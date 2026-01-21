Ensayo sobre el envejecimiento social

Creado: Actualizado:

Próximo a alcanzar la esperanza de vida media, que en España se sitúa en los 84 años, como acaba de anunciar el INE, me propongo hacer unas reflexiones en alta voz sobre la vejez. En estas reflexiones existe la tentación de centrarse en lo negativo y autocompadecerse: oportunidades perdidas, obstáculos superados y tiempo desperdiciado. Pero, tratando de ser positivo, voy a reflexionar sobre el envejecimiento de forma aséptica y reducir mi análisis exclusivamente al envejecimiento social. El envejecimiento social es una de las dimensiones más relevantes del proceso de envejecimiento, ya que influye directamente en la calidad de vida, el bienestar emocional y la participación de las personas mayores en su comunidad. El envejecimiento social se refiere a las transformaciones que experimenta una persona mayor en sus relaciones familiares, vínculos sociales, roles comunitarios y posición dentro de la sociedad. A diferencia de los cambios físicos o cognitivos, que responden a procesos biológicos, el envejecimiento social está determinado por factores culturales, económicos, familiares y relacionales. Es la forma en que la sociedad percibe, integra y valora a las personas mayores, y la manera en que estas se adaptan a nuevos roles y formas de participación. Mientras que el envejecimiento físico y psíquico describen procesos internos, el envejecimiento social describe cambios externos que pueden favorecer o limitar el desarrollo personal y la autonomía.

Durante la vejez se producen situaciones que redefinen la identidad social. Uno de los cambios más importantes cuando llegas a la tercera edad es la jubilación. Si bien puede significar descanso y libertad, también puede generar pérdida de estatus y sentido de inutilidad. Con la jubilación tienes que reorganizar tu vida, buscar nuevas ocupaciones, nuevos amigos, llenar tiempos libres. Estas modificaciones influyen profundamente en la autoestima y la identidad. El grado de integración en actividades sociales, culturales o de voluntariado condiciona la percepción de pertenencia y bienestar. La participación activa se asocia a un envejecimiento más saludable. Entre los principales riesgos del envejecimiento social está la reducción de la red de apoyo: pérdida de amigos y seres queridos; estereotipos que conducen a la exclusión social. Todo ello te sitúa al margen de la sociedad y a la soledad no deseada. En una sociedad que premia el cambio, lo nuevo y la juventud, se suele dar la discriminación por edad o edadismo, que

afecta la forma en la que la sociedad trata a las personas mayores, como cuando un joven te dice: «calla, viejo, que tú de esto no sabes nada». Comúnmente, a los mayores se nos asocia con debilidad, inutilidad o dependencia, lo cual repercute en oportunidades laborales reducidas, trato basado en condescendencia y no en respeto, estereotipos negativos que afectan la autopercepción. La Organización Mundial de la Salud desde hace décadas viene impulsando el concepto de envejecimiento activo, que promueve oportunidades para la participación continua en la vida social, cultural, económica y cívica de los mayores. Para ello, se requieren: programas de participación comunitaria, acceso a tecnologías de información, redes de apoyo familiar y social y, sobre todo, políticas públicas que garanticen derechos y autonomía. El envejecimiento social saludable se basa en la integración, la participación y el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos. Aunque me he fijado principalmente en el envejecimiento social, reconozco que se da una interacción entre envejecimiento social, físico y psíquico. La exclusión social puede acelerar el deterioro físico, mientras que la participación activa puede mejorar la salud física, el estado de ánimo y la autopercepción. La salud social contribuye directamente a la calidad de vida. Para concluir diré que el

envejecimiento social es un componente fundamental del proceso de envejecimiento, pues define las condiciones en las que la persona mayor vive, se relaciona y se percibe a sí misma. Fomentar programas inclusivos, con oportunidades de participación en la sociedad, es clave para garantizar un envejecimiento digno y pleno. Reconocer el valor social de las personas mayores no solo mejora su bienestar, sino que fortalece el tejido social en su conjunto. Y esta es una obligación no solo de la sociedad civil, sino también de toda institución y colectivo humano. Solo dándonos parte en la dinámica de la sociedad, los mayores no nos veremos como un problema, sino como capital humano, como una aportación más a la sociedad global.