León, a un paso de ser Patrimonio de la Humanidad

«León reúne todas las condiciones para merecer el título de patrimonio de la humanidad, por tener un conjunto de elementos culturales y artísticos que son dignos de tal distinción, y que se plasman en cuatro monumentos sobresalientes y únicos: Las Murallas Romanas, La Basílica de San Isidoro, la Catedral y el Hostal de San Marcos al que hay que añadir el Camino de Santiago», y el entorno de la ciudad.

En este sentido se expresaba el ilustre Abad de San Isidoro, Don Antonio Viñayo, con el que tuve el placer de conversar en el transcurso de una visita al Museo Isidoriano. Este encuentro se produjo precisamente después de celebrarse el VIII Centenario de las Cortes de León (1188-1988). Un dato que hasta ahora no había citado (ver Diario de León, 23 de enero de 2023). Pensamos que las ideas caminan más deprisa que los hechos, pero este era el mensaje de aquel año de un apasionado difusor de los valores leoneses, tanto de la ciudad como de la provincia, de tal manera que podrían completar, en su caso, los recursos del patrimonio monumental para definir las claves del Título de Patrimonio de la Humanidad. Tras enumerar el conjunto monumental de la ciudad leonesa es necesario tener en cuenta cuales son las exigencias concretas para la concesión del referido título. Se trata, por tanto, de fundamentar con toda claridad las razones y argumentos para obtener dicha la resolución.

En primer lugar, reconocemos que, entonces y ahora, el sabio Abad tenía razón cuando sostenía que «Todo León es misticismo, historia, arte y cultura». Dejándonos llevar por el relato podemos acceder al nacimiento de la ciudad leonesa hacia el siglo I de la era cristiana, con la presencia de las legiones romanas: VI y VII. En aquel momento la Legio VII, la Séptima, era la «Pía Félix», según consta en una inscripción descubierta en Villalis, en la que aparece consignado que el 10 de junio del año 68 recibió dicha Legión la Vesillatio o entrega de águilas e insignias. También, hacia el año 70 esta Legión se instalaba en Sotos del Bernesga y el Torío, compuesta de diez cohortes y unas 30 manipulos que componían un efectivo de unos 6.000 hombres, y detrás venía la impedimenta de gente civil acompañante de la Legión. De este primitivo núcleo humano surgió en la ciudad bimilenaria que es León, con las correspondientes murallas para la defensa de sus primeros habitantes: Unas murallas que forman parte del patrimonio monumental y que se conservan en gran parte con sus características. En las cercanías de la ciudad, se conservan las quintas o residencias del Gobernador Lucio Terencio Hornillo, entre Armunia y Oteruelo.

Posteriormente, se suceden diversas etapas históricas: vándalos, suevos, árabes… y durante 25 años permaneció en poder de los musulmanes, siendo reconquistada por Alfonso I El católico, de la dinastía asturleonesa. Sin duda, el protagonismo histórico del León se inicia con el primer rey Leonés García I. El rey Alfonso V promulgó posteriormente los «Buenos fueros» e hizo construir el panteón de los Reyes, anexo al templo de San Isidoro. Una época extraordinaria de León sucedió en el siglo XI, especialmente cuando San Isidoro abandonó Sevilla, para establecerse en la capital leonesa (año 1063).

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el fin de preservar la riqueza patrimonial mundial estableció en principio tres categorías: Patrimonio Natural, (como las Médulas del Bierzo); Patrimonio Cultural y Patrimonio Mixto, que deben ser únicos, no pueden existir otros iguales en el Mundo. En 1992, la misma Unesco creó el programa asociado al Patrimonio Cultural llamado Memoria del Mundo a través del cual se pretende preservar los elementos claves de la civilización, sin restauraciones ni modificaciones.

En tercer lugar, actualmente, León aspira, en primer término, a acceder al título de Patrimonio de la Humanidad en la esfera de la Cultura, ya que posee grandes tesoros: San Isidoro, la Catedral y San Marcos, sin olvidar su entorno patrimonial, Camino Jacobeo, que se extiende a través de unos cien kilómetros por tierras leonesas y pasa por el mismo corazón de nuestra urbe. Nuestra ciudad ya fue glosada en el siglo XI por la guía de francés Américo Picaud que, al pasar por la misma, se sorprende y admira sus monumentos. En este punto, tenemos que destacar la Colegiata de San Isidoro que, es, ante todo, uno de los complejos más elaborados del románico universal, que custodia los restos de San Isidoro, «Doctor de las Españas», sin olvidar el Panteón Real, cuya bóveda encierra la Capilla Sixtina del arte románico: Una colección de 30 capiteles, la mayor parte historiados con escenas bíblicas entre otros temas. Me recordaba el abad Viñayo que las primarias asambleas de las Cortes Leonesas se celebraban un anexo a este recinto y como dato de gran interés añadió: «Un hábil artista decoró algunas bóvedas y paramentos que se mantienen intactas sin retoques, siendo únicas por sus características románicas en el mundo». El historiador e investigador Gómez-Moreno resalta la importancia del Museo Isidoriano, la Biblioteca, y hace una mención especial del Cáliz de Doña Urraca, del que se especula que podría ser el que utilizó Jesús en su Última Cena, se trata de una pieza que es símbolo del Reino Leonés que podemos aducir para acceder al Título de Memoria del Mundo, sin olvidar el Pendón de Baeza (S.XII). Espero poder seguir comentando las riquezas de nuestra ciudad próximamente.