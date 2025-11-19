Neofascismo, sí y comunismo, también

Creado: Actualizado:

Malos tiempos corren por el mundo para que los seres humanos seamos libres. La democracia está en horas bajas. Se está cuestionando y se está degradando, sobre todo, prostituyendo. Los jóvenes y menos jóvenes están hartos de una clase política decadente, sin valores. Lo que está ocurriendo, en España y en Europa, es una pérdida de identidad nacional. Los jóvenes no ven futuro. La política se ha convertido en un pesebre mísero, donde se ceba a los políticos sin escrúpulos, sin alma, sin sentido de estado. Los jóvenes están hartos de una España decadente, corrupta, con olor nauseabundo. Los jóvenes no van hacia ideologías que han sido nefastas para la humanidad. Se está avivando un sentido nacional ante la pérdida de identidad patria. Se les acusa de avanzar hacia un fascismo. Esto es falso. Los enemigos de España, más ciertos apesebrados, apoyados por medios de comunicación sin ética y sin moral, quieren integrarlos en un neofascismo. No. Si la juventud camina hacia una derecha política no quiere decir que sean fachas. Ya sabemos que todo lo que no está en la izquierda es ultra. No confundamos las churras con las merinas. Porque yo defienda a mi país no soy un facha.

Hoy, la libertad esta cercenada. Sí, se cercenó en el País Vasco con la Kale Barroca y se sigue cercenando y, como un reguero de pólvora se está extendiendo por el suelo patrio. Sí, por España. Esta pérdida de libertad no es un nuevo neofascismo. No. Esta pérdida de libertad se debe a unos políticos maquiavélicos, retorcidos, sin escrúpulos. Esta pérdida de libertad está alimentada por unos medios de comunicación afines, regados con millones de todos los españoles para que se hable de lo que a mí me conviene. Esta pérdida de libertad es un canon de guerra civilista para eliminar al que no piensa como yo. Mis pensamientos son mi apego al poder. Los jóvenes no van hacia un neofascismo. Esto es una disculpa que los nuevos proceres inventan para justificar fines espurios. En los jóvenes se está reavivando un sentido patrio. España es mi patria y en España quiero vivir, pero, una manada de desalmados me la quieren arrebatar. Este no es neofascismo. El fascismo murió con Mussolini. Ya he llegado a la meta y ahora vamos a hablar claro, con luz y taquígrafos. Vamos a poner sobre la palestra el objeto de mi comentario. Advierto que no pretendo polemizar. Soy libre para opinar. Y, si me equivoco, pido las más sinceras disculpas. En La Universidad de León se va a celebrar un polémico curso: sobre Pedagogía Antifascista. Sospechoso título, que suscita en redes sociales un sonoro debate por la temática y por el aproximamiento a la materia. Las características del curso, según explica el dossier informativo, es fortalecer y recualificar el papel del profesorado activo y del futuro profesorado como profesionales de la educación, comprometidos con una educación y una sociedad democrática, inclusiva e intercultural, facilitando así a este sector el conocimiento y el análisis crítico del neofascismo con el fin de promover una sociedad más justa y tolerante… Para mí eso de democracia inclusiva no lo he oído jamás y menos expresada por los padres de la democracia como fueron los sabios griegos: Clístenes, Sócrates o Aristóteles. Bueno, que vamos a decir de las nuevas corrientes esperpénticas. Ignorando la historia nos lleva a la ignorancia personal y a vicios con consecuencias fatídicas y perniciosas. Yo me acojo al principio socrático: yo solo sé que no sé nada. Vuelvo al tema, porque mis pensamientos son tormentosos. Es sospechoso que CC OO apoye esta micro credencial necesaria. No es el más indicado para asentir, defender lo que debería de callar porque lo contrario de neofascismo es comunismo y, en esa ideología, nació el sindicato. Porque ya sabemos que ha sido y es la muleta del PCE. El comunismo de democracia, nada. De dictadura, mucha. De tragedias históricas comunistas está plagada la humanidad. Luego, se le está viendo el plumero. Lo mejor calladito. Yo no sé de qué ideología es el ponente o los ponentes del seminario. La respeto. Pero, pido que respeten los criterios de los demás. Un profesor tiene libertad de catedra, pero, para decir la verdad. No para catequizar porque ya sabemos que cuando hay economía por el medio la ideología reside en el estómago. Me parece muy bien que se hable de antifascismo, versus neofascismo, siempre que sepan que significa. Me gustaría que también se hablara de anticomunismo y sus orígenes y los regueros de sangre que inundó el mundo. Del martirio de más de veinte millones de rusos que murieron masacrados por Lenin y Stalin. Me gustaría que se hablara del comunismo en América Latina. Sí, la América que bendijo el comunista revolucionario, Fidel Casto, que avocó en una Cuba muerta, cuya población está sumida en la miseria y el hambre. Me gustaría que se hablar de Nicaragua, país gobernado por el sanguinario Ortega y Rosario Murillo, su siniestra mujer, la diabla, como la conocen, cuya hija fue violada por su marido cuando tenía quince años. La población nicaragüense está sometida a la más dura represión. Me gustaría que se hablara del comunismo para que no vuelva a ningún país como la mayor plaga que asoló al planeta tierra. Me gustaría que se hablara de la tragedia de Venezuela y la sumisión del pueblo a un narco estado. Parece ser que esto no interesa. Por algo será. Yo no sé quién financia este Seminario, si es Europa, si es España, si es la aportación de quienes acuden al mismo o son otros presupuestos que están ahí para hablar de alguien que no está pero que hemos resucitado para revivir las desgracias trágicas de un pasado que nunca tenía que haber visto la luz. No sé porqué soy mal pensado, pero todo lo que se programe como anti me huele mal y más en la España actual, cuando se está avivando una nueva Kale Barroca que está surgiendo en muchas partes del país y que sus engendradores tienen nombres y apellidos y la financiación sabemos de dónde sale. Yo desearía que se programaran seminarios sobre la democracia y su pérdida contínua, atacada por los medios de comunicación, bien pagados, que pretenden llevar a esta sociedad a un redil de borregos. Vuelvo y sin ánimo de polémica. Charlas, seminarios sobre neofascismo, sí, y sobre comunismo o anticomunismo, también y, por supuesto, anti-Kale Barroca y charlas, muchas, para inculcar los valores democráticos que se están perdiendo. Y no confundamos que los valores democráticos están en la izquierda y que los antidemocráticos están a la derecha. Eso sí que es partidismo y mentira. Transmitir esto es caer en la mayor basura con olor a podrido. Que es lo que está predominando en los medios interesados. Y por ahí circulan muchas propuestas de seminarios. Por tanto, estamos ante una democracia bajo sospecha y muchos cursos, también. Cuando el seminario finalice me gustaría que los beneficiarios sean conscientes de que todos los ismos son muy malos, no solo el neofascismo. Y si sirvió para obtener créditos que beneficien a los asistentes más que mejor. Termino con aquel escrito lapidario en el edificio de las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca

: Ómnium scientiarum princeps Salmantica docet: Los principios de todas las ciencias se enseñan en la Universidad de Salamanca. El comentario lo dejo para los que van a ir, de nuevo, a la Universidad. Parece ser que la mayoría son docentes o en camino están. En la Universidad se aprende a vivir en libertad y a rescatar e impulsar los valores democráticos. Sí, aquellos que nos legaron los sabios griegos que he mencionado con anterioridad y que las nuevas generaciones no los conocen y algunas, menos jóvenes, los están olvidando. Qué desgracia tenemos en este país. Solo las Universidades españolas siguen siendo viveros para teledirigir las masas hacia tintes revolucionarios, más en la línea del Che Guevara y de Lenin que en la de Ortega y Gasset y Unamuno. Repito, insisto. Hay muchos comentarios, charlas, entrevistas que huelen mal. Me gustaría más Pedagogía democrática, cargada de valores y que es la que los nuevos docentes y los que están en la ardua labor de la enseñanza deben transmitir. Esta Pedagogía tiene buen olor y como dice el lema de la Real Academia Española de la Lengua: Limpia, fija y da esplendor.