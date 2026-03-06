La historia de un cisma anunciado

Creado: Actualizado:

La Sociedad de San Pío X, conocida como FSSPX, rechazó una oferta de diálogo del Vaticano y dijo que seguirá adelante con los planes para ordenar obispos sin mandato papal este verano. En una carta enviada al Vaticano el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, y hecha pública el 19 de febrero, el padre Davide Pagliarani, superior general de la sociedad tradicionalista, comunicó al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que no podía aceptar los términos bajo los cuales el Vaticano proponía reanudar las conversaciones. Pagliarani añadió que no pospondría las ordenaciones episcopales previstas para el 1 de julio. «Ambos sabemos de antemano que no podemos estar de acuerdo doctrinalmente, particularmente en lo que respecta a las orientaciones fundamentales adoptadas desde el Concilio Vaticano II», escribió el padre Pagliarani.

La carta llegó una semana después de que el cardenal Fernández y el padre Pagliarani se reunieran en el Vaticano el 12 de febrero, en la que el cardenal propuso un diálogo para abordar los «requisitos mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica», con la condición de que la FSSPX suspendiera sus planes para las ordenaciones. El Dicasterio vaticano había advertido que proceder con las consagraciones «implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto». Al mismo tiempo que la carta, la FSSPX publicó una declaración en su sitio web argumentando que no cree estar actuando de manera cismática. La posibilidad del cisma representa un desafío importante para León XIV en el primer año de su pontificado, ya que el Papa ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de la unidad cristiana. Los funcionarios del Vaticano han buscado durante décadas restablecer la plena comunión de la FSSPX con Roma. En su carta, el padre Pagliarani justificó el rechazo de la oferta de diálogo del Vaticano citando un largo historial de negociaciones fallidas. En particular, destacó el diálogo formal que se inició en 2009, continuó con particular intensidad durante dos años y luego se prolongó de manera más esporádica hasta junio de 2017. «A lo largo de estos años, hemos buscado lograr lo que ahora propone el Dicasterio», dijo Pagliarani, y agregó que «todo terminó finalmente de manera drástica, con la decisión unilateral del cardenal Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien, en junio de 2017, estableció «los requisitos mínimos para la plena comunión con la Iglesia católica», incluyendo explícitamente todo el Concilio y el período posconciliar. Las consagraciones ilícitas previstas para el 1 de julio evocan la crisis de 1988, cuando el fundador de la sociedad, el arzobispo Marcel Lefebre, ordenó a cuatro obispos sin mandato papal. Juan Pablo II declaró cismático el acto y excomulgó a Lefebre y a los obispos recién ordenados. La FSSPX fue fundada en 1969 por el arzobispo Lefebre en oposición a las reformas del Concilio Vaticano II. Sus sacerdotes celebran la misa tradicional en latín y la fraternidad rechaza las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa y el ecumenismo. El problema está servido. Esperemos que la diplomacia vaticana y el sentido común del padre Davide Pagliarani lleguen, por el bien de toda la Iglesia, a un acuerdo para paralizar las consagraciones de nuevos obispos, una medida que podría conducir a un nuevo cisma con la excomunión automática de la fraternidad.