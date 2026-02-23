Creado: Actualizado:

«Castígales con tu voto» fue una frase que Herri Batasuna utilizo como eslogan en los años ochenta. Buscaba que aquellos que no sintonizaban con su ideología o con sus propuestas, les votasen como rechazo a otras fuerzas políticas. Había que lograr con ellos una primera aproximación que luego habría que consolidar.

En mi opinión, una de las variables que se asocia al incremento de voto de Vox es precisamente esa, la de «castigar» a otros partidos en base a un cierto hartazgo social. Los medios informativos abren un día sí y otro también con «casos» de presunta corrupción que además se extienden por diferentes partidos. En esta situación se prima más el castigo que la identidad con los postulados que puedan defenderse. Y claro ya de castigar se busca «al que pega más fuerte». Ya ven los factores que derivan en votar ahora a Vox pueden ser no muy diferentes de los que utilizaba en su momento Batasuna.

Hay otros elementos por cuanto este auge de la extrema derecha es algo que no es exclusivo de España sino que se da en el ámbito internacional. Este tipo de cosas suelen tener su complejidad y obedecen a diferentes causas pero el voto de castigo me parece una especialmente importante.

Claro cabe decir «vale ya", se ha zurrado "a esos que no le gusta» ¿y ahora qué? Hay que gobernar y puede que no le gusten los criterios con los que se gobierne si en su caso ha primado «el castigo» con la «identidad». Se busca golpear con lo que «duela» más y no tanto se mira con lo que se golpea.

En general, es más fácil el cambio de partido que de los valores e ideología de cada persona. Para el cambio hay dos factores fundamentales el uno es el descontento con el que votaba antes y el otro lo que pueda ofrecerse como alternativa. En los movimientos electorales actuales creo que prima más el descontento. En ese sentido, puede ser que sin cambiar los valores se opte por alternativas diferentes. También hay castigo en general a los partidos que gobiernan. PSOE, pero también el PP, han sacado malos resultados tanto en Extremadura como en Aragón. El PP ha ganado en Extremadura, pero con menos votos que en las anteriores elecciones (y ello pese al descalabro socialista). En Aragón, ambos partidos han perdido escaños.

Por otro lado, el castigo parte fundamentalmente de una visión general de España y tiene poco en cuenta las cuestiones leonesas. Es claro que en todos estos años ha habido una discriminación hacia la tierra leonesa. Ello tanto a nivel de identidad (para Mañueco, León es una provincia más de esta Comunidad), como también a nivel económico, de política educativa o de servicios sociales. Pero en esas políticas ha participado también como socio Vox y no parece que la solución vaya a estar en darles más representación.

El enfado tiende a ser pasajero. También estuvo en el auge en su momento de Podemos que, sin embargo, hoy puede correr el riesgo incluso de desaparecer. No es algo que sea privativo de un segmento ideológico y puede tener diferentes versiones. Pero cuando después del enfado no hay ideas y personas que sustenten un partido, al final queda en nada y termina desapareciendo. ¿Recuerdan que en un momento dado se hablaba del «sorpasso» de Podemos al PSOE?, pues aún con los malos resultados, el partido socialista se «sostiene» y Podemos está muy cerca de desaparecer como partido.

Hay que ir desde la visceralidad hacia la racionalidad. Pensar más en lo que «me y nos conviene» y menos en «castigo». No creo que sea lo mejor incrementar a los extremos que siempre se han «alimentado» de este tipo de cosas.

Habrá que mirar y juzgar que labor han hecho los representantes del PSOE, PP, UPL y Vox en la defensa de los intereses y la personalidad leonesa.

Creo hay que desenmascarar a aquellos que cuando no alcanzan el puesto que desean en una lista electoral, lo encubren como «desprecio a su comarca». Creo que eso ha pasado en las listas de UPL. Se dice que «ha ninguneado a El Bierzo», pero claro, el primero de León ciudad en esa lista ocupa el puesto 8, muy por debajo de los bercianos y sin ninguna posibilidad de salir. Nadie por ello ha dicho que se ha ninguneado a León ciudad. Hay una representación de las diferentes comarcas y, tal vez, eso también sea algo a tener en cuenta.

El «castigo» no soluciona que mejore la sanidad en El Bierzo, que el tren hullero llegue a la estación de Matallana, que se hagan polígonos industriales que den trabajo o que se mejoren las instalaciones del aeropuerto. Después del «golpe» no hay nada.

Los que hemos vivido en la dictadura valoramos especialmente la posibilidad de votar. Los valores democráticos forman parte de la propia idiosincrasia leonesa. Ejerza su voto en libertad y acierte en su elección, nos beneficiará a todos.