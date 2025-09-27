Caja España, desaparición

Creado: Actualizado:

El diccionario de la RAE (Real Academia Española de la lengua) define el término «desaparición», en su única acepción, como «acción y efecto de desaparecer», mientras que el verbo «desaparecer» es definido, en su segunda acepción, como «dejar de existir», lo que sucedió con Caja España después de un proceso al que identificamos con el nombre de «defunción».

El proceso de «defunción» de Caja España, última etapa de su vida, se produciría en dos fases: una primera llamada «Fase de Agonía» y una segunda denominada «Fase de Fallecimiento». La «Fase de Agonía» transcurriría desde el 1 de enero de 2010, año en el que se firmó la escritura de fusión entre Caja España y Caja Duero (contablemente desde el 1 de abril de 2010), hasta el 30 de abril de 2014, fecha en la que Unicaja Banco se hace con el control de Banco CEISS y don Manuel Azuaga es elegido nuevo presidente del Banco por su consejo de administración. Según el diccionario de la lengua de la RAE, el término «agonía» en su primera acepción es definido como «angustia y congoja del moribundo; estado que precede a la muerte», siendo éste el sentido que se pretende dar a la palabra «agonía», pues tal era el estado en el que se encontraban Caja España y Caja Duero antes y después de la fusión. Los facultativos encargados de buscar remedios para sacarlas de su estado moribundo fracasaron en el intento. Quienes concibieron la idea de la fusión se comportaron tan irresponsablemente que recomendaron tan alta responsabilidad a los mismos gestores que las habían colocado en semejante trance. Había que dar otro rumbo a la nueva nave, pero los altos ejecutivos elegidos no eran los más idóneos ni estaban preparados para tal cometido. Era el momento de situar al frente de la nueva entidad a un experto cirujano que no le temblara la mano y supiera utilizar el bisturí con la precisión y delicadeza que requería el enfermo, pero no fue así. Se había acertado en el diagnóstico, pero no en la elección de los galenos y en el tratamiento a seguir. Los paliativos aplicados tampoco sirvieron para mitigar el dolor causado. Primero con la fusión de ambas cajas y posteriormente para facilitar la adquisición del banco instrumental (Banco CEISS) por Unicaja Banco, fueron muchos los empleados que, angustiados y acongojados, tuvieron que abandonar la entidad. El paciente no mejoraría, al contrario, empeoraría. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Se requería entonces, para ocupar el máximo cargo, una persona de contrastada valía por la que ni el Banco de España ni la Junta de Castilla y León apostaron. El proyecto de integración de las cajas de ahorros de Castilla y León para crear el llamado «músculo financiero» se había resuelto de la peor de las maneras posibles. La fusión de Caja España y Caja Duero era, sin lugar a dudas, la peor opción de cuantas pudieron haberse planteado. De la «Fase de Agonía» se pasaría a la que llamamos «Fase de fallecimiento». Esta segunda fase se extendería desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 7 de septiembre de 2018, fecha en la que se firmó la escritura de fusión por absorción de Banco CEISS por parte de Unicaja Banco, aunque sería el 21 de este mismo mes cuando se procedería a su inscripción en el Registro Mercantil, dando así efectividad jurídica a la operación. El diccionario de la Real Academia Española define el término «fallecimiento» en su única acepción como «

acción y efecto de fallecer», mientras que al verbo «fallecer» lo define en su primera acepción como «morir (llegar al término de la vida)», definición que se ajusta exactamente a lo ocurrido con Banco CEISS, entidad que había recogido el negocio financiero de Caja EspañaDuero, y que ahora, con la desaparición de dicho Banco, se llegaba al término de la poca vida que quedaba de Caja España. Era el punto y final de una entidad de ahorro —la más importante de Castilla y León— que había nacido con mucha fortaleza —«fuerza y vigor», según el diccionario de la RAE— y en la que sus directivos, empleados, clientes y ciudadanos de la comunidad autónoma habían puesto muchas esperanzas. El proceso de adquisición de Banco CEISS por Unicaja Banco, que se había desarrollado en cuatro fases, tendría como fecha de referencia el 12 de marzo de 2014, día en el que la Comisión Europea indicaba que el plan de reestructuración de Banco CEISS era conforme a la normativa de la UE. El 30 de abril Unicaja Banco se hacía con el control de Banco CEISS. Con la absorción de Banco CEISS por Unicaja Banco, no quedaría ya rastro de las marcas Caja España, Caja Duero y EspañaDuero, salvo el sentimiento de pertenencia que permanecía muy interiorizado en empleados y clientes, y los letreros que colgaban en fachadas, carteleras y cajeros, los cuales se convirtieron en los mayores y mejores activos, impagados e impagables, para los intereses de Unicaja. Azuaga y Lombardero al frente de la gestión y Medel desde la retaguardia diseñaron el proceso a seguir, el ritmo adecuado para conducir de manera estable el barco y el momento idóneo en el que alcanzar el puerto donde desembarcar la nave, haciéndose así realidad el objetivo por ellos propuesto: la integración de Banco CEISS en Unicaja Banco. Del nada para Valladolid se pasó al nada para León y nada para Salamanca, todo para Málaga, y algunos tan contentos.