoluciones presupuestarias. Requiere algo más valioso: coordinación, voluntad política y visión de futuro. Coordinar con el CEAS León II, con las empresas locales de catering, con nuestros propios recursos municipales, con los voluntarios que sin duda surgirán cuando se les dé la oportunidad de ayudar. Esta coordinación inteligente es lo que diferencia a un ayuntamiento eficaz de uno que simplemente administra. Nosotros queremos ser parte de un ayuntamiento que lidera, que innova, que cuida. Iniciativas como la que proponemos demuestran que, con voluntad política, visión y un enfoque pragmático centrado en la coordinación, los ayuntamientos pueden liderar respuestas efectivas a los desafíos sociales contemporáneos. Cuidar de nuestros mayores no es solo un deber moral, es una inversión en la humanidad de nuestras comunidades y un reflejo de la sociedad que aspiramos a ser. Es el espejo en el que nuestros hijos nos verán mañana, y queremos que vean a una generación que supo estar a la altura. Hacemos un llamamiento sincero a todos los grupos municipales: dejemos a un lado las diferencias partidistas en este asunto. Hagamos de esta propuesta un proyecto de todos, para todos. Demostremos que en Santovenia de la Valdoncina, cuando se trata de nuestros mayores, sabemos unirnos. La Comisión Informativa Especial que proponemos no es un formalismo, es una oportunidad para que todos aporten, para que entre todos construyamos la mejor solución posible. Porque las mejores ideas pueden venir de cualquier banco del pleno municipal, y nosotros queremos escucharlas todas. Es hora de que la cercanía se traduzca, cada vez más, en soluciones concretas que mejoren la vida de quienes más lo necesitan. Nuestros mayores han esperado suficiente. Han dado mucho por estos pueblos, han construido con sus manos y su esfuerzo lo que hoy somos. Ahora nos toca a nosotros demostrar que sabemos estar a la altura de su legado, que entendemos que cuidarlos no es un gasto, sino la inversión más rentable que podemos hacer: la inversión en nuestra propia alma como comunidad. La propuesta está sobre la mesa. El camino está trazado. Solo falta que caminemos juntos. Porque en Santovenia de la Valdoncina, cuando se trata de nuestros mayores, no somos de partidos diferentes. Somos vecinos que sabemos cuidar a los nuestros.