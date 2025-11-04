Con trampa y sin Cartón

Creado: Actualizado:

Fuentesnuevas. Barrio dormitorio de Ponferrada, nicho de unos bien jugosos tres mil votos que no piden pan. Para los que hemos nacido y crecido aquí, resulta poco curioso que queramos ser enterrados también aquí, no tiene nada de especial desearlo. Pues bien, hace unos años, entre el envejecimiento y las múltiples desgracias entre la juventud del pueblo, el cementerio se nos ha ido quedando pequeño; tanto, que una ampliación para poder seguir cumpliendo su cometido se veía y se ve imperativamente necesaria. Para cuando esta necesidad se impuso a la realidad, Mari Crespo gobernaba la pedanía, y con más corazón que buen criterio, se buscó las castañas para poder sacarse una obra de la chistera, ya que del bolsillo de la pedanía no podía, porque simplemente (al igual que la práctica totalidad de las pedanías), solamente contaba con el pobre ingreso anual del alquiler del bar del centro cívico del pueblo. Todo ello a pesar de tener posibles como el antiguo campo de nuestra amada S.D. Ponferradina, por ejemplo. Hacer esta obra implicaba un encaje de bolillos sumamente complicado, una compra de terrenos con pago al futuro, una obra autofinanciada con la venta de los nichos y la inherente complicidad de una administración pública dispuesta a mirar a otro lado, como tantas veces se hace, siempre y cuando ello redunde en beneficio de la comunidad.

Pero como bien saben, los castillos de naipes se caen cuando se abre una puerta y entra aire nuevo, revolucionario. Y así fue. Con el cambio de rumbo en la pedanía y la entrada del señor Cartón y, bajo la estricta observación de las reglas del juego administrativo se paralizó todo. Bien podía haber seguido el juego comenzado por Mari, y en caso de fracasar, acusarla con motivo de su mal criterio, pero igual que jode que te quiten unos asientos por antojo de delante del castillo, la mejilla política exigía que cualquier tipo de obra iniciada por el otro lado, fuese paralizada. No voy a justificar los recovecos utilizados, pero sí el fondo para lo que se usaron. Bien es sabido que en el quehacer diario de ayuntamientos y entes locales menores se usan a diario y si, es obligatorio obviar la licitación pública de la obra y saltarse alguna que otra norma. El conflicto es claro. O nos atenemos estrictamente a la legislación y se nos acaba el cementerio o utilizamos la ambigüedad de las normas y mantenemos el centro cívico cerrado… huy! que se me va el tema. Por otro lado y si nos atenemos al tenor de las normas, es cierto que el señor Cartón no ha de dar cuenta de los problemas de los que se le acusan en el Club de Futbol Fuentesnuevas, ya que los estatutos solamente le obligan a hacerlo ante los socios del mismo, y como no hay socios y no es posible hacerse socio, problema solucionado. Pero el clamor popular reclama cuentas, 130 euros por niño, el alquiler del bar, el alquiler de los campos de entrenamiento a otros clubs, a otros aficionados, la sangrante herencia económica recibida de la anterior directiva… ¿porqué si se le acusa de apropiarse de todo ello no sale a la palestra a defenderse? Renuncia y directiva nueva, a ver si se diluye el tema por el camino. Al menos es curiosa esta reacción, sino sospechosa. La realidad es que nos encontramos ante una situación de abandono sin parangón en el pueblo. El club en estampida y con un serio problema de administración. El Centro Cívico cerrado ante un conflicto sospechosamente provocado sobre la titularidad de su propiedad, un cementerio insuficiente con una posible ampliación en ciernes que nació muerta. Podíamos ir a lo fácil, los baches, la inexistente iluminación navideña, los reventones en el agua, pero para recordar todo eso con la furia ya están las redes sociales con ocultación de identidad. Hay dos maneras de hacer daño en esta vida. Una implica acción, intención, movimiento en busca de provocar ese malestar. La otra comparte la intención, el dolo, como se dice en derecho, pero se nutre de la inacción, del «dejar que pase». Quizás ese «dejar de hacer» es más miserable incluso, más sucio. Porque si eres político has venido a hacer, a moverte, no a dejar morir viendo desde la orilla cómo se ahoga, que nadie te ha ido a buscar a casa para ocupar el puesto. Es esta segunda la que está matando a Fuentesnuevas. Resulta gracioso y curioso en la misma medida que si tuviésemos que descartar uno de los tres adjetivos del famoso western

El bueno, el feo y el malo para definir a este señor… el bueno se lleva la palma. Los años le hacen a uno ser práctico y quedarse con las cosas importantes, así ya lo dijo Mario Moreno Cantinflas, en la película Su excelencia, en 1966: «Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad». Por todo ello me atrevo a decir alto y claro que estábamos mejor como antes, con trampa… y sin Cartón.