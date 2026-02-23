León y la costumbre de resistir

Creado: Actualizado:

Hay territorios que no se explican sólo con datos económicos o curvas demográficas. León es uno de ellos. Y el Bierzo, quizá, su versión más concentrada. Hablar del pasado y del futuro de esta provincia es hablar de una forma muy concreta de estar en el mundo: resistente, orgullosa y casi siempre mal entendida desde fuera.

León fue durante siglos un lugar central. Reino, cruce de caminos, frontera. No una periferia, sino un eje. Ese pasado pesa, para bien y para mal. Pesa porque alimenta una identidad fuerte, pero también porque genera una sensación amarga: la de haber sido algo importante y haber ido perdiéndolo casi todo. El relato oficial habla de reconversión, de transformación, de inevitable evolución histórica. El relato cotidiano, el que se escucha en los bares de Ponferrada o en los pueblos de la ribera del Órbigo, habla de abandono. El Bierzo es un ejemplo casi de manual. Tierra fértil, diversa, con recursos naturales, agrícolas, energéticos y humanos. Durante décadas sostuvo buena parte del desarrollo industrial de Castilla y León gracias a la minería y a la producción energética. A cambio, recibió empleo duro, riesgos, sacrificios y una dependencia extrema de decisiones tomadas siempre lejos. Cuando el carbón dejó de ser rentable, el cierre fue rápido y la alternativa, lenta y casi inexistente. Se cerraron minas, se apagaron térmicas y se prometieron futuros que aún no han llegado del todo. Pero reducir el Bierzo a la nostalgia minera sería injusto. Esa es sólo una parte de su historia. Antes y después hubo vino, huerta, comercio, cultura. El Bierzo siempre fue frontera: entre Galicia y la meseta, entre lo rural y lo industrial, entre lo que se va y lo que se queda. Esa condición fronteriza explica muchas cosas, también su capacidad de adaptación. Porque si algo ha sabido hacer esta comarca es reinventarse sin hacer demasiado ruido. El problema es que reinventarse en silencio no suele cotizar en los despachos. León, como provincia, ha vivido demasiados años en una especie de resignación educada. Protestar lo justo, pedir con buenas maneras, aceptar explicaciones vagas. Y mientras tanto, perder población, servicios, peso político. No por falta de razones, sino por exceso de paciencia. El resultado es visible: una de las provincias más envejecidas de Europa y una juventud que se marcha no por aventura, sino por necesidad. El futuro, sin embargo, no está escrito sólo en clave de derrota. Hay oportunidades reales, aunque incómodas para quien piensa el territorio únicamente desde los grandes números. El Bierzo y el resto de la provincia tienen condiciones únicas para un modelo distinto: agroindustria de calidad, turismo no masificado, energías renovables bien planificadas, economía cultural, trabajo remoto. Todo ello sin renunciar a proyectos industriales sólidos. El gran reto no es atraer inversiones milagro, sino algo más complejo: generar confianza. Confianza para que quien se fue pueda volver. Para que quien se queda no sienta que está perdiendo el tiempo. Para que emprender no sea un acto heroico, sino una opción razonable. Y eso exige infraestructuras, sí, pero también un cambio de mirada. Dejar de ver a León como un territorio a compensar y empezar a verlo como un territorio a potenciar. También hace falta un discurso propio. No victimista, pero sí firme. No anclado en el pasado, pero consciente de él. León no necesita que le expliquen lo que es; necesita que se le escuche cuando habla. León, como conjunto, necesita decidir si quiere seguir siendo una nota a pie de página o volver a ocupar espacio político y simbólico. Hay algo profundamente valioso en esta tierra que no aparece en los informes: la calidad de vida real. El tiempo, la cercanía, la relación con el entorno, la comunidad. En un mundo cada vez más saturado, eso es un activo enorme. El problema es que durante años se ha vendido como consuelo, no como ventaja. Como si vivir bien fuera una forma elegante de fracasar. Y no lo es. El futuro de León no será una vuelta al pasado, pero tampoco tiene por qué ser una renuncia a su identidad. Puede ser, si se hace bien, una síntesis. Menos promesas grandilocuentes y más decisiones concretas. Más confianza en lo local y menos dependencia de lo que venga de fuera a salvarnos. León ha sobrevivido a siglos de cambios, de pérdidas y de transformaciones. Quizá el siguiente paso no sea resistir un poco más, sino atreverse a exigir algo distinto. No privilegios, sino coherencia. No nostalgia, sino futuro. Un futuro que no pase de largo. Un futuro que desde los medios que hoy dirijo sabemos que pasa también por seguir contando lo que ocurre aquí. Por seguir creyendo que la información rigurosa y cercana es una herramienta de progreso y cohesión social. En ese camino, Diario de León ha sido, es y necesariamente continuará siendo un aliado imprescindible para esta provincia y un referente para los medios de comunicación leoneses.