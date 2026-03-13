Una autonomía a coste cero

Creado: Actualizado:

Existe la creencia de que crear una autonomía leonesa uniprovincial tendría un coste económico brutal, inasumible. Sin embargo, si se investiga cómo es la financiación actual de las comunidades autónomas en España se obtienen conclusiones muy relevantes que permiten responder de forma veraz y objetiva sobre este asunto.

Tomando como referencia un año reciente en el tiempo, 2023, la consulta de los informes periódicos elaborados por el Ministerio de Hacienda sobre la financiación definitiva de las comunidades autónomas determina que Castilla y León manejó en ese año un presupuesto de 14.682 millones de euros. De manera básica, esta cantidad de dinero tiene un doble origen. El primero engloba los fondos que aporta la vigente normativa de financiación regional, regulada por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que tiene aplicación en todas las comunidades autónomas salvo en el País Vasco y Navarra. Por este concepto Castilla y León ingresó 8.988 millones de euros. Esta cantidad de dinero se recibe, fundamentalmente, por criterios de población ajustada, concepto que calcula el número de habitantes a los que tiene que prestar servicios públicos una comunidad autónoma según edad de los mismos y según características geográficas del territorio en el que viven. Considerando que la población ajustada de la provincia de León representa un 19% de la población ajustada de Castilla y León, a León le corresponderían, de este primer bloque de recursos, 1.708 millones de euros. El segundo origen de fondos, no vinculado a la Ley 22/2009 de financiación autonómica, tendría, por diferencia, un importe de 5.694 millones de euros, justificando su llegada a Castilla y León la población y otras variables relativas a la estructura económica, situación socio laboral, nivel de renta per cápita y grado de desarrollo económico de la comunidad autónoma. En este caso no hay una variable expresa que determine su reparto entre provincias. Una distribución lineal, equivalente a repartir por igual entre las nueve provincias de la autonomía de Castilla y León asignaría a León la novena parte: 633 millones de euros. En consecuencia, de los 14.682 millones de euros de presupuesto total le corresponderían a la provincia leonesa 2.341 (1.708 más 633). Esta es la cifra que la provincia de León manejaría si fuese una comunidad autónoma. Continuando con el análisis, si se consulta el presupuesto aprobado por la Junta de Castilla y León en 2023, el tomo 6 informa que a León se le asigna una cifra de 1.505 millones de euros. Aquí está la clave. Esta cantidad, que puede aumentar hasta los 1.700 millones de euros, muy inferior a los 2.341 calculados anteriormente, es lo que los economistas identifican como un mínimo vital, es decir, como una dotación presupuestaria que permite subsistir, sobrevivir, ir tirando, funcionar más mal que bien, pero no el desarrollo completo de la provincia de León a la vista de su delicada situación socioeconómica. La cifra de presupuesto que de verdad impulsa el desarrollo y permite financiar una autonomía leonesa es 2.341 millones. Como esta cantidad sale de una cifra de dinero que ya existe, que ya se dispone (14.682 millones de euros), crear la comunidad autónoma de León no tendría mayor coste financiero para el Estado. Se financiaría con fondos procedentes del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León que legítimamente corresponden a la provincia leonesa según variables legales de reparto de fondos entre los territorios. Es evidente que en el actual marco autonómico León sufre una notable infrafinanciación. Por contraste, téngase en cuenta que la comunidad autónoma de La Rioja (provincia de Logroño), con 125.000 habitantes menos que la provincia leonesa, maneja un presupuesto anual de 1.900 millones de euros. El dato habla por sí solo. Si este análisis se realiza en otros años el diagnóstico es el mismo: crear la autonomía de León no tendría mayor coste financiero para el Estado.