De delincuente a presidente

Creado: Actualizado:

Si buscamos en el diccionario la palabra «delincuente», encontramos hasta diez y seis (16) sinónimos; pero, ¿Cómo detectar a los delincuentes?, muy sencillo. ¡Todos los delincuentes mienten, son tramposos y por lo general, «cobardes»! En España tenemos un presidente del gobierno, que reúne estas tres cualidades; miente, es tramposo y además, cobarde.

Que es cobarde, lo demostró huyendo de Paiporta, dejando a sus majestades, los reyes, en medio del barrizal, salpicados de barro, escuchando a los afectados, que por cierto, estaban muy malhumorados, por haber sufrido los daños de las inundaciones, los reyes, aguantaron el «chaparrón», (de barro), con la dignidad de quienes saben estar a la altura de los grandes líderes, ganándose el afecto de la inmensa mayoría de los españoles, en tanto que el presidente del gobierno huyó como una rata, sin una sola gota de barro, aunque hay quien opina, que con los calzoncillos manchados, pero no de barro. Que miente, lo saben hasta los perros que cuidan del ganado. Que es un tramposo, basta recordar como amañó las elecciones, para sustituir a Susana Díaz, por Juan Espadas, en el PSOE de Andalucía. Si hizo trampa con una compañera de partido, quien se puede extrañar de que también la hiciera en las elecciones generales de julio de 2023, en las que por medio de dos de sus más cercanos colaboradores, nombrados por él, para dirigir Correos, «Juan Manuel Serrano y Leire Diez», secuestró, en las oficinas de Correos, más de 300.000 votos de votantes, de derechas, que prefirieron ir a la playa, antes que ir a votar, suceso que el

delincuente sabía que iba a ocurrir, convocando las elecciones en pleno verano; los pardillos de derechas, confiaron en el voto por correo, craso error, pues el tal Juan Manuel Serrano y la tal Leire Díez, se encargaron, (por orden de Sánchez), de que esos votos, no llegaran a las mesas de votación, pero nadie impugnó los resultados, lo que demuestra, que Feijoo es un pardillo. Las encuestas de GAD3, en marzo, daban entre 159-165 escaños al PP y entre 110-116 al PSOE; se puede ser tan ignorante y estar tan mal asesorado como para no sospechar que no es lógico, que en tres meses, (desde marzo a julio), el PP pierda, más de 22 escaños y el PSOE aumente más de 10 escaños; no hace falta ser Pitágoras para ver que ha habido manipulación en los resultados. Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales por un partido «social demócrata», por lo tanto no marxista, pero él, le ha hecho desaparecer, y le ha sustituido por su propio partido, «el partido sanchista», marxista leninista y con el apoyo de los dirigentes marxistas del «grupo de Puebla», ha sido nombrado presidente de «la Internacional Socialista», (marxista); Sánchez, ¿social-demócrata y marxista?, que me lo expliquen, pues no lo entiendo; por otra parte cuenta con la bendición del papa montonero, (comunista), que le recibió en dos ocasiones y no sólo a Sánchez, también a la Yoli, que también la recibió otras dos; ¿Dónde estaría el Espíritu Santo, cuando se cerraron las puertas del Cónclave y nombraron papa al montonero: Jorge Mario Bergoglio?, ¿Estaría de vacaciones?, como los más de 300.000 votantes del PP. No se debe identificar marxista, con delincuente, pues hay, afortunadamente, marxistas muy honrados, yo conozco algunos, recordemos a Julio Anguita, que en un mitin dijo: «Y aunque sea de extrema derecha, si es un hombre decente y los otros no, votad al honrado y no al ladrón». Recordemos como llegaron al poder los dictadores: Benito Mussolini, Adolf Hitler y Lenin: los tres presidentes de los partidos socialistas, italiano, alemán y ruso, respectivamente; los dos primeros ya sabemos como acabaron y Lenin, que asesinó a toda la familia del Zar, está momificado, (como los faraones egipcios); Pedro Sánchez tiene pocas posibilidades de seguir los pasos de Lenin, pues de momento, la Familia Real española, goza de buena salud y cuenta con el afecto de la mayoría de los españoles, la prueba está en como es recibida allá donde va, incluso en Paiporta, mientras «el mentiroso», como dictador que es, no permite que nadie se acerque a él, a menos de 200 metros. En Sánchez tenemos una réplica de los tres dictadores que llegaron a serlo mediante la Internacional Socialista, supongo que su maestro será Lenin, que murió en la cama, pues los otros dos murieron con las botas puestas, (colgado y suicidado), por lo tanto Sánchez, o no convoca elecciones o si las convoca hará la misma trampa que su colega Maduro, en Venezuela. Por otra parte, al más puro estilo bolchevique, como

«Puto Amo» del partido, no «social-demócrata», si no sanchista ha expulsado a todo militante que discrepa de las medidas tomadas por el «amado líder», entre los que cabe destacar : Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros, José Luis Corcuera, Tomás Gómez, Paco Vázquez, que junto a los más de 15,000 que se han dado de baja y los 38 firmantes de la carta en la que le piden «su dimisión inmediata para restituir el honor del partido». El PSOE, ya no existe y como el Ave Fénix, tendrá que resurgir de sus cenizas, o no existirá. A esos 38 firmantes, a los más de 15,000 afiliados, que se han dado de baja en el partido, a la Constitución, a los partidos de la oposición y a todos los españoles, Pedro Sánchez, los pasa por el arco del triunfo, pues para el «

Puto Amo», somos basura. Según sus propias palabras, un Gobierno sin presupuestos, es como un coche sin gasolina, pues bien lleva ya dos legislaturas sin presupuesto y respecto a los que dice, que va a presentar, ya ha advertido, que se aprueben, o no, no los tendrá en cuenta, pues gobernará como si el Congreso de los Diputados, no existiera, seguirá gobernando por medio del decreto-ley. Como es medio analfabeto, no sabe que el decreto-ley está regulado en la constitución. ¿Qué dice la Constitución del decreto-ley? Artículo 86: 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de su totalidad, en el Congreso de los Diputados; El Congreso habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Veamos lo que dice de las funciones del Rey. Artículo 56: El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. (Es evidente que un árbitro puede sacar tarjetas sancionadoras a los jugadores y es quien modera el desarrollo regular del partido). Artículo 61: El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. (¿Cuáles son las funciones del Rey?, la Constitución no dice que tiene que estar a las órdenes de ningún cantamañanas y menos de un delincuente). Es evidente que las instituciones, no funcionan de forma regular con un gobierno, que no ganó las elecciones, formado por la coalición con un partido «antisistema democrático», y apoyado por partidos, unos, «antisistema» y otros «secesionistas»; como diría Rubalcaba un gobierno Frankenstein; gobernando por decretos-ley, que no se convalidan por el Congreso de los Diputados, por lo tanto, no son constitucionales, es evidente que el Rey, no debe legitimarlos con su firma en el BOE. ¿Por qué no debe firmar los decreto-ley? ¡Por la sencilla razón de que ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución!, por lo tanto no puede transgredirla firmando normas anticonstitucionales, de un Gobierno que no respeta los derechos de los ciudadanos, el Rey, no puede ni debe, ser un títere, en manos de un delincuente. El Rey, como máxima autoridad del Estado, puede y debe destituir al delincuente y convocar elecciones, ya que es el único que, según la Constitución, las puede convocar. Mientras la piel de toro, arde de norte a sur y de este a oeste, el delincuente, con su familia, al completo, se ha tomado un mes de vacaciones; ¡Como si los incendios no existieran!