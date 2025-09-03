Inventos Polanco

Creado: Actualizado:

Ya en su día, Alejandro Polanco publicó Made in Spain, con 60 inventores patrios. Pero se quedó con ganas de más y lo extendió hasta 365, que en realidad llegan a las cuatro centenas de inventos e ideas felices. Casi nada.

Tenemos el grueso volumen de casi 400 páginas, muy bien editado, con sus correspondientes ilustraciones.

El orden es cronológico y abarca desde la prehistoria hasta los umbrales de 2000, cosa que podemos consultar en el índice que aparece a continuación.

De atapuerca al siglo XVI:

Apenas si encontramos 10 eventos de esta lejana época.

Parte de la industria lítica que empezaron a dominar nuestros antepasados, con herramientas y útiles.

Después el dominio del barro, con objetos como el botijo, que se puede encontrar 1700 años a. C. casi como lo conocemos ahora y que en nuestras tierras era un elemento común.

Ya pasando a nuestra era aparece el espejuelo, que constituiría un descubrimiento útil para usar como vidrio, que todavía no existía.

La rueda hidráulica de Rio Tinto en las minas de cobre de Huelva, por el siglo I

Las minas de mercurio de Almadén, con diversas tecnologías, que han llegado casi a nuestros días, desde el siglo IV a. c.

El mapa de Pomponio del siglo I, «primer atlas científico»

Entre el VI y VII, san Isidoro de Sevilla compone la que podía considerarse la primera enciclopedia con el saber de la época en 20 volúmenes ¿Os acordáis de que estudiábamos en la escuela sus Etimologías?

También tenemos el primer vuelo en el IX y el famoso mapa de Juan de la Cosa en 1500.

Del XVI al XVIII:

En tres siglos ya están registrados 41 inventos: mapas, galeones e ingenios hidráulicos.

Destaca el capitán Blasco de Garay, que tiene calle en Madrid. Durante mucho tiempo se le consideró inventor del barco de vapor, cosa que no tiene visos de realidad, aunque hizo otros inventos.

Son destacables los ingenios de Juanelo, que aunque italiano desarrolló su ingenio con Felipe II. A este rey le construyeron quizá la primera silla de ruedas, para facilitar su movilidad por 1595.

Ya en 1602, tenemos el buzo de Ayanz, que probó en el Pisuerga en Valladolid, ante Felipe III. También fue autor de una máquina de vapor, entre otras invenciones.

Eran tiempos en que la corte se había trasladado allí y dio origen a otros ingenios como el de Zubiaurre para llevar el agua a la Huerta del Rey. Duró poco el emplazamiento y quedó en el olvido al volver a Madrid.

En mitad del XVIII nos encontramos a Antonio de Ulloa al que podemos considerar descubridor del valioso platino.

En 1801 Andrés Manuel del Río encontró un nuevo elemento en Méjico al que llamó eritronio por su color rojizo. No fue reconocido hasta que un químico sueco lo llamó vanadio.

El canal de Castilla imponente obra hidráulica se ideó también en el XVIII, aunque se completó en el XIX.

Hermanos geniales fueron los Elhúyar de Logroño. En 1783 descubrieron otro elemento nuevo el wolframio que lograron aislar en Vergara. Muy conocido por ser el filamento de las bombillas que usamos tantos años en nuestras casas.

Siglo XIX:

Se registran 86 inventos, como la cartografía de Tomás López y la vacunación de Balmis y Zendal, nombre tan actual por el hospital de Madrid, en la reciente pandemia.

En 1837 el primer ferrocarril español, en Cuba. El primero en la península fue el Barcelona-Mataró en 1848.

En 1843 la siderurgia de Sabero, donde se ha situado el Museo de la Minería y Siderurgia.

También los ingenios submarinos de Monturiol 1859 y Peral 1888.

El famoso relojero Losada, conocido por el Big Ben y el reloj de la Puerta del Sol.

Primeros automóviles 1889 y el eléctrico de Gabarró en 1896 para Mª Cristina. Y nuestro ferrocarril de La Robla de 335 km en 1888-94.

Siglo XX:

Donde se concentran más de 200 inventos de todo tipo y condición. Están muy documentados porque la época es más cercana.

Desde indicadores de coordenadas en 1901, hasta las primeras marcas de coches como el mítico Hispano-Suiza.

Hay dos nombres que destacan especialmente:

Leonardo Torres Quevedo, con infinidad de inventos desde principios de siglo y que todavía están en funcionamiento como el transbordador del Niágara de 1916. Además el telekino 1903, dirigible 1907, ajedrecista 1914, etc.

Cabanyes motor solar 1902, pionero de las energías eólico-solares, la iluminación de Madrid, un submarino, etc.

También aparecen las pioneras del aire desde el 12 hasta los años 30.

Pequeños aparatos muy útiles como sacacorchos búho 1932 y grapadora el Casco 1935 ligadas a Éibar. O el abrelatas que todos teníamos, el pegamento Imedio, el futbolín 36 y la útil fregona del 56.

En medicina la anestesia epidural del 21, las tinciones de Rio Hortega del 28, la microcirugía ocular de Castroviejo del 41. Este mismo año se lanza en conocido Talgo, que sigue en boga casi 100 años.

En el 49, Dª Angelita maestra leonesa idea una enciclopedia eléctrica. El mismo año Barreiros lanza el camión diésel de su nombre, que competía con Pegaso, empresa nacional. Esta lanza el mítico coche Z 102 en 1951.

Y así un sinfín de inventos y ocurrencias, para desmentir que no somos creativos. De plantas eólicas y solares, allá por los 80, hasta la patente de Margarita Salas para amplificar el ADN.

Un invento para cada día del año y no caben todos. Un libro recomendable, editado por su autor: alpoma@gmail.com que satisfará a mentes curiosas de conocer la obra de muchos compatriotas.