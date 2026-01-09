Balance de un año: seguimos contra el cáncer

Creado: Actualizado:

Entramos en un nuevo año y, como suele ser frecuente, puede ser oportuno hacer un balance del año que acaba de finalizar, como justificación de la labor realizada. Pero antes de nada queremos, desde la Junta provincial de León de la Asociación Española Contra el Cáncer, mostrar nuestro agradecimiento a toda la sociedad leonesa por el apoyo recibido para poder cubrir las necesidades que los enfermos de cáncer y sus familiares requieren para atravesar esos momentos complicados en sus vidas.

2025 ha sido un año de intenso trabajo frente al cáncer. Casi 300.000 personas han recibido un diagnóstico en España y, gracias al generoso apoyo de todos los colaboradores, se han podido atender con más de 1.500 profesionales y voluntarios a cerca de 140.000 pacientes y familiares con servicios gratuitos, como son la atención psicooncológica, la orientación jurídico-laboral, las ayudas económicas, alojamientos y prevención, que junto al acompañamiento y apoyo cotidiano, han sido los servicios que existen únicamente por la generosidad de miles personas como socios y cientos de instituciones como colaboradoras que lo hacen posible. Gracias a vuestra contribución cada año aumenta nuestro compromiso con el impulso de la investigación, y actualmente la Asociación es la primera entidad financiadora de investigación en cáncer en España con más de 148 millones de € en el ámbito nacional e internacional

, prueba de que vuestras aportaciones generan un impacto real y transformador. Este año se han adjudicado 40 millones de € y están en marcha 792 proyectos de investigación con más de 3.000 investigadores comprometidos, con el objetivo de lograr el 70% de supervivencia al final de esta década. En los últimos meses el cáncer ha sido noticia por anomalías en los cribados de mama en algunas comunidades. Desde la Asociación se ha estado colaborando con las administraciones competentes en sanidad para tratar de mejorar todos los programas de cribado, con la finalidad de hacerlos más seguros, eficientes y transparentes. Este año se ha dado un gran paso para concretar el derecho al Olvido Oncológico al firmar un acuerdo con la asociación que representa al seguro en España (Unespa) para que, a partir de ahora, no pueda denegarse el acceso a la contratación, ni imponerse condiciones más onerosas o discriminatorias a una persona por haber sufrido una patología oncológica, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Queremos llegar a más personas, especialmente a colectivos infrarrepresentados, como son las personas afectadas por el cáncer en el medio rural, y al sector masculino de la sociedad que, de acuerdo con los datos disponibles, ha demostrado ser más reacio a los controles sanitarios, con el consiguiente riesgo de incremento en algunos tipos de cáncer que ya tienen comprobada su eficiencia con barridos periódicos. Para ello, y por el bien de todos, pedimos vuestro compromiso y colaboración. Cada persona que da a conocer nuestros servicios multiplica los desenlaces positivos, y abre puertas a quienes más nos necesitan. Necesitamos crecer para prestar más servicios a más personas. Necesitamos ser más para llegar a más

. Vuestra voz y vuestro compromiso son esenciales para que cada persona diagnosticada sepa que no está sola, que la Asociación Española Contra el Cáncer está para apoyarle. Juntos podemos transformar la realidad del cáncer en España. Juntos podemos llegar a esos entornos rurales, a esos hombres que no hablan del cáncer, a esas personas que no saben que existimos. En la sede de León hemos tenido un año que puede calificarse como fructífero al haberse superado los 8.800 socios y tener el privilegio de contar con 225 voluntarios que, con su tiempo, atienden desinteresadamente a múltiples funciones de ayuda y colaboración de nuestra cartera de servicios gratuitos para los pacientes de cáncer y familiares. Y como acciones más destacables dentro de este año: se inauguró la Sala de Respiro Oncológico en el Caule; se realizó el primer proyecto piloto dentro del convenio nacional con la Guardia Civil, con la finalidad de colaborar fundamentalmente en el medio rural, y poder cubrir el nivel de equidad necesario en los enfermos de cáncer más desprotegidos; se ha concedido una nueva ayuda predoctoral de investigación en cáncer con cuatro años de duración, en colaboración con la Universidad de León; se han firmado acuerdos con Fele y UGT para llegar a más personas en el ámbito laboral, del trabajo y de la empresa; se han creado nuevas Juntas Locales en Boñar y Sariegos, y transformado en Junta Comarcal la de Sahagún; y hemos recibido el reconocimiento y la cooperación en la Gala del Deporte del Ayuntamiento de León, y de la Fele en su Gala de la Empresa. En nombre de la Junta Provincial queremos desearos feliz año 2026 y agradecer vuestro compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer. Seguiremos trabajando para mejorar la vida de las personas afectadas por el cáncer.