Viva Israel

Ahora que los socio-comunistoides y antisemitas están todo el día «dale que te pego» atacando, insultando y mintiendo sobre Israel, bueno será, que alguien que no es ni una cosa ni la otra, ofrezca su visión, especialmente por si la ignorancia y «limitaciones de mente» de los primeros, pudieran llegar a entender la realidad de lo que está pasando.

Después del ataque de los terroristas palestinos de Hamás el 7 de octubre de 2023, donde, de los 1.251 asesinados, fueron 300 niños, descuartizados violados y masacrados, pero eso no importa. Lo que importa es poner de moda el volver a la carga contra Israel por defender su dignidad de pueblo de semejante tropelía y tratar de eliminar a estos asesinos, ansiosos de que desaparezca Israel «del río al mar». Una guerra que va a continuar porque estos de Hamás y muchos palestinos de Al-Fatah, Hezbollah y Yihad Islámica, no aceptan ninguna de las condiciones que los negociadores de varios países han puesto sobre la mesa. Y no aceptan esas condiciones porque a ellos lo que les importa no es tener un estado palestino, sino que desaparezca Israel. Los israelitas ya están acostumbrados a este acoso, históricamente los egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y recientemente los usurpadores ingleses y por supuesto los nacional-socialistas alemanes, (léase nazis) así como el mundo árabe en general, han buscado lo mismo, su destrucción, en definitiva, su muerte como grupo humano. Mira por dónde los hebreos o judíos han sido capaces de superar esos persistentes ataques a su existencia. No solo eso, sino que el nuevo estado de Israel nacido en 1948 cuando lograron echar de sus tierras a los ingleses y ganaron las guerras contra los vecinos árabes, resulta que su desarrollo industrial, agrícola, científico y tecnológico, a pesar de su pequeñez en territorio y en población está a la cabeza del mundo democrático, occidental, a pesar de su ubicación geográfica, y desarrollo en todos los ámbitos; solo hay que reparar en sus científicos, investigadores, incluso en sus premios Nobel… ¡¡por algo será!! Pues bien, los grupos citados en la primera línea de este comentario, siguen afanados en culpar a Israel de todo, hasta utilizan la palabra «genocidio» (bien conocida por los judíos, por cierto) para resaltar las muertes derivadas de una guerra que no empezaron ellos. De hecho (a pesar de las diversas guerras sufridas) jamás fueron iniciadas por Israel, siempre fueron para defenderse de quienes quieren su desaparición. El objetivo de la actual guerra es acabar con el terrorismo de Hamas, que gobierna ilegal y dictatorialmente al pueblo palestino, además de atacar, violar y asesinar el 7 de octubre, origen y motivo de esta guerra. Hamás estaba y está económica y armamentísticamente bien pertrechada en sus túneles cuya construcción se debe a los donativos de la ingenuidad y desconocimiento de países árabes, sí, pero sobre todo occidentales, amparados por la propia ONU y sus muchas ONG»s adláteres (incluidas las más grandes y conocidas por todos) Por supuesto que en una guerra caen civiles, por desgracia; pero lo que no se dice es que la mayoría de esos civiles incluidos los niños, sobre de los que tanto se habla y se miente exagerando, han sido utilizados como escudos humanos en centros civiles, hospitales y escuelas donde se refugiaban precisamente los terroristas a sabiendas que son objeto de su eliminación por parte de Israel. Esto ha sido y es una constante de Hamas, utilizar y masacrar a la población civil palestina, sus vasallos para todo. Israel además de los más de mil soldados muertos en esta guerra ha tenido que soportar un ataque sin precedentes de misiles que han llegado desde, nada mensos que de cuatro países: Líbano, Iran, Irak y Yemen. Menos mal que el escudo antimisiles de Israel es el mejor del mundo, de lo contrario habrían sido cientos de miles de muertos. Y ahora el aparato de propaganda de los terroristas hace montajes de datos falsos, fotos y videos manipulados de forma monstruosa para que los medios de occidente distribuyan y colaboren con sus trolas. Es inaudito, pero real, nada sale de Gaza sin el visto bueno de los terroristas, niños que son enfermos, en muchos casos terminales por enfermedades, los sacan como que es debido a la hambruna, para alimentar la narrativa de Hamas… ¡y todo así! De esa manera, conmocionan a la gente de buena fe y por supuesto los antisemitas ¡¡lo propagan como si no hubiera un mañana!! Los palestinos si quieren podrían vivir en paz, al igual que Israel, pero «no quieren» porque Hamas no les deja y porque esos países vecinos tampoco, solo piensan en lo dicho: «del río al mar» y que desaparezca Israel. Pues no, eso no va a ocurrir. ¡¡Viva Israel!!