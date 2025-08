Laboratorios Sánchez Castejón

Creado: Actualizado:

Pedro ha hundido al PSOE en una sima tan profunda que no hay espeleólogos que puedan explorarla para rescatar a un partido que está al borde de la desaparición. Los socialistas están afectados por una borrachera que los servicios de emergencia no tienen el fármaco para despertar al paciente. Pedro ha tenido el mérito de rodearse de un ejército de salvavidas, medios de comunicación y periodistas apesebrados o sobornados por el Gobierno que se han formado en la facultad de la pillería cuya misión es proteger al mayor depredador de la selva monclovita.

El día que Pedro sea historia, las facultades de sicología tendrán materia suficiente para analizar al personaje. Los psiquiatras, neurólogos e investigadores no serán capaces de profundizar y analizar su cerebro. Su cerebro es complejo, oscuro. Pedro sería un gran investigador.

Su perseverancia, cabezonería, obstinación, testarudez, terquedad, empecinamiento y porfía abocarán en el descubrimiento para combatir las enfermedades que asolan la humanidad y, en especial, el porqué del alzhéimer. Newton, Einstein, Fleming, serían aprendices y, hoy, quedarían eclipsados por el nuevo científico. Por eso y por su capacidad de investigación, ha montado un laboratorio para explorar su propia enfermedad, la de un psicópata irredento.

De su laboratorio de investigación, ubicado en un Peugeot, han salido el matón Koldo, vigilante de seguridad, protector de las meretrices o putas de los burdeles. El Ábalos, el más amigo, el de los lupanares, el que se rodea de secretarias de compañía para que le laven los calzoncillos y le hagan chiribitas después de sus gestiones y largas comidas de trabajo. Otro personaje que ha dirigido la sociedad socialista y que de ser un pelacables participa en sociedades lucrativas, concesionarias de quizás millones de euros, el que negoció con los terroristas, independentistas, un tal Cerdán. Nombre propio de dos sílabas. La primera, aunque no sea un prefijo, la podíamos emplear para formar ciertos vocablos y de los que podíamos derivar múltiples adjetivos aumentativos y despectivos. Uno de ellos puede ser cuantas cerdadas o cerdanadas ha cometido el amigo de Pedro. Por apoyarlo en sus travesías y travesuras, el juez lo ha puesto a la sombra. Como cante, Pedro coge las maletas.

Dicen que el covid 19 fue el resultado de un virus que emigró de un laboratorio chino. Pues, del laboratorio Sánchez han emigrado muchos y han contaminado todo el espectro monclovita, la calle Ferraz y, por derivación, todo el estamento socialista. Aun así, el cerebro de Sánchez está hecho de un mineral que solo él lo tiene en su filón. El cerebro de cualquier humano está compuesto por más de mil millones de neuronas. No hay cerebro en el mundo como el de Pedro. Al cerebro de Pedro le vale una neurona. Cuando mira por el microscopio para analizar el virus como buen patólogo descubre el parásito que buscaba. Es el que transmite la mentira. Pedro es el mayor déspota y trapacero de la historia contemporánea de España. Ya no hay palabras para definir a un ser: psicópata, teatrero, estrambótico, comediante y titiritero.

El cerebro de Pedro es impenetrable. Una vez más ha aparecido para negar lo innegable. Tus socios no te abandonarán porque te has entregado a ellos. Pero, dentro de dos años y de la historia que estás labrando nadie te va a librar de ser el Presidente más dañino que parió España. No tienes sentido de estado. Que España vaya a la ruina, te da igual. Has conseguido suficiente renta para vivir una vida al lado de tu queridita esposa. Esa que duerme contigo y de la que no sabes nada de sus aventuras y desventuras.

Pedro, no tienes solución ni hay fármaco para curar tu enfermedad dado que tu cerebro es único en el mundo. Fruto de tu investigación descubriste que eras un dios; eras Júpiter, rey de los dioses, señor del cielo, del trueno y el rayo. Eres el padre de los dioses y de los hombres. protector de la ciudad divina, de quien emanan la autoridad, las leyes y el orden social. Cicerón le llama, numen praestantissimae mentis, la sobrecogedora presencia de una mente suprema. Quizás a otro dios que estás venerando sea Plutón, dios del inframundo. Sí de ese país que tú te has apoderado.

Pedro, repito, de tu laboratorio están saliendo muchos virus. Todos transmisores de enfermedades que inundan el palacio monclovita y Ferraz, bunker donde se amacena todos los gérmenes. Pero, como Sánchez es un excelente patólogo emite un diagnóstico para comunicar que no hay ninguna enfermedad. El paciente está sano. Y todos los que esperaban el resultado aplauden la investigación del científico Pedro Sánchez Castejón. ¿Qué otro laboratorio puede investigar que Pedro, por sus actuaciones está inhabilitado para ejercer el poder? No existe. Un conocido periodista dice que a Pedro no se le fulmina fácilmente. Con la devoción sectaria de ciudadanos que, parapetados en la fábula de que viene la derecha, se hacen selfis con el etarra Otegi, abrazan como progresista al xenófobo Puigdemont, aplauden las piruetas del mentiroso amo del PSOE y bendicen los latrocinios de sus parientes. Un inmenso rebaño de panolis a los que les mean encima y cantan a coro que llueve.

A Pedro no lo pulverizan muchos socialistas que están corrompidos como él y viven de sus trapacerías y corrupciones. Hay un socialismo que está podrido que huele a defecación, a mierda. Le está manteniendo porque los alimenta. A mí, el socialismo que más preocupa es el de la calle. Cómo es posible que haya muchos ciudadanos que voten al mayor corrupto. Cómo hay muchos ciudadanos que voten al mayor traidor. Cómo hay muchos ciudadanos que, después de la corrupción que se conoce y que se prevé que ha sido con connivencia del inquilino de la Moncloa, sigan votando a Pedro I, el Mentiroso. El votante socialista tiene que reflexionar. No puede seguir obnubilado y enganchado al opiáceo sabiendo que el camino elegido por Pedro lleva a España a la destrucción y a la ruina. Pedro es el peor virus que llegó a la política española. Yo no entiendo como los medios de comunicación: periodistas, prensa, televisiones siguen apoyando al mayor trapacero que eclosionó del magma terráqueo. Sí, están apoyando a un traidor y al mayor corrupto

¿A qué conclusión llegamos? Solo lo podemos entender en los resultados de las investigaciones del laboratorio Sánchez Castejón. De su laboratorio están saliendo tal cantidad de virus que contaminan a millones de españoles y el científico Pedro los ha enganchado para su causa. El Comité de expertos que integran el Nobel de Suecia están valorando si el próximo Premio se lo conceden a los Laboratorios Sánchez Castejón. Fruto de su investigación de su laboratorio salen tantos virus que han logrado contaminar a millones de seres, convencidos para seguir apoyando al mayor mentiroso que alumbró el planeta tierra.