La dana del 29 de octubre de 2024

Creado: Actualizado:

Desde el día 23, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), emitió mas de 25 avisos de que se estaba desarrollando una dana, de proporciones nunca vistas, que estaba volviendo locos a los meteorólogas, que afectaría a las comunidades autonómicas: Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón. Y que el 29-O sería el «día álgido» del fenómeno, por lo tanto hubo seis días, (6) para que el Gobierno de España, pudiera tomar medidas, que pudieran evitar, al menos, los 229 fallecidos en las inundaciones, ya que los daños materiales, en gran parte, ya no se podían evitar, las medidas imprescindibles eran:

1º) Evacuar inmediatamente, a todas las personas, que bien por la edad, o por tener algún problema de movilidad, no puedan hacerlo por si mismos. 2º) Vaciar, al menos, todos los sótanos y bajos de los edificios de las poblaciones situadas entre el Turia y el Júcar. 2º) Dejar todas las calles libres de cualquier obstáculo, para que el agua pudiera circular con la mayor velocidad posible, para que la altura del agua fuera la mínima posible. 3º) Completados todos los desalojos, evacuar a todas las personas y alojarlas en la ciudad de Valencia, en la que hay instalaciones suficientes donde alojarlas. 4º) Tener al ejército en máxima alerta, para que pudiera intervenir tan pronto como cesaran las lluvias. 5º) Que un mando del ejército se hiciera cargo de organizar los trabajos, tanto del ejército, como el de los voluntarios, que como se comprobó después, el de los voluntarios, sirvió de muy poco y además, al echar el lodo a los desagües, al secarse el lodo, quedaron atorados e inservibles. ¿Quién tenía los informes y las competencias, para tomar las decisiones? La Aemet, depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del cual era titular, Teresa Ribera, apodada por los pastores ‘la loba’. ¿Dónde estaba Teresa Ribera el día 29/10/24? ¡Ese día viajó a Bruselas para mantener varias reuniones sobre su nuevo cargo, muy bien remunerado, en la Comisión Europea! ¿Dónde estaba Grande Marlasca? (

el caracol) Por la mañana, se supone que en su despacho del Ministerio. ¿No le llegaba información? ¿Dónde estaba Margarita Robles?. (

la pájara) se supone en su despacho del Ministerio. ¿Tampoco la llegaba información? ¿Dónde estaba Pedro Sánchez?, conocido como:

«El talibán español», «galgo de Paiporta», «Felón», «Alí Baba», «Delincuente», «Tramposo», «Chantajista», etc. Talibán, por querer derribar el monumento de Cuelgamuros. Galgo de Paiporta por haber huido «cagao» de miedo, como un perro pulgoso y cobarde, con el rabo entre las patas. Felón, por haber abolido la Constitución. Alí Baba, por ser el jefe de una banda de ladrones de guante blanco, no un simple «robaperas». Delincuente, porque todos los delincuentes mienten y éste, no dice una verdad ni al médico. Tramposo, por haber hecho trampas en las primarias a su rival Susana Díaz y en las generales de 2024, al gran pardillo del PP. Chantajista, por haber chantajeado, incluso a la Comisión Europea. Aunque ´él ha sido chantajeado por el chantajista mayor del Reino, El delincuente fugado, «Puigdemón». Pues bien, luciendo todas estas virtudes, «El galgo de Paiporta», viajó a la India el día 27 de octubre, cuando la Aemet, ya había anunciado que una dana, de dimensiones nunca vistas, afectaría a toda la costa mediterránea, desde el Estrecho de Gibraltar hasta el golfo de León, (Francia). ¿Por qué ninguno de los cuatro representantes de la

fauna ibérica, tomó esas medidas? y ¿por qué la pájara tardó tres días en enviar a la UME, en auxilio de los afectados? ¿No será que no envió al Ejercito, por orden del Nerón español del siglo XXI? La verdad es que nadie les ha inculpado, lo que, a los rojos, les ha permitido culpar al pardillo de Mazón, que evidentemente, no tenía ninguna competencia para ordenar ninguna de las medidas citadas. Las medidas citadas, no hubieran sido necesarias, si se hubiera ejecutado el proyecto de 2006, para drenar y encauzar el barranco del Poyo, calificado de prioritario por la Confederación Hidrográfica del Júcar en 2009. ¿Por qué no se ejecutaron estas obras?, Ya aprobadas y valoradas en 250 millones de euros?, simplemente, «la loba y Ximo Puig», del PSOE, decidieron no hacerlas. Sin tener en cuenta las personas fallecidas, el valor de los bienes materiales destruidos, asciende a más de 17,800 millones de euros, 71 veces el coste de las obras. A pesar de todos estos daños, los rojos valencianos se manifestaron, llamando asesino a Mazón y una juez, de Catarroja, más roja que juez, pretende empurar a Mazón, supongo que por haber sido menos canalla, que los cuatro rojos, citados. Quo vadis; España, con este

troupeau de bouc, de capa roja, que te gobierna.