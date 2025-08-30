Zapatero embajador de los dioses

Creado: Actualizado:

Zapatero alcanzó el poder, fruto de un atentado no esclarecido, al que tiene que «dar gracias» ya que el leonés por sus méritos nunca hubiera llegado al poder.

Zapatero pasó a la historia, según todos los comentaristas, políticos, historiadores, periodistas. como el peor presidente de la democracia. Pero, visto lo que tenemos hoy, Pedro Sánchez le sustituye.

Sabemos cómo dejó en la ruina la economía a punto de ser intervenida por la Unión Europea. Fue un desastre.

En un estudio más personalista, José García Abad, en su libro bajo el título de El Maquiavelo de León, se atrevió a hacer una radiografía más sutil y revelar lo que esconde la enigmática sonrisa de Zapatero, más allá de la impresión que trasmite de ingenuidad y bonhomía. Por medio de multitud de anécdotas inéditas, el autor describe las técnicas y ardides maquiavélicos del leonés para alcanzar y mantenerse en el poder a toda costa: su asombrosa habilidad para los pactos más inverosímiles y para la reconversión de las alianzas; su propensión a enfrentar a sus colaboradores y su firme determinación a la hora de eliminar a quienes le pudieran hacer sombra

Se creía que Zapatero, como todo Presidente, se retiraría para gozar el resto de su vida de los privilegios del Consejo de Estado, para vegetar y disfrutar de su dulce morada. No fue así. Ante la deriva del actual inquilino de la Moncloa y ante ese tsunami que invade a Pedro I, el Mentiroso, salió, cual Cid Campeador, a defender al gobierno socialista más corrupto de la corta democracia española. Hoy, es la sombra del felón de la Moncloa. Se le puede considerar tanto el embajador plenipotenciario como el muñidor del Presidente del Gobierno. La verdad es que Zapatero nunca se marchó. Se ausentó de España para convertirse en asesor del sátrapa Chávez y más consejero del dictador Maduro. Hasta tal punto influye en el Gobierno español para que no reconozca la victoria aplastante del candidato, Edmundo González.

Se dice, se comenta que allí en la Venezuela arruinada, hambrienta, destruida por sus gobernantes, llegó para asentar sus reales tanto políticos como económicos. Aún más. ¿A qué ha ido Zapatero a China? ¿Hay negocios con intereses espurios? Ya se sabrá. Zapatero es un lobo con piel de cordero. No es fiable.

Y ¿por qué hoy Zapatero está presente en la política española?

El periodista-economista Santiago González manifiesta que José Luis Rodríguez Zapatero es el verdadero culpable de la deriva política en la que ahora nos encontramos. En opinión de Santiago González, el muro contra la derecha, del que habla Pedro Sánchez, lo empezó a levantar su antecesor y uno de sus principales valedores.

La vida de Zapatero está marcada por la muerte del abuelo Lozano. Puede ser que alguien de su familia haya inoculado en su cerebro un virus de rencor y de odio. Zapatero odia a la derecha. Para él sería una tragedia que alcanzara el poder. Lo evitará usando todos los medios a su alcance.

Hoy, Zapatero es un activo de la política española y está presente, urdiendo, manipulando, y, sin lugar a duda, aconsejando a Pedro para que no tire la toalla. Según el mencionado Santiago González está resucitando la guerra civil y rearmando a los nuevos milicianos para vengar la caída de la II República. Ha sido el promotor y creador de la Ley de la Memoria Histórica, principio para eliminar de la política y del territorio nacional cualquier signo que represente al vencedor de la contienda.

Esa guerra civilista está presente tanto en España como en sus relaciones internacionales. No se olvide aquel engendro de Alianza de las Civilizaciones que se fraguó en el Grupo de Puebla que lo conforman la elite más corrupta de Latinoamérica.

Todos los males de España, en el momento presente, tienen su origen en Zapatero. Porque Zapatero descubrió una perversión tremenda, en el odio a los de enfrente. Ahí está el origen de la cultura guerra civilista, del enfrentamiento entre izquierdas y derechas.

Zapatero se ha convertido en el Largo Caballero e Indalecio Prieto, dos revolucionarios culpables de la guerra civil. No olvidemos aquella misiva de Largo Caballero: Si las elecciones las gana la derecha hay que ir inevitablemente a una revolución, a la guerra.

El leonés está conspirando para que no gobiernen los fachas o la ultraderecha Sí, todo lo que está a la derecha del PSOE son fachas. Ellos, los del PSOE tienen que mirarse al espejo y en su historia el Partido Socialista fue de izquierda extrema, revolucionario, totalitario y con ideología comunista. No tenía nada de demócrata.

Hay que desempolvar el pasado y rescatar el Pacto del Tinell, aquel acuerdo firmado entre Zapatero y el tripartito catalán, PSC, ERC e ICV, durante la presidencia de Pascal Maragall, para que cumpla sus compromisos con Cataluña. Entre otros, impedir, por todos los medios, un gobierno del PP presente y futuro. Más, elaborar un Estatuto para Cataluña que abra el camino a una autodeterminación.

¿Cuál es el historial del nieto del abuelo Lozano? Durante su gobierno, como he mencionado, dejar la economía española en quiebra total y al borde del rescate. Ser causa y principio de que los políticos catalanes hayan levantado las ancas y se rebelen contra el estado español. Blanquear a ETA y posibilitar su entrada en la política española para olvidar su pasado sangriento y, como se está demostrando, ser muleta del actual gobierno sanchista. Rescatar una guerra que ocurrió hace ochenta y siete años para vengar la muerte del yayo. Aniquilar la Constitución del 78 y caminar hacia una nueva forma política del estado o, al menos, ir hacia un estado confederal, donde la monarquía sea abolida y se proclame la tercera república. Es sintomático, donde hay una dictadura, ahí está ZP. Creo que Zapatero es un fiel seguidor de sus antepasados, aquellos que capitanearon el Frente Popular en las elecciones fraudulentas de 1936, caracterizados por representar lo más radical de una política no apta para poder gobernar en democracia. Todos eran de tendencias comunistas-marxistas.

Zapatero es el muñidor del presidente. Es el máximo valedor y no va a permitir que, cayendo el actual inquilino de la Moncloa, ante unas elecciones, la derecha llegue al poder a la que odia. Hay que reconquistar la República y vengar la muerte del yayo.

Zapatero, repito, no se fue ni se va a ir. Hará todo lo posible para que Pedro siga en la Moncloa. Si Sánchez cae, Zapatero queda al descubierto.

Es el sustituto de Cerdán en sus contactos y poner sus sucias manos al servicio de los enemigos de España. Es el mejor embajador para mantener a todos los dioses en la Moncloa y seguir transmitiendo odio y venganza.