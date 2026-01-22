Vértigo en las secretarías autonómicas del PSOE

Creado: Actualizado:

¿Nos encontramos ante un nuevo ciclo político cuyo protagonismo pueda recaer en la abstención cualitativa y transversalidad al estilo de lo sucedido en Extremadura? Venimos comentando desde tiempo atrás que, a diferencia de la abstención tradicional, vinculada a la apatía o desinterés, la señalada responde a una decisión reflexiva y moral, intermediada también con votar en blanco o declararse sin representación, es decir, se reconfigura la legitimidad del sistema representativo. En definitiva, no se expresa indiferencia, sino un voto de censura moral hacia un sistema que no ofrece respuestas.

Al ciudadano, lo último que se le puede sustraer es su derecho al estado de ánimo, y si encuentra en su interior su desencuentro con el sistema político, resulta lícito reflexionar y actuar ante las urnas como realmente se sienta relacionado. Alertó el Rey en su mensaje navideño, posiblemente «filtrado» por el Gobierno como en otros muchos actos, sobre la: «inquietante crisis de confianza» en la democracia, advirtiendo… sobre hastío, desencanto y desafección» en los ciudadanos. Llama la atención que la prensa próxima al Gobierno, no precisamente de línea monárquica, y más bien hasta ahora afín al Gobierno, destaque en portada este tipo de información. Continuamos analizando los distintos datos de encuestas publicadas sobre la posible evolución del voto en próximas Elecciones Generales, instrumentos, que ayudan a entender la política errática del Gobierno desde 2020, así como lo que subyace en el resto de CC AA de carácter adverso, y, que en definitiva forman parte de España. En otra Tribuna adelantábamos análisis sobre sondeos recientes los cuales confirmaban una tendencia que ya no puede pasar desapercibida: ¡más del 40% del electorado español se ubicaba fuera del voto tradicional! Como puede observarse, una cifra casi exacta a la suscitada en Extremadura, lo cual, acredita la fiabilidad de análisis previos, así como el hartazgo con la política. El ejemplo de Extremadura ha sido modélico en este sentido, y la respuesta de los extremeños contundente hasta poner en jaque a los partidos políticos. Por otro lado, se nos plantea desde ahora, lo que pueda acontecer en las tres próximas elecciones autonómicas. Entendemos que, por estrategia electoral, al PP, interesaba e interesa a corto plazo el declive y deterioro del PSOE, así como sopesar las posibilidades políticas de Vox. Posiblemente, las directrices de Génova decidieron anticipar las elecciones soltando amarras de sus compromisos bajo el denominador común de «Desacuerdo Presupuestario», políticamente de fácil utilización, Por otro lado, ha llegado otra realidad a través de Extremadura reflejada en una abstención cualitativa, con votos decrecientes del PSOE, y un nuevo voto de confianza al PP sin olvidarnos de su corrupción, junto a otra nueva presencia. Podría decirse que el dictamen de electorado ha podido ceñirse «a lo menos malo», dejando estar al PP en detrimento del PSOE, y a Vox, ampararse en un crecimiento natural «de lo bueno por conocer», y, si fuera el caso, sacar adelante a Extremadura ante una problemática entre otras como la despoblación o el envejecimiento de sus habitantes en un territorio amplio y difícil con demasiadas rémoras históricas en infraestructuras. Finalizamos con dos frases de Albert Einstein: «No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo». «La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia».