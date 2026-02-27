La huelga de los médicos

Creado: Actualizado:

Vaya en primer lugar mi respeto por la huelga de cualquier grupo de trabajadores como este caso la de los médicos del SNS pues es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española… para la defensa de sus intereses» (Art 28,2).

Pero con el fin de clarificar este caso me permito hacer las siguientes reflexiones y consideraciones: 1.— El motivo que parece que alegan los médicos en huelga es que demandan un Estatuto Marco (EM) para ellos solos pues se supone que con el proyecto aprobado no se sienten representados, y hacen hincapié en que no recoge las particularidades de sus funciones en el SNS y que si se aprueba tal y como está… «sería la muerte de la profesión médica». 2.— Las jornadas de huelga anunciadas (una semana al mes hasta junio) o sea 35 días, han sido decididas por los sindicatos corporativos de algunas CCA A mientras que la aprobación del Proyecto de EM se ha acordado con los sindicatos de Enfermería y la Federación de sindicatos de Sanidad de todo el país y con los sindicatos de clase CC OO, UGT y CSIF. Por tanto, no todos los médicos están representados en estos sindicatos corporativos sino que estos para nada representan el sentir de los Colegios de Medicos. 3.— El Proyecto de EM ha culminado su andadura después de más de 30 meses y más de 40 reuniones y negociaciones de los responsables del Ministerio con todos los interesados incluidos los representantes de las CC AA, y todo ello se ha plasmado en una Ley que tiene nada más y nada menos que 117 artículos, 30 disposiciones adicionales, 10 transitorias, 1 derogatoria y 7 disposiciones finales. Esto da idea de la complejidad de la negociación, pero además todavía queda su paso por la Comisión Parlamentaria con lo cual todavía puede dar lugar a alguna modificación antes de su aprobación definitiva por el pleno del Parlamento. 4.— Esta Ley viene a sustituir a la del 2003, es la norma común para todos los profesionales que trabajen en los centros sanitarios del SNS y su objetivo fundamental es la regulación de sus funciones con el fin de planificar los recursos humanos en todas las categorías profesionales a la vez que posibilita adaptaciones funcionales que mejoran la eficacia organizativa. 5.— Una huelga de trabajadores de servicios esenciales de la comunidad como es el caso, debe de ser bien explicada a los ciudadanos, sin mentiras ni medias verdades para que, como perjudicados, podamos entender lo que realmente está pasando no sea que obedezca a intereses espurios. En este caso, yo creo que el Proyecto de EM recoge todas y cada una de las reivindicaciones de los médicos, a saber, mejoras en la conciliación familiar, en el trabajo a turnos, medidas para la reducción de la temporalidad, concursos de traslados permanentes, medidas para la vigilancia de la salud del personal, modificación más favorable respecto a los descansos; ya no habrá guardias ni jornadas de más de 17 horas, etc. Hay cuestiones que no se recogen en el EM ya sea porque dependen de otros ministerios o bien son competencia de las CC AA como sería el caso de la regulación de la jornada ordinaria anual y semanal, la retribución de las guardias, la jubilación anticipada, etc. No se puede aceptar que las guardias sean voluntarias como piden los sindicatos corporativos porque se dejaría de atender a los ciudadanos las 24 horas del día durante todos los días del año ya que los médicos no tienen jornadas de trabajo a turnos. 6.— Si la situación es realmente tal y como yo creo, y así lo he explicado, ¿cuál es el verdadero motivo de la huelga?, pues desde mi punto de vista se trata de una huelga política y exagerada. Es política, porque parece que su finalidad es forzar la dimisión de la ministra de Sanidad, ya que los médicos saben perfectamente que no va a ceder a un chantaje cuando parece a todas luces que no hay razones objetivas para ello y que el EM todavía tiene recorrido parlamentario, y es exagerada porque los intereses que dicen defender no se corresponden con los graves perjuicios que puede conllevar para los pacientes y para el conjunto de los ciudadanos. Saben bien el daño que pueden hacer con esas movilizaciones. O quizá —en el fondo —no será que sobre todo, lo que les molesta, es que cargos directivos e intermedios tendrán dedicación exclusiva con lo cual no podrán seguir compatibilizando su puesto en la sanidad pública con otro puesto en la sanidad privada. Por cierto, no he oído hablar de eso a los sindicatos convocantes.