Más sobre Zapatero

Creado: Actualizado:

El Diario de León publicaba hace unas semanas una carta de Alberto Rueda, referido a un escrito del que suscribe, publicado en Tribuna, en el que manifestaba que: Zapatero era un peligro nacional. Como quiera que es necesario esclarecer, aclarar mi escrito, procedo por este medio a contestar, dado que mi argumentario es mucho más extenso que un procedimiento epistolar. Respetando todas las opiniones soy libre para pensar y opino que a Alberto Rueda se le ha visto el plumero. Por supuesto, es un fan y algo más del expresidente ZP. En mi escrito no «rezumo odio» por decir que ZP ha sido un inútil. Si Vd. acude al diccionario un inútil significa que no es apto para ocupar un puesto de trabajo. Vd. sabe que dejó la economía al borde de la quiebra. Luego, su inutilidad nos ha llevado a España a la quiebra a punto de ser rescatada y que vinieran los hombres de negro de la Unión Europea poner orden en la maltrecha economía que nos dejó ZP.

ZP, insisto, llegó a ser presidente fruto de un atentado porque las encuestas daban ganador absoluto a Rajoy. Por tanto, ZP no hubiera llegado a ocupar la Moncloa en unas elecciones democráticas que Vd. afirma. Todo lo contrario, la democracia hubiera apartado a ZP de ser presidente. Afirma Vd. que el atentado del 11-M se ejecutó por orden de células yihadistas. Debe saber que le faltó finalizar la frase ya que expertos juristas, comentaristas y prensa internacional, libre y no partidista, afirman que no se llegó al final para averiguar quiénes fueron los autores intelectuales. La ejecución de un atentado conlleva una planificación del grupo u organización terrorista. Le pongo un ejemplo fehaciente, ocurrido en León el día 22 de diciembre de 1995. Un atentado segó la vida del comandante Luciano Cortizo. Se sabe que lo ejecutó un terrorista de ETA por nombre, Sergio Polo. Por ello, fue condenado a 110 años de prisión. La autora intelectual que dio la orden vino de la jefa de ETA, María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, actualmente presa en Francia. No quiero entrar en polémica, pero hay fines espurios ocultos en el atentado del 11-M. Puede ser que los autores intelectuales estén sueltos. Algunos en Francia, en Venezuela y otros, en España… Juzgue Vd. Sí, omito que el abuelo de ZP, fue fusilado por los fascistas. No hay ninguna otra intención. Y fueron fusilados otros muchos por los comunistas, y ZP y Vd. no los tienen en cuenta. Como Vd. Sr Rueda cuenta lo que le parece, le recuerdo que muchos católicos, en 1936, fueron echados a las fieras del zoo de Madrid por orden de los antecesores republicanos socialistas de ZP. A los milicianos que cometieron esta masacre ¿cómo los llamamos? Por supuesto, yo tengo un nombre: criminales. Ya que Vd. me acusa de rezumar odio le voy a relatar lo que se dice de ZP. Zapatero está fichado por los Estados Unidos por sus relaciones muy oscuras con Venezuela. Informa

Libertad Digital: Zapatero atrapado, EE UU investiga su relación con el narcotráfico venezolano. La Administración Trump posee «pruebas sólidas» contra Zapatero. Vox Populi publica que Aldama revela que Koldo le confirmó que Zapatero intervino en el rescate de Plus Ultra y añade: ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. El periódico

El Debate publica una información en la que tanto Hugo Carvajal, exdirector de la Inteligencia venezolana como la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, dicen que Zapatero les había contado que explotaba una mina de oro en Venezuela. Según el digital

Vox Populi, el patrimonio inmobiliario de José Luis Rodríguez Zapatero y de su mujer, Sonsoles Espinosa, se ha multiplicado por más de 90 veces desde que el expresidente empezó a intermediar con el régimen chavista en Venezuela. En marzo de 2019, Zapatero compró el chalé de lujo de Aravaca en el que vivía por cerca de 800.000 euros, aunque está valorado en unos 2,1 millones, según avanzó

El Mundo. Su propiedad más cara y de ensueño es la que se encuentra en la isla canaria de Lanzarote, cuyo valor se estima en 1,2 millones de euros, según la información a la que tuvo acceso

El Debate. Desde el pasado verano, Zapatero y su mujer residen en un chalé de 2 millones de euros en la urbanización de lujo, Monte Rozas, en el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instalado una garita de seguridad con escolta policial permanente, según

El Debate. Sus hijas Alba y Laura deben tener prósperas empresas y patrimonio, fruto de las relaciones de papá ZP. No continúo sobre las sospechas y situaciones de su fan ZP. Al dejar La Moncloa, la familia fijó su residencia en un chalé de lujo de la promoción Urbalia Valdemarín, en Aravaca, en régimen de alquiler. En los primeros momentos optaba a los sueldos vitalicios de expresidente, de unos 74.000 euros, y del Consejo de Estado, de cerca de 100.000 euros. Ignoro cual ha elegido ya que no es compatible cobrar dos estipendios de la Administración. Juzgue Vd. Sr. Rueda si con ese sueldo se puede tener tal patrimonio. Por si Vd. duda de mi ideología política, le digo que soy apolítico, que no estoy afiliado a ningún partido. Que escribo en libertad y que vivo de mi pensión que me he ganado durante 50 años como profesor. A quien se le ve el plumero es a Vd. no a mí. Porque si Vd. sigue mis escritos pongo a remojo tanto a los de izquierdas como a los de derechas, y esto no es rezumar odio. Yo puedo pensar que Vd. Sr. Rueda, está en la órbita de algún partido político, pudiera ser el PSOE y, en consecuencia, habrá recogido el eslogan socialista: todo lo que se dice es bulo y fango. Vale, no me puede negar que el PSOE está en este momento en un mar de fango de corrupción. Por otra parte, le voy a decir más Sr. Rueda, mientras en este país no nos alejemos de los fanatismos esto no tiene solución. El militante político tiene el cerebro lleno de serrín y los árboles no le dejan ver el bosque ya que en el partido que milita, aunque esté corrupto hasta las cejas y hunda el país, seguirá votando esa corrupción. Vd. sabe como yo que muchos militantes viven del chollo del partido y, si este pierde, se acabó el chupe. Mientras esto no cambie, seremos un país de bandoleros y trileros. Si todos navegaremos en pro de la verdad y abomináramos a todos los políticos que se corrompen de uno y otro signo, a los españoles nos iría mejor. Me ratifico, ZP fue una desgracia para España. Un mal presidente que dejo la economía en quiebra. Y más, ZP traicionó a ochocientas personas, asesinadas por ETA, dado que la blanqueó y es el culpable de que Bildu esté chupando de la España que odia, así como impulsar el independentismo catalán. ZP sembró la semilla del mal y es causa de la actual situación de enfrentamiento entre los españoles con la Ley de Memoria Histórica. El periodista Antonio Pérez Henares la llama la Ley de Mentira Histórica. Apunto algo más, muchos periodistas y afines se están beneficiando de las subvenciones que reporta la ley guerra civilista de esa Memoria que debería haber quedado enterrada para siempre y no volveríamos hablar de las dos Españas. Señor Alberto Rueda, vuelva Vd. a juzgarme que rezumo odio. Aún me queda mucho armamento en mi arsenal. Lo iré sacando si es necesario. Me limito a decir la verdad y la verdad nos hará libres.