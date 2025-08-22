Creado: Actualizado:

Ahora que en Astorga se acaba de de festejar el recuerdo de los astures en su pugna, por la supervivencia, con los romanos, es hora de acordarnos de lo que debemos los leoneses (as) de hoy en día a esos primeros habitantes de estas nuestras tierras del Viellu Reinu.

Resistieron doscientos años la brutal agresión de las legiones romanas con bravura inaudita. Y cuando la fuerza de sus enemigos se hizo tan abrumadora que acabó con la resistencia, prefirieron inmolar sus vidas y las de sus mujeres e hijos antes de perder su independencia y su identidad. Fueron los astures el último pueblo de la antigua Hispania, que sucumbió bajo la bota implacable del imperio romano, el más depredador de la Historia. Ocupaban todo el territorio de los que actualmente es Asturias, León y el norte de Zamora, hasta Benavente. Son la etnia que define la genética del que mil años más tarde se configuraría como Reino de León, heredero del de Asturias. Pocas veces en la historia se ha asistido a un proceso de destrucción de identidad tan perturbador como el que sufrimos los descendientes de ese Reino. Sabemos que existió, hace unos mil años, que continuó la obra iniciada al otro lado de la cordillera, consistente en librar la península del Islam. Sabemos que ese reino duró unos doscientos años y sucumbió ante el empuje superior de dos fuerzas rebeldes, los portugueses, al oeste y los castellano, al este. Ambos fueron condados del reino leonés pero la torpeza de los dirigentes de León los llevó a la sublevación, la independencia y posteriormente la dominación, en el caso de los castellanos. Estos se propusieron la destrucción de todo recordatorio de la gloria perdida, nuestro idioma leonés, nuestros documentos literarios y finalmente pretendieron que éramos una parte de ellos. Y para conseguir eso necesitaron una segunda destrucción, la del pasado astur de nuestras tierras. Porque ese pasado revelaba que los leoneses formamos con los asturianos una comunidad consagrada por vínculos genéticos, la comunidad astur, de origen celta, que pobló ambos lados de la cordillera antes del dominio romano. De esa manera los castellanistas, legitimaban su infame pretensión de que León era una parte de Castilla. La historia, como la vida, pone a todos en su sitio, y ahora ya sabemos que esa pretensión es una impostura. Por eso los leoneses debemos mirar atrás, muy atrás, no con afán de separarnos de los demás pueblos de la nación hispana. Pero si con el de conocer nuestra identidad, con esa curiosidad legítima del hijo huérfano de conocer a sus padres: los astures.. nuestros ancestros.. nosotros mismos.