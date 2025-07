El sistema métrico decimal (SMD)

Creado: Actualizado:

El sistema de pesos y medidas siempre ha sido fundamental en las relaciones humanas. Desde los orígenes de la Humanidad, ha sido clave para solucionar los problemas comerciales y sociales, por ello, nacieron en diversas regiones, patrones diferentes que crearon continuos conflictos entre las gentes y las naciones. Hasta la unificación metrológica («Tratado de pesas y medidas») se cometieron numerosos desmanes. Desde épocas pasadas se utilizaron diversas formas, la más antigua es el trueque: intercambio de objetos materiales diversos. En el arte lo vemos reflejado en el periodo clásico griego, siglo V a. de C. caso del escultor Policleto, creador del canon de las siete cabezas, es decir, el cuerpo tenía una medida correspondiente a siete de la cabeza. Será a partir de la Revolución Francesa (1789), reinado de Luis XVI, cuando surja la unificación del sistema de pesas y medidas (SMD), siendo este país el primero donde se implantó. Oficialmente la fecha fundacional se considera el 22 de junio de 1799. La palabra metro es una unidad de longitud, procede del griego «metrón» que significa medida; mientras que el gramo es una unidad de peso, también del griego grámma (letra). Tanto uno como el otro, al ser muy pequeños y por motivos históricos, políticos y científicos, se transformaron en kilómetro y kilógramo. Es uno de los avances científicos principales de Occidente. El célebre investigador francés Lavoisier dijo «nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el SMD».

En España, Felipe II, en junio de 1568, intentó unificar las medidas y dictó una orden para establecer la vara de Burgos, cuyo valor llegó a algunos territorios de ultramar, sin embargo, no las impuso en el resto de sus estados, ni siquiera en los peninsulares. Hasta la llegada de la dinastía Borbónica en 1700, casi todos los territorios hispánicos conservaron sus propios sistemas de medidas. La nueva dinastía trató de controlarlos. Hubo debates sobre la conveniencia de mantener las unidades castellanas de medida o cambiarlas. En 1746, Fernando VI ordenó el uso de la vara de Burgos; 7 de sus pies equivalían a la toesa de París (seis pies franceses era una toesa). Cuando en Francia se implantó el Sistema Métrico, nuestros monarcas consideraron que podía ser perjudicial para España, por ello favorecieron la utilización de las unidades de medida de Castilla. Sin embargo, con el paso del tiempo se veía cada vez más complicado mantener el sistema antiguo, y en julio de 1849, el SMD se convirtió en el sistema legal de medida en España. Como en otras naciones, hasta bien entrado el siglo XX, estuvieron vigentes las medidas del antiguo sistema como el cuartillo (cuarta parte de un azumbre) equivalente a prácticamente medio litro. Hoy se utiliza la tonelada métrica 1000 kg., y menos, el quintal métrico (antes 100 libras castellanas) hoy 100 kg. Actualmente se usa en todo el Planeta a excepción de Liberia (África) y Myanmar (Birmania) (Asia). En Estados Unidos, se utiliza habitual e indistintamente el SMD y el consuetudinario norteamericano. Es un sistema híbrido, aunque el primero es legal desde 1866 y el más preferido. Los orígenes más ancestrales de introducción del SMD en España, hay que buscarlos en la participación de Gabriel Ciscar y Agustín Pedrayes, en la Convención Internacional celebrada en París en 1800, sin olvidar a Agustín Canellas, profesor de Cosmografía. Con anterioridad, el rey Carlos IV (1788-1808), promulgó la Pragmática de 26-I-1801, en la que seguía la tradición histórica de la monarquía española, es decir, oficialmente se implantaban las antiguas medidas de Castilla, que marginó la metrología que apareció en el país vecino (Francia) durante la Revolución Francesa. No obstante, durante la vigencia de las medidas castellanas, y debido a la intensificación de las relaciones comerciales con Francia y otros paises, el SMD fue introduciéndose poco a poco, hecho que se observa en los tratados científicos españoles de matemáticas, geografía, comercio, prensa, etc. La evolución histórica hasta 1840 se puede seguir en la obra de José Mª Vallejo y Ortega. Interesantes trabajos, poco conocidos del tema, se han llevado a cabo por diversas universidades: Granada, Salamanca, Valencia, Murcia,...... Obras de referencia son: Picado, Miguel y Rico, Luis;

El Sistema Métrico Decimal en España. Un estudio histórico...... En Quadrante, vol. XXII. Año 2013; Aznar J. V.; La unificación de las pesas y medidas en España durante el siglo XIX (tesis doctoral). Año 1997; ...