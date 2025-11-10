No hay final sin etapas previas

Creado: Actualizado:

En el leonesismo creo debemos hacer una cierta autocrítica sobre nuestros modos y formas de organización. En mi opinión caemos en estos errores:

El individualismo, que nos lleva a pensar que cada individuo tiene la solución y descarta lo que se haya podido hacer hasta ahora. Así «descubrimos el Mediterráneo» cada poco tiempo y es una eterna vuelta a empezar.

Somos muy dados al discurso, a la manifestación, algo que nos sirve más como desahogo y no tienen consecuencias prácticas. Al día siguiente las cosas siguen como estaban y nada ha cambiado. En mi opinión ese tiempo ya ha pasado y los leoneses hemos demostrado de mil formas que este marco autonómico se ha impuesto contra nuestra voluntad. Eso pasa hoy y lo ha pasado siempre. Entonces lo que hay que hacer es a partir de esa base para conseguir un marco autonómico propio.

También somos poco conscientes de que para avanzar en el objetivo de conseguir una autonomía leonesa es necesario cubrir etapas previas. Hemos reiterado hasta la saciedad que queremos un marco autonómico leonés, pero en el «todo o nada» nos quedamos siempre en el nada.

Hoy en este artículo me quiero ocupar de este último punto. Creo que una de esas etapas debe ser el reconocimiento de que este marco autonómico lo componen ¡dos regiones! En consecuencia nunca se debe igualar Comunidad Autónoma y Región. Desde el punto de vista teórico incluso el actual líder del PSOE en esta Comunidad admite esa pluralidad regional e incluso dice que «está admitida por todos». Sin embargo es evidente que esto no es así y lo vemos cada día en los medios de comunicación e incluso es habitual que territorios leoneses se identifiquen como castellanos.

Lograr ese reconocimiento de la regionalidad leonesa se debe traducir en hechos. A nivel de comunicación diferenciar las dos regiones, en las estadísticas o en los presupuestos lo mismo. Es decir hay que conseguir pasar del reconocimiento «nominal» al «real». También hay que pedir al PP de León que sea más reivindicativo y rechace la posición del señor Mañueco en el que dice que León es una provincia más dentro de Castilla y León. Digo el PP de León, tal vez haya que excluir a Ester Muñoz demasiado ocupada en su propia proyección como lugarteniente de Feijoo y castigo de Sánchez. Sus votantes le preocupan entre poco y nada.

La capacidad de influencia se mide fundamentalmente por el número de representantes que puedas tener en cada parlamento. Lo estamos viendo con total claridad en el Gobierno de España. Sin embargo, los votos políticos de «las provincias» son muchos más que los que puedan tener Cataluña, Madrid o Euskadi que parecen muchas veces como los únicos puntos de referencia. Igual hay que impulsar una cierta «rebelión» para que su voz «se haga valer». No puede ser que unos estén para «pagar» y otros para «recibir». Hay también que promover servicios dignos en las grandes áreas sociales y evitar diferencias en función del potencial económico.

La unidad se logra desde el reconocimiento de la pluralidad. Sin embargo, esa pluralidad debe abarcar al conjunto de los pueblos de España y no limitarse a su periferia. El modelo de España de la extrema derecha no es muy distinto del que tienen los partidos independentistas. La diferencia será que unos defienden ese modelo y otros lo detestan, pero comparten contenidos.

El leonesismo debe ganar en concreción de las cosas para que ello permita avances aunque sean pequeños. Desde el principio algo que ha lastrado el conseguir objetivos es que no se considere como algo útil y posible la autonomía leonesa. En la encuesta que en su momento hizo la Diputación al inicio del proceso el 69,21% de las recibidas apostaba por «León solo» frente a un 4.45% que prefería la opción de Castilla y León. Es decir el diferencial era de 64.76 puntos ¡casi nada! Era evidente cuál era la voluntad de los leoneses. Sin embargo, había otra pregunta que en mi opinión jugo un papel decisivo. En concreto era «En el caso de que finalmente, León se inclinará por una opción distinta a la que usted ha señalado ¿la aceptaría igualmente, o la rechazaría por considerarla inaceptable?». A lo que un 70.46% de los que respondieron a ese cuestionario contestó que «aceptaría otra opción si quedan a salvo los intereses leoneses», otro 12% la aceptaría sin más cualquier otra opción y un 7.77% rechazaría de plano cualquier otra opción. Quedaba muy en el aire que significaba «quedar a salvo los intereses leoneses», y ello pudo dar pie a que Martín Villa considerase que los concejales de su partido se podrían plegar a sus deseos (de crear una autonomía que sirviese de contrapeso a los nacionalismos vascos y catalanes).

En definitiva creo que el mejor «alimento» para avanzar será ir consiguiendo objetivos. Hay que evitar que se perciba que estamos en un «callejón sin salida».