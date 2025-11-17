De Gaza a Singapur

Creado: Actualizado:

El Antiguo Testamento de la Biblia es un libro sagrado, para israelitas, cristianos y mahometanos, y es también un libro de Historia; por lo tanto podemos estudiarlo, tanto desde el punto de vista del creyente, en un dios creador, como desde el punto de vista político, independiente de cualquier creencia religiosa.

Cuando escribo este artículo, más de 155 jefes de estado y presidentes de gobierno, han reconocido al Estado de Palestina y casi todos los días hay manifestaciones a favor del Estado Palestino, pero no he encontrado en ningún texto de Historia, la existencia de un pueblo, que se denominara «pueblo palestino». La pregunta que hay que responder es: ¿Cuándo ha habido un grupo humano, que se denominara ¿pueblo palestino?, o simplemente ¿«palestino»?

La primera referencia, aparece en el año 1920, para la administración de un territorio, situado en «Oriente Próximo», al que se denominó «Mandato británico de Palestina»; ¿Por qué se eligió el nombre de «Mandato británico de Palestina» y no simplemente, «Mandato británico de Oriente Próximo», si no existe ni un solo pueblo de nombre «Palestino», ni un territorio que en toda la Historia de la humanidad, haya tenido ese nombre.

Si nos situamos en el momento en el que Abraham llega a Canaán, la Tierra Prometida, la Biblia relata la disputa de Abraham y Abimelec rey de los filisteos, por la propiedad del pozo de Beerseba, pozo que aún se conserva, también se conserva el pozo de Jacob en Siquem, por lo tanto estos pozos, nos proporcionan datos históricos reales, no son una leyenda; parece evidente que los que ocupaban la actual Franja de Gaza, eran filisteos, no palestinos. Los filisteos, ocupaban un pequeño territorio en Canaán y al parecer su origen es desconocido, no eran semitas, ni camitas, se supone que eran de origen europeo, segregados de algún reino, más o menos importante, ya que si Abimelec era el rey, su padre había sido rey.

¿Cuántos eran los filisteos en tiempos de Abraham? Probablemente no pasaban de los mil, pues no muchos más se podían mantener, con los cultivos en una franja de tierra, con una superficie, de no más de los 500 Km2, dedicada a la agricultura, (cereales, viñas y olivos) y a la ganadería, (ovejas, cabras y asnos).

Si nos situamos en la época en que Israel era gobernada por los jueces, Canaán estaba ocupada por las trece tribus de Israel, (semitas) con la excepción de la franja de los filisteos; es de destacar la historia de Sansón y Dalila, Dalila era filistea, no palestina.

Si nos situamos en el tiempo del reino de David, y recordamos la lucha entre David y Goliat, Goliat era «filisteo», no palestino; el reino de David ocupaba la totalidad de las quince tribus hebreas, (las de Abraham y Lot), y lo mismo sucedía en el reino de Salomón y ambos reyes, tuvieron problemas con los filisteos, no con los palestinos; parece evidente que nunca existió un pueblo palestino.

¿Por qué el empeño actual de reconocer algo que nunca existió? Volvamos al año 1948, los británicos hicieron un censo de población, el resultado fue el siguiente: 590.390 musulmanes, 83.694 judíos y 73.024 cristianos. ¿Cuántos filisteos había, en Gaza y Cisjordania? En Gaza, según el censo británico 60.000. ¿Cuántos filisteos había, en Cisjordania? En 1948, no se sabía, ya que estaban incluidos en el grupo de los musulmanes, pero durante la Guerra de los Seis Días en 1967, huyeron todos a Jordania, por lo tanto la población palestina, (filistea), desapareció de Cisjordania, que desde el punto de vista religioso, forma parte de la Tierra Prometida y además, en Cisjordania se encuentran: en Hebrón, las tumbas de los Patriarcas, en Belén nació Jesucristo y está la tumba de Raquel, ambos lugares de peregrinación, para judíos y cristianos, por lo tanto, al dividir el Mandato Británico de Palestina, Cisjordania debiera haber sido incluida en el Estado de Israel, ¿por qué no se incluyó? Hay un refrán que dice «piensa mal y acertarás». Los británicos diseñaron un mapa para Israel, que parece hecho con recortes de no se sabe qué; con una longitud Norte-Sur de 424 Km y en el paralelo que pasa por Jerusalén de sólo 10 Km, diseño perfecto, para cumplir lo prometido y que los países limítrofes, que se habían opuesto a la creación de un estado judío (Egipto, Jordania, Siria, Irak y el Líbano) atacaran a Israel y desapareciera del mapa. Lo que no esperaban los británicos, es que Yawé, dispusiera que los vencidos fueran, precisamente, los enemigos de Israel.

Si lo analizamos desde el punto de vista político, Belén es el lugar de nacimiento del rey David y Cisjordania fue conquistada por Israel, en la guerra de los seis días y los filisteos, huyeron a Jordania, por lo tanto también pudo ser incorporada al Estado de Israel, ya que no quedaron filisteos en Cisjordania. Los filisteos en Jordania, crearon un gobierno paralelo al del rey Huseín y los jordanos, semitas, les eliminaron durante el conocido septiembre negro; Jordania fue acusada de genocida, pero la respuesta que dio el general jefe del ejército jordano fue, «se trataba de ellos o nosotros» y elegimos, que los supervivientes, fuéramos nosotros!

Hagamos un inciso, para que los musulmanes y otros antisemitas, se enteren de que Mahoma, era descendiente directo de Abraham, por lo tanto hebreo y por ende «semita». ¿Cómo explicar el antisemitismo, no sólo de los musulmanes, también de Pedro Sánchez y su vicepresidenta, la especialista en gramática, ambos forofos de los terroristas de Hamás?

Parece, más que evidente, que Palestina sólo existió, desde el año 1922 hasta el año 1948; ¿Cómo se puede explicar que en sólo 25 años, la población filistea, haya pasado a ser de menos de 100.000 hab., a 2.140.000? La explicación es muy simple: desde 1948, a los filisteos se les vienen enviado cientos de camiones, cargados, no sólo con alimentos, también con todo tipo de productos necesarios para que todas las personas tengan un mínimo de bienes a su disposición, además Israel les envía agua y electricidad; esta política a conducido a una superpoblación, sin ningún control.

La situación actual de Gaza es insostenible, las Naciones Unidas deben encontrar una solución, que no sea el enviar diariamente cientos de camiones, con alimentos, agua envasada, medicinas, herramientas, materiales de construcción y un largo, etc.

¿Por qué la ONU, no promueve crear en Gaza, un estado, emulando al estado de Singapur?, o a la ciudad de ¿Las Vegas? o al ¿Principado de Mónaco? Gaza y Singapur, son dos territorios, comparables, no sólo en su superficie, también en su población:

Gaza: 400 Km2; Singapur, 736 Km2.

Gaza: 2.140.000 habitantes; Singapur: 6.040.000 h.

Gaza: 5,350 h/Km2; Singapur: 8,160 h/Km2.

Pero no son comparables en su renta por habitante y año, (dólares): 12.000 frente a 128.200.

¿Dónde han aprendido Historia Pedro Sánchez y los demás podencos que han reconocido a Hamás como gobierno legítimo de Gaza?; si dicho gobierno, no es reconocido, ni por el semita, Mahmud Abás, presidente de Cisjordania?, Israel y Cisjordania tienen más puntos en común que Filistea y Cisjordania.

Al parecer los políticos actuales, se forman, en la ¡escuela del Tío Pijón!

Dicía un vieyu maestru tevergano, «Tola vida desasnandu y tengo toes cortes llenes».