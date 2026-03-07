131 años de espera: 8-M, el fin de la paciencia

Creado: Actualizado:

Una vez más se acerca el 8 de marzo. No es una fecha más en el calendario. Es el foco que incide en las desigualdades que persisten en todas las sociedades, un recordatorio anual de que haber conquistado algunos derechos jurídicos y legislativos, no significa que se hayan convertido en una realidad social. Este 8 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Mujer bajo el lema «Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas», con el objetivo de derribar las barreras jurídicas y sociales que aún discriminan a las mujeres y niñas en todo el mundo.

La ONU subraya que ningún país ha cerrado completamente las brechas legales entre los hombres y las mujeres. Según este organismo, las mujeres disfrutan actualmente solo de un 64% aproximadamente, de los derechos jurídicos que poseen los hombres, en ámbitos tan elementales como la familia, el trabajo, la propiedad y la movilidad. Así, la agenda de este 8 de marzo se centra no solo en reivindicar los derechos ya conquistados, sino en exigir que se cumplan. Un año más, se comprueba que las cifras oficiales y de organismos internacionales muestran que la igualdad plena está aún lejos. A nivel global, el índice de brecha de género del Foro Económico Mundial, estima que, a este ritmo, la igualdad tardará 131 años en alcanzarse. España se posiciona en este ranking entre los 10 primeros países del mundo, lo que es muy satisfactorio, pero no significa que en el país haya desaparecido la desigualdad, sino que la lucha por la igualdad avanza más rápido que otros lugares. Sin embargo, la brecha salarial se mantiene alrededor del 20%, es decir, las mujeres ganan anualmente un 80% de lo que ganan los hombres. Estos datos se explican fundamentalmente en el elevado porcentaje de empleo a tiempo parcial femenino —generalmente vinculado a la responsabilidad de los cuidados—, y por la dificultad de acceso a pluses asociados a la disponibilidad horaria. No es que las mujeres elijan trabajar menos; es que el sistema sigue descansando sobre sus hombros, sin ningún tipo de contraprestación, para que el resto del engranaje pueda seguir girando. Esta jornada llega envuelta en un clima de tensión social, en el que los avances logrados se ven asediados por discursos reaccionarios y falaces que intentan minimizar la violencia estructural. Nos enfrentamos a un contexto en el que las asociaciones feministas y organizaciones sociales y sindicales alertan sobre la amenaza a los derechos ya conseguidos. En muchos lugares de la geografía española ya se han anunciado manifestaciones de las asociaciones feministas en contra de los discursos que minimizan la importancia de la igualdad y los que niegan la violencia machista, una cruel realidad que se cobra vidas, infunde miedo en las mujeres y limita su libertad. Hasta la fecha se ha cobrado 1.353 vidas desde 2003. Desde el 1 de enero han asesinado a 10 mujeres y 2 menores. Las han asesinado sus parejas o exparejas, sus padres. Probablemente aumentará el número cuando este texto llegue a la calle. El 8 de marzo tiene una función vital: sitúa en el centro de la agenda pública las desigualdades que aún afectan a las mujeres: la brecha salarial, el miedo, la menor representación en puestos de decisión, los cuidados, la violencia de género, la violencia sexual... Cualquier tipo de violencia contra la mujer es una muestra palmaria de la desigualdad. En definitiva, el 8 de marzo es una jornada que combina la memoria histórica, la urgencia de justicia y una mirada prospectiva, ya que no se conmemora una problemática resuelta. Es una llamada a la acción para conseguir una igualdad que los datos revelan todavía incompleta. El 8 de marzo es el grito de la mitad de la población que exige el espacio que siempre le ha pertenecido y le han arrebatado. Cada manifestación, cada análisis y cada política pública anunciada que venga a sumar en ese esfuerzo común por alcanzar la igualdad, forma parte de ese largo camino hacia una sociedad en la que los derechos de las mujeres y las niñas no sean solo palabras plasmadas en una ley. La paciencia se acaba. Porque mientras una sola mujer deba trabajar dos meses más al año para igualar el sueldo de un hombre, o mientras el miedo siga siendo el compañero de viaje de niñas y mujeres, la igualdad y la libertad serán solo un simulacro. No queremos igualdad en el BOE; queremos que la igualdad sea la realidad vivida por las mujeres cada minuto. Ni más. Ni menos.