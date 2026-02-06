Nueva etapa del pontificado de León XIV

Creado: Actualizado:

Desde el cónclave que eligió al Papa León XIV el 8 de mayo de 2025, su agenda ha estado marcada en gran medida por las actividades del Año Jubilar establecidas por el Papa Francisco. Con el cierre de la Puerta Santa el 6 de enero, para dar por finalizado el Año Jubilar, el Papa León comenzó una nueva etapa en su pontificado. Se puede decir que esta arrancó ya con la convocatoria a todos los cardenales a un Consistorio Extraordinario los días 7 y 8 de enero de 2026, al que acudieron 170 purpurados.

En su discurso de apertura, el Papa León dijo que la reunión incluiría discusiones en grupos pequeños sobre cuatro temas: la misión de la Iglesia como se describe en el documento del Papa Francisco Evangelii Gaudium; la reforma de la Curia Romana; el sínodo; y la liturgia. Pero debido a las limitaciones de tiempo, pidió a los cardenales que eligieran solo dos de los temas para analizar «específicamente». La mayoría de los 170 cardenales se decantó por el «Sínodo de la sinodalidad» y por «Evangelización y misión en la Iglesia a la luz de Evangelii gaudium». Ese mismo día, León anunció en la audiencia general ordinaria que comenzaría una nueva serie de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II y dijo que considera importante volver a conocer los documentos conciliares y a reflexionar sobre su contenido. El Vaticano II ha sido tema de debate en la Iglesia durante décadas. Mientras que algunos han considerado el Concilio solo el comienzo de un proceso de reforma que debía continuar, otros lo han visto como un hecho cerrado, que introdujo ciertas reformas, la más visible, la autorización de la celebración de la liturgia en lengua vernácula. El papa Francisco, partidario de la primera postura, consideró que su papado debía dar continuidad al Concilio y a su proceso de reforma declarando el Sínodo de la Sinodalidad como algo esencial en la Iglesia. La tradición de una audiencia papal semanal comenzó con Pío XII en 1939 y era, en gran medida, una oportunidad para que los recién casados ??recibieran su bendición. Esta tradición continúa hoy con una sección especial llena de novios en las audiencias de los miércoles. En 1963, Juan XXIII celebró su primera «audiencia general», como se las llama ahora, para abordar temas de su encíclica

Pacem in Terris. Con Pablo VI la audiencia semanal adquirió la forma que tiene hoy: breves instrucciones catequéticas sobre un tema específico, a menudo impartidas en una serie de miércoles sucesivos, seguidas de saludos en varios idiomas a diferentes grupos de peregrinos. Tras la clausura del Concilio en 1965, Pablo VI dedicó cinco semanas seguidas a analizar el Concilio en sus discursos de los miércoles. Juan Pablo II aprovechó sus audiencias durante varios años para desarrollar su «Teología del Cuerpo», sobre el matrimonio y la sexualidad humana. Benedicto XVI centró sus catequesis de los miércoles en los santos, incluyendo a los Apóstoles, los Padres de la Iglesia y San Pablo. El Papa Francisco impartió charlas catequéticas sobre los vicios y las virtudes, el discernimiento espiritual ignaciano y el valor de la vejez. En sus catequesis en torno al Vaticano II, el Papa León ha citado a todos los Papas desde el Concilio, enfatizando que su «espíritu… debe caracterizar nuestra vida espiritual y la acción pastoral de la Iglesia, porque todavía tenemos que lograr una reforma eclesial más plena en un sentido ministerial». Y ha dicho: «Ante los desafíos actuales, estamos llamados a seguir siendo intérpretes vigilantes de los signos de los tiempos, proclamadores alegres del Evangelio, testigos valientes de la justicia y de la paz». León XIV es el segundo papa ordenado después del Concilio Vaticano II y, a través del sínodo, ha apoyado la continua revisión del concilio que comenzó el papa Francisco. Muchos de los temas centrales del Vaticano II, incluida la reforma litúrgica, el diálogo interreligioso, la libertad religiosa, el Evangelio social, la evangelización y la relación de la Iglesia con el mundo moderno, siguen siendo preocupaciones clave de la Iglesia seis décadas después. Ahora, el Papa León será un intérprete magistral del Concilio que tendrá la capacidad de influir en su interpretación y puesta en práctica durante generaciones.