Milei habla claro

Sí, habla claro, rotundo, convencido de que sabe lo que dice, dice lo que sabe y cumplirá lo prometido. Espero que sus sueños se hagan fructífera realidad política, social y económica para todo el pueblo argentino, América y el civilizado mundo Occidental. ¡Animo, Javier, que por mal que lo hicieras nunca serían tus actuaciones tan horrendas como las de los gobernantes que te han precedido!

El 17-4-2012 escribí: «Está muy claro que Argentina, al nacionalizar-expropiar-robar YPF de Repsol se convierte de hecho en un Estado gamberro, que conculca las leyes internacionales. Este arbitrario y demencial ataque a España no puede salirle barato y rentable a la presidente de esta hermana nación hispana que siempre ha estado en lo más profundo del corazón de los españoles». En los años 2000 al 2003, España era rica, importante y poderosa; respetada y querida en todo el mundo gracias a la buena gestión del PP de Aznar (el que tuvo el valor y la categoría de poner los pies sobre la mesa del presidente Bush). Argentina estaba completamente arruinada, endeudada hasta las cejas, en suspensión de pagos, necesitaba mucho dinero que ningún banco ni organismo mundial le prestaba. Entonces nuestro presidente Aznar, en nombre de España, salió en apoyo y en defensa de la gran nación hermana y, con la ayuda del presidente norteamericano, los argentinos recibieron nuevamente fondos del Banco Mundial y del FMI. Quiero recordar a la sin igual Libertad Lamarque Bouza, la novia de América, la que nos decía: «Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible mi vida, tan separados vivir». Deseo y espero que el presidente Miley modere su lenguaje, ¡carajo!, busque la paz, la concordia, y que nadie se vea obligado a exiliarse como lo hizo la «Dama Libertad» por culpa de su disputa con Evita Perón. El señor presidente argentino intenta hacer lo que yo he venido proponiendo sobre economía, el mundo empresarial real, el verdadero progreso y la justicia social. Lo hice con más moderación y mejor lenguaje, muchos años antes que él alcanzara notoriedad y la presidencia, lo demuestran mis artículos. Mucho más reciente, miércoles, 16-2-2020 a las 16:50h, en Puercoespín libertario, le dije: «Lo niños tienen derecho, sí, derecho, a una Educación General Básica gratuita, es decir, pagada por todos los contribuyentes. Otra cosa algo distinta es la Enseñanza Superior o Universitaria, que debe ser gratuita únicamente para los hijos de las familias sin suficientes recursos económicos que sí tengan interés por aprender y demuestren la capacidad intelectual necesaria. Para eso se han creado las becas en España. Hace siglos que en la Universidad de Salamanca estudiaban también los hijos de los pobres». El 17-12-20, a las 21:32h, al señor Axel Kaiser, chileno, le dije: «Está muy bien ser liberal, creer en la economía capitalista, en el libre mercado y en la propiedad privada, pero no hasta el extremo de sus «desentonadas» afirmaciones. Si usted hubiera sido un niño pobre y le hubieran aplicado esta su teoría de rico, está claro que no hubiera podido estudiar y el mundo mundial se perdería la mucha sabiduría que usted atesora y demuestra ahora. Salud». El señor Milei, partidario de la Escuela Austriaca de Economía, es la gran esperanza de Argentina y le recuerdo que tiene el compromiso, la obligación de acabar con la pobreza, demostrar que el capitalismo civilizado es el sustento de la democracia, la libertad, la justicia y la buena convivencia. En fin, que debe usted tapar las bocazas de los que dicen: «En Argentina, ha ganado Milei el disparatado bocazas. La democracia se ha metido gol en propia meta. No sirve de consuelo el que haya avisado antes de sus intenciones. Será un horror, sin sorpresa. ¿Cómo puede una democracia confundirse tanto?». Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua, ha sido más venenosa que la cicuta y el torvisco. La desgracia en España es que hay demasiados buenos samaritanos tan expertos en economía que jamás han visto por dentro una empresa sería, productiva, innovadora, competitiva, y por eso se muestran muy generosos con el dinero ajeno y vierten lágrimas de cocodrilo por algunos inmigrantes que forman un sindicato de manteros, de personas sin papeles, sin otro trabajo que el vender por las calles y playas mercancía falsificada de marcas de lujo, sin ningún tipo de control y sin pago de impuestos. A esta forma de proceder nadie le llama competencia desleal (el que lo hiciera sería llamado asqueroso y tirano fascista), e incluso algunos solidarios altruistas lo pueden considerar como bondadoso y justo comercio de cercanía. Milei tiene razón, sus argumentos son precisos, certeros sus análisis, pronto hablará más despacito y sin gritar tanto. Argentina no puede desaprovechar esta gran oportunidad. Con toda Burbialidad.