Volumetrías

La partícula más pequeña que conocemos es la constante de Planck que tiene un tamaño de 6,6 x 10 elevado a la -34 potencia de un milímetro. El diámetro de un electrón de hidrógeno es 2,81 x 10 elevado a la –15 potencia; y el diámetro de un átomo de hidrogeno una décima de nanómetro, o sea, la diez millonésima parte de un milímetro Son unas cifras tan inconcebibles para nuestro entendimiento que no permiten su comprensión. No hay manera de imaginarlas porque carecemos de relativos con qué comparar y, por supuesto de experiencia, para recordarlas. Solo estupefacción. La misma que produce el tamaño del Universo; cien mil millones de años-luz. O su edad; 14 mil millones de años.

Pero pasemos a planos más cercanos. Imagina que caminando por el campo te paras a observar la actividad de un hormiguero que bulle al borde del sendero. Ahora ponte en el lugar de la hormiga. si mira hacia arriba desde su milímetro de estatura, verá tu cara como tu verás la Suite Imperial del Burg Khalifa de Abu Dabi en el piso cuatrocientoavo. Y verá la suela de tu zapato como tú verías un gigantesco tsunami de 400 metros de ancho alzándose sobre tu cabeza. Si esas diferencias de volumen, entre la hormiguita y don sapiens sapiens son posibles en nuestro pequeño mundo conocido. Imagina como podrían ser esas diferencias en ese aterrador universo del que formamos parte. Hollywood aún no se ha atrevido con esta idea, todos sus aliens son más o menos benévolos o malvados pero sus tamaños y volúmenes no son muy distantes de los nuestros. Pero piensa que sería bien factible encontrar aliens de un kilómetro y medio de estatura y veinte toneladas de peso que nos aplastaron sin remedio con solo levantar la suela de su zapato. Lo mismo que haríamos con la hormiga. Todas las mitologías nos han hablado de gigantes pero siempre los vemos a un tamaño más que razonable. Hace falta imaginarse esas medidas que hemos barajado para estar preparados cuando lleguen.