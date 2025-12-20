Zapatero, un peligro nacional

Creado: Actualizado:

Zapatero es un muñidor de Pedro Sánchez y la política del nefasto presidente, hoy, está sometida a los dictámenes del malo ZP.

No me cansaré de manifestar que Zapatero, desde su juventud, está condicionado por la muerte de su abuelo, el capitán Lozano, y pretende vengarla, elevándola a nivel de Estado. ¿Cómo llegó Zapatero a ser presidente? Fruto de un atentado no esclarecido ¿Sabemos quién o quiénes fueron los autores intelectuales? No. ¿Sabemos quién o quiénes dieron la orden de cometerlo? No. Lo que sabemos es que 126 muertos y varios centenares de heridos pusieron en el pedestal a un personaje siniestro y que nunca, nunca hubiera sido presidente de España. Solo ante las desgracias, un inútil pudo llegar tan alto. Hoy, ante sus movimientos políticos, los españoles debemos ser conscientes de que este personaje es un peligro nacional y va a resucitar el Frente Popular de 1936 que, uniendo todas las fuerzas de la izquierda y extrema izquierda, imposibilite el triunfo de los partidos de la derecha. Es decir, todo el maremágnum de los partidos independentistas: ERC, Esquerra Republicana de Cataluña; los etarras y terroristas de Bildu, Compromís; BNG, más el PSOE que ha vuelto a rescatar su pasado marxista y comunista de 1936; los podemitas más todos los falsos comunistas, incluyendo a la

modelo de Zara, capitaneando Sumar. Esto ya es una propuesta del intelectual y mejor político que parió Cataluña, que no es otro que Gabriel Rufián. A todos estos, los acompañarán los sindicatos amarillos UGT, CC OO... más todos los chatarreros que queden de la CNT, FAI y cía. Zapatero odia a la derecha y hará todo lo posible para que nunca llegue al poder. Pretende transmitir el legado de un revolucionario, socialista marxista radical, su predecesor, Francisco Largo Caballero, que en 1936 manifestó: si la derecha llega el poder hay que ir a la revolución y si es necesario a la guerra. Es el pensamiento del expresidente. ZP ha engendrado la Ley de la Memoria Histórica para rescatar un pasado del que ningún español se acordaba. ZP ha vuelto a enfrentar a los españoles creando el grupo de buenos y malos. ZP es culpable de las dos España. Un conocido historiador dice: me preocupa ZP y sus movimientos tanto nacionales como internacionales. Zapatero es uno de los personajes más siniestros que campan por la política española. Opera desde bastidores, sin cargo oficial, a ratos, desde la sombra y a ratos, a plena luz, pero siempre escondiendo la realidad, camuflando la verdad. Su influencia en Sánchez ha ido creciendo hasta convertirse en un referente del PSOE y un enviado especial del presidente allí donde hay algo oscuro que negociar, ya sea con Puigdemont, con Maduro o con China. La exsocialista Rosa Díez manifiesta que, Zapatero es el tumor y Sánchez, la metástasis. La política actual de España está manipulada por el expresidente ZP. Ante la corrupción que asola al PSOE los movimientos son vertiginosos a fin de que Sánchez no tire la toalla. Nunca lo hará ya que es un personaje que no va a renunciar a su vida de señor feudal, pero si ha tenido alguna tentación de abandonar, tiene a su escudero ZP para protegerlo e impedirlo. ZP está aconsejando a Sánchez para que haga un viraje en la alineación de la política española. Viraje muy peligroso que puede tener consecuencias catastróficas para España- No olvidemos aquella Alianza de las Civilizaciones que abocó en la formación del Grupo de Puebla con el fin de aglutinar a toda la izquierda de Latinoamérica y crear un frente común, comandado por los mayores dictadores corruptos: la argentina Cristina Fernández de Kirchner, Lula, presidente de Brasil; Evo Morales, de Bolivia; Ortega, de Nicaragua, un sandinista comunista que tiene al país sometido a una férrea dictadura, obligando a la oposición a exiliarse o, de lo contrario, ir a la cárcel. ZP es un firme defensor, en su día, de Chávez y hoy, de Maduro, con quien Zapatero mantiene lazos muy estrechos y está apoyando a un gobierno corrupto, campeón del narcotráfico en América Latina. EE UU reitera que Nicolás Maduro lidera el Cartel de los Soles. Washington calificó a la organización criminal como terrorista y dijo que no permitirá que el gobernante venezolano siga desestabilizando la región a través del narcotráfico. Por cierto, EE UU está impulsando la vía penal contra ZP, debido a revelaciones de Pollo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana, sobre vínculos financieros con el chavismo, hoy, con Nicolás Maduro. Las relaciones de Zapatero con China y, en concreto, con Huawei, aparecen como una amenaza incluso para la seguridad nacional. Esta lineación es involucrar a China en la política española y crear un contrapeso a la política norteamericana, hasta tal punto, que esta intervención política económica sea un frente antiyanqui, repito, de consecuencias catastróficas. Digo que es un peligro nacional y ¿por qué? Ha sido el culpable del levantamiento independentista catalán con un Estatuto, camino de la autodeterminación. No olvidemos el pacto del Tinell que no tenía otro objetivo que unir toda la metralla izquierdista para que nunca gobernara el PP. Dice que con él acabó ETA. Efectivamente, blanqueó a ETA a través de Bildu, y perdonó a todos los asesinos de ochocientos víctimas y está facilitando que salgan de las cárceles. Está resucitando, repito, un nuevo Frente Popular, que impida, por todos los medios, un triunfo de la derecha. ¿Cuál era la función Leire Díez? Algunos medios han publicado que Leire Díez, acusada de ser

fontanera del PSOE y en Correos, se encargaba de la «gestión de la documentación del voto por correo» y de su «validación», lo que se ha utilizado en algunos contenidos para sugerir que se produjo un amaño electoral en las generales de 2023. No olvidemos que todas las encuestas daban como vencedor al Partido Popular y el resultado fue otro. Ya sabemos que la izquierda, en marrullería, es doctora cum laude. Hay antecedentes en las elecciones de febrero de 1936 que ganó la derecha y falsificó la izquierda y como protagonistas dos líderes revolucionarios al frente como eran, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Padres políticos de ZP y de Sánchez. ZP es el embajador plenipotenciario, en especial, con Puigdemont, para que sus votos presentes y futuros sean muleta de un gobierno de izquierdas, concediendo todo lo que sea necesario con tal de amarrar el poder. Los españoles o espabilamos o nos veremos arrastrados por unos políticos maquiavélicos, retorcidos, que los únicos intereses son personales. Esto conllevará a la ruina de España. Lo estamos viendo. Los inversores extranjeros han puesto una cruz roja a España. Se van a donde tengan mayor seguridad. Pero ZP, desaparecido, ha resucitado para salvar al mayor trapacero que ha pisado la Moncloa. Como dice Pérez Reverte, ZP era el tonto y se hizo el malo. Por tanto, un peligro para España. La política actual española tiene un objetivo, mantener a depredadores en el poder y para eso Sánchez ha encargado a un estratega, ZP, que, si bien ha sido un inútil político, ahora, es el más idóneo ya que se ha doctorado en la política maquiavélica. Zapatero debería ser repudiado por toda la sociedad española. Sus negocios e ingresos y los de sus hijas deberían también ser aclarados. Zapatero sembró la semilla del mal, la de la discordia y el odio que Sánchez ha regado y abonado. En definitiva, es un personaje siniestro y pérfido para España. Y lo peor de todo, lo sigue siendo desde la sombra y la oscuridad. ZP odia la España post 1939. ZP no se detendrá hasta romper la Constitución de 1978 con el objetivo de proclamar la III República.