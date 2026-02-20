El regadío en León como ejemplo de éxito en España

Creado: Actualizado:

El sector agroalimentario es uno de los motores de nuestra provincia, crea empleo y contribuye a fijar población, vertebrando el territorio rural. Aunque en términos absolutos no parezca relevante, lo es, y mucho, por su carácter transversal beneficiando a otros sectores con los que crea sinergias. Además, sigue siendo la única forma de conseguir la soberanía alimentaria, especialmente desde la pandemia y la invasión de Ucrania, poniendo en valor tanto a mujeres como a jóvenes.

Nadie duda hoy de la necesidad de una agricultura y una ganadería sostenibles, unas armas contra la despoblación y contra la emergencia climática. Los actores del sector apuestan por la PAC y el Pacto Verde Europeo porque saben que ambas herramientas son imprescindibles para mejorar las condiciones laborales y la renta agraria. Como en todo colectivo hay unos pocos que públicamente dicen lo contrario, aunque en privado reconocen el buen hacer del gobierno. Dentro del sector agropecuario, aquí en León, tenemos «la joya de la Corona»: el regadío. Una vez extinguida la actividad minera, el regadío es fundamental en nuestra provincia y así lo entiende el Gobierno de España desde 2018, empeñado en completar el mapa provincial de modernización y digitalización de los regadíos, un ejemplo de éxito a seguir en España. Las organizaciones agrarias, las OPAS, todas con su buena disposición, han reconocido el esfuerzo inversor y han contribuido a que este objetivo del ministerio de agricultura, con su titular, Luis Planas, se esté consiguiendo sin trabas y a muy buena velocidad respecto a la ejecución de todas las infraestructuras necesarias para que regar sea más eficiente, más cómodo, más barato y más sostenible. Desde el PSOE leonés y desde el Gobierno de España, estamos apostando por mantener y potenciar la agricultura de regadío de ámbito familiar, unida a la titularidad compartida, que lógicamente debe ser modernizada y adaptada a las exigencias de este siglo mediante la investigación y la innovación tecnológica, la promoción de nuevas técnicas de cultivo además de una adaptación de nuestras prácticas tradicionales a otros modelos que sean más sostenibles y más respetuosos con el ecosistema. Por eso, el Gobierno del Estado está movilizando más de 2.400 M€ de inversión en regadíos entre los años 2021 y 2027, lo que supone el triple que en las dos décadas anteriores y, por tanto, la mayor inversión en modernización de los últimos años. Trasladado a nuestra provincia de León, se ha hecho la mayor inversión en modernización de regadíos con los siguientes objetivos: mejorar la eficiencia hídrica reduciendo las pérdidas de agua en transporte y distribución, aumentar la productividad, optimizar el uso de los recursos naturales, reducir la huella de carbono con tecnologías de riego eficiente y energías renovables y, crear empleo rural directo e indirecto. Así, la inversión en León en modernización y en nuevos regadíos, supera los 440 M€, sumando la ya ejecutada y la que está en vías de ejecución, a través del Ministerio de Agricultura y Seiasa, en aplicación del Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos, dentro de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation y fondos del propio Ministerio. La citada cantidad se ha distribuido de la siguiente manera entre las comunidades de regantes beneficiadas: 58 M€ a la de Ribera Alta del Porma; 55 M€ al Canal de Villadangos; 40,69 M€ a la del Margen Izquierdo del Porma; 31 M€ al Canal Bajo del Bierzo; 19,23 M€ al Canal Alto de Villares; 12,19 M€ a la Presa de la Tierra; 10,05 M€ al Canal de Velilla; 26,6 M€ al Canal del Páramo; 40,7 M€ para el Páramo Bajo y 147 M€ en Payuelos. A las inversiones citadas debe unirse la de 5 M€ del Perte del Agua para modernización y digitalización del ciclo, destinada a 11 comunidades de regantes. Es decir, miles de regantes y hectáreas, además de decenas de municipios que verán mejorar la vida de sus habitantes y consolidar su población. La lista de los beneficios de la modernización de regadíos es larga: hasta el 25% de ahorro en agua, un 35% de ahorro en costes energéticos y supone el 80% de todas las incorporaciones de jóvenes al campo. Además, permite la diversificación de cultivos, mejora las condiciones ambientales del medio rural al tener efecto sumidero y precisar un 30% menos de abono nitrogenado, logrando así que la producción agraria sea estable, sostenible, rentable, competitiva y de futuro. El Gobierno Sánchez y el Ministerio de Planas, han aprovechado una oportunidad única, cosa que el PP no hizo en la crisis anterior, y seguirán en la misma línea inversora y con el mismo compromiso con la provincia de León, un dinero para que la agricultura de regadío de nuestra provincia esté adaptada a los tiempos, sea útil a nuestros agricultores y siga siendo un modelo de éxito estatal a seguir en otros territorios. En definitiva, tratando de mejorar la vida de las familias agricultoras de nuestra provincia. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es clara: la modernización y la digitalización son imprescindibles para el desarrollo de nuestras comarcas.