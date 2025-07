León XIV ante la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores

Creado: Actualizado:

En 2021 el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, que se celebra cada año el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Francisco quiso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores se celebrara principalmente buscando a las personas mayores que viven solas. Con esta ocasión el Papa León XIV llama a cada parroquia y grupo o asociación eclesial a ser parte de una «revolución» de cuidado y gratitud visitando regularmente a las personas mayores. «La esperanza cristiana nos impulsa siempre a ser más audaces, a pensar en grande, a no contentarnos con las cosas como son», escribe el Papa León en su mensaje para la celebración eclesial de este año que tendrá lugar el 27 de julio. En su mensaje difundido el 10 de julio, el Papa León nos insta a trabajar por un cambio que pueda «devolverles la estima y el cariño a los que tienen derecho las personas mayores».

El mensaje del Papa León profundiza en el tema elegido para la jornada mundial de este año, tomado del Libro de Sirácida: «Bienaventurados los que no han perdido la esperanza». En su mensaje el Papa León dice que «Nuestras sociedades, en todo el mundo, se están acostumbrando cada vez más a dejar que esta parte significativa y enriquecedora de su vida quede marginada y olvidada». «Ante esta situación, es necesario un cambio de ritmo que se vería fácilmente en una asunción de responsabilidad por parte de toda la Iglesia», dice el Papa. «Cada parroquia, asociación y grupo eclesial está llamado a ser protagonista de una ‘revolución’ de gratitud y de atención, que se realizará mediante visitas regulares a los ancianos, la creación de redes de apoyo y de oración por ellos y con ellos, y la construcción de relaciones que puedan devolver la esperanza y la dignidad a quienes se sienten olvidados», dice el Papa. «Por esta razón, quienes no puedan peregrinar a Roma o a otros lugares designados para esta Año Santo podrán obtener la indulgencia jubilar si visitan, durante un tiempo adecuado, a las personas mayores solas... haciendo, en cierto sentido, una peregrinación hacia Cristo presente en ellas». El Papa León en su mensaje dice que «visitar a una persona anciana es una manera de encontrar a Jesús, que nos libera de la indiferencia y de la soledad». «Abrazar a los mayores nos ayuda a comprender que la vida es más que el momento presente y no debe desperdiciarse en encuentros superficiales y relaciones fugaces». «Es cierto que la debilidad de los ancianos necesita la fuerza de los jóvenes, pero es igualmente cierto que la inexperiencia de los jóvenes necesita el testimonio de los ancianos para construir el futuro con sabiduría», afirma el papa León. Y termina su mensaje diciendo que los abuelos ofrecen ejemplos de «fe y devoción, virtud cívica y compromiso social, memoria y perseverancia en medio de las pruebas». «El precioso legado que nos han dejado con esperanza y amor siempre será motivo de gratitud y una llamada a la perseverancia». Y también motivo para una nueva celebración intergeneracional de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores.