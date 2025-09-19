La tercera deforestación

Creado: Actualizado:

Domingo 10 de agosto: un malvado, seguramente, inicia un incendio en un monte de encinas, carqueixas y otros arbustos; desde Molezuelas ven crecer la columna de humo, luego otra próxima, según lugareños. Las llamas avanzan raudas.

El lunes 11 es crucial para controlarlo. Durante la noche y la mañana lo rodean en un 70%. Después de mediodía, con viento, se reaviva y escabulle. Aquí surgen interrogantes. ¿Hubo pocos medios? ¿Exceso de confianza? ¿Órdenes erróneas? El día 12, con un frente de quince kilómetros dirigiéndose hacia la Valdería (existe esa comarca leonesa ¿saben?) y temperaturas de 35-37ºC, es imparable por medios humanos, solo confiar en que el río Eria lo frene o al menos lo ralentice, esperándolo en la otra orilla y, preventivamente, en el entorno de los pueblos. Vana esperanza; ¿en qué se emplearon los brigadistas mientras los pueblos habían sido desalojados con premura, no dejando bomberos en ellos? ¿A dónde iban sin detenerse? ¿De dónde emanaban las órdenes?; inermes los pueblos ante el fuego. Gracias a que en todos se quedaron vecinos, pocos o en mayoría, evitaron probablemente que algún pueblo se consumiera antes de que llegaran las brigadas. Atravesado el Eria y devorada la Valdería extiende un brazo hasta la Valduerna, ya quemado el Jamuz, y el otro al bajo Órbigo. Siempre el mismo patrón: solo vecinos para recibirlo. Respecto a los desalojos dejo una reflexión que me soltó un vecino de Congosta: «antes, cuando surgía un incendio en un pueblo vecino, la Guadia Civil nos ordenaba ir a ayudarles, ahora nos desalojan dejando nuestro pueblo solitario»; tal cual. El esquilmo y destrucción de las escasas fuentes de vida de La Valdería y el Jamuz es total: maderera, apícola, resinera, de pastos este año y paisajística. Se llevó lo que había dejado el de Castrocontrigo de 2012. Y dos vidas. Y casas. E ilusiones. Fin de los resineros. La explotación de Las Médulas no arde y el turismo volverá, pero aquí algunos de los escasos medios de vida no, y con ellos se irán más habitantantes. De las campañas contra incendios, los haya o no, sacan provecho muchos: empresas de vuelos, de maquinaria, de transporte, madereras, cazadores, empleados públicos…Y este año, malo, será bueno para reivindicaciones laborales, algunas justas, sin duda Y se repoblará con horas de maquinaria. Y habrá allanado el camino para parques solares, una vez eliminados los molestos árboles. La madera, aun valiosa el primer año, se venderá quizá por cuatro perras, luego, fofa, será para astillas que transportarán enormes camiones de 90m

3 a más 100Km de distancia a la central glotona que superando los 4.000 o 5.000 m3/día las transformará en energía eléctrica subvencionada y, una vez acabada la de la Sierra de la Culebra, la mantendrá rentable varios años más. Obviamente no digo ni sugiero que grupo alguno o sector citado provocara ningún incendio o indujera a ello. Conclusiones o reflexiones personales: 1ª. ¿Qué aprovechamientos para leña se permiten en León o qué trabas se ponen, cuando resulta que es mucho más barata la de olivos añejos procedente de Córdoba puesta en Castrillo de Cabrera (mientras se queman allí miles de Has) o la de encina de Extremadura en otros lugares de la provincia? Algo no se hace bien. 2ª. Ante incendios con las condiciones de éste, con un frente de 15 Km, cuando el trío del 30% se superaba en viento algunas horas, temperaturas de 35-37ºC y escasa humedad, se paran donde no hallan combustible, bien sea por barreras naturales (ríos etc) o artificiales (carreteras…). Ni las gotas de los medios aéreos son útiles, pues muchas son evaporadas antes de llegar al suelo. Así lo ha reconocido la ministra Robles, asesorada por mandos de la UME. ¡Por fin! He escuchado lo que esperaba tiempo ha, aunque duela. Es todo un gigantesco paripé terrestre y aéreo en los incendios que llaman, eufemísticamente, de 6ª generación. También el experto Fco. Castañares, así lo cree. Y muchos más. Lo sucedido en los grandes incendios de agosto debería ser un revulsivo para cambiar. En las condiciones dichas, solo es válida la «guerra de guerrillas», rápida y con superioridad contra conatos. Si lo dejas escapar, adiós. 3ª. No sirve el actual protocolo de desalojo de los pueblos; no se pueden dejar éstos vacíos. Se ha comprobado la utilidad de vecinos en buenas condiciones físicas, conocedores del contorno, entresijos y solares con maleza; son útiles para pequeños focos o conatos y evitar infiltraciones con los medios disponibles: tractores con gradas, desbrozadoras, pulverizadores, mangueras de riego, ramas, etc.; que permanezca al menos un brigadista experimentado y dótenles a los vecinos de mascarillas FFP2. 4ª. No es concebible que un incendio, aún sea éste, atraviese el Eria. Confederación es responsable por no efectuar ni permitir la eliminación de árboles del cauce; cuando este es estrecho hay una práctica continuidad vegetal entre las dos orillas (pasen y vean el puente de Castrocontrigo). Aunque se «mantendrá en sus trece»; ecologistas que son. 5ª. Se impone una vigilancia exhaustiva disuasoria en los días de condiciones extremas, bien sea por Seprona o por agentes medioambientales, torres etc. Escribía en 1962 el insigne ingeniero de montes Joaquín Ximenez de Embún sobre las causas de los incendios: «…un 60% por imprudencias, un 30% por malevolencia y un 10% por accidente». Ahora los motivos han variado radicalmente; el botín es diferente; según el Miteco un 52,7% intencionados; 28,07% negligencias y accidentes; 12,11% origen desconocido, otros: 7,12%. Para reflexionar. 6ª. Habrá tenido muchas victorias, pero el historial de grandes derrotas del operativo antiincendios, en condiciones más o menos extremas, es descorazonador: —2012. De Castrocontrigo; viento y quizá tardía intervención. Dejó sin fundamento el nombre de Torneros por devorar todo su monte alto maderable. 12.000 Has. —2017. De Cabrera. Inicio 23h, inicio del control a la mañana siguiente. Terreno escarpado. Viento unos días; otros, calma total y avance lento; humo y cenizas estancadas dificultaron la labor de medios aéreos. Calcinadas 9.800Has, la mayoría encinares. Será también lenta la recuperación por el escaso suelo de las laderas. —2022. De los montes Aquilanos. Lugar frondoso pero muy escarpado. Ardió poco a poco durante días hasta que se autoextinguió o llegó a un cortafuegos. 1.550 Has. —2025. De Molezuelas. Condiciones extremas pero terreno llano o alomado, propicio para su control, no obstante calcinó 38.000Has. Atravesó cuatro carreteras, un río, un aprendiz de río y otro río. Stop. De Yeres y Llamas de Cabrera: pretendían que no se unieran, sin lograrlo, ni lo detuvieron en la carretera del Morredero; unas 30.000 Has. Barniedo, Canalejas, Fasgar (¡duró 23 días!). Total calcinado en León: unas 120.000Has, el 8% de la superficie provincial; quizá en masa arbórea sobrepase el 15%. Quiero añadir las derrotas del ejército en el campo de tiro del Teleno en 1998, 2005, 2020, 2022…con más de 11.500Has quemadas. ¿Quedará el Teleno como las Bardenas Reales? Démosle tiempo al ejército. Grandes deforestaciones en León. Primera: efectuada durante siglos. Segunda: en cincuenta años (1869-1919), 150.000Has. Tercera: en un mes, 120.000 Has. Final. ¿Qué ha de pasar para que ayuden en los pueblos los soldados del Ferral y Astorga? Que echen a un lado el dichoso nivel 3 y algún político del dámelo-pídemelo. Quizá no haya que aumentar el presupuesto para extinción y su entramado de intereses, pero sí para claras o entresaques en los montes públicos, sobre todo al borde de carreteras, y para apoyo a los particulares; ¡ah! y no perder tiempo y dinero en poditas de encinas, por favor. Aunque no esperemos milagros. El vacío rural no lo pueden suplir totalmente las brigadas de labores selvícolas. Y estos fuegos gigantes lo aumentarán.