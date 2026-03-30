¡La Butaca Vacía?

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El Teatro Emperador no es un mero cascarón vacío en la calle de San Agustín; es un silencio que se mira y resuena en el corazón cultural de León. Es un edificio que, desde su cierre en 2006, ha mutado de icono a símbolo de una renuncia. Una «preciosa caja de resonancia de los sueños», referente cultural y artístico de León durante más de medio siglo. Es la melancolía tangible de la ciudad, un gigante dormido que parece emerger ahora de esa larga penumbra gracias a sumar voluntades y afectos por el despertar de las distintas administraciones, que en esto van, por fin, de la mano. Ojalá ese compromiso proactivo sea apoyado no solo en el escenario político sino también en el de la calle. Señales positivas iluminan este nuevo año.

Y no es un lujo; es una necesidad poética y cívica. Es el lugar donde la vida se mira a sí misma en un espejo de ficción para entenderse mejor. Si lo miramos con ojos de cinéfilo, su desuso nos remite inmediatamente a la distopía. La grandeza abandonada del Emperador posee la misma belleza decadente y neón-apagada que define los paisajes de Blade Runner. Es nuestro propio vestigio replicante, un artefacto sublime de una época dorada cuya fragilidad se acentúa con cada año que pasa. Recuperarlo no es un acto de nostalgia, sino una urgencia vital para que su tiempo —como el de los replicantes de Tyrell— no se extinga sin que hayamos sido testigos de su verdadero potencial.

Pero, más allá de la sombra futurista, en el interior del Emperador reside la luz cálida y la nostalgia entrañable de Cinema Paradiso. La memoria nos reclama. El Emperador cerró, irónicamente, con la última proyección de esa película. En ese acto final, la realidad imitó al arte: el guardián de la luz se despidió con una oda a la magia de la sala oscura. El teatro es nuestro Alfredo, un mentor de historias y sueños que necesita que el Totó actual (la sociedad civil y sus líderes) recoja su legado. La restauración no es solo de ladrillos y terciopelo; es de la proyección continua de la memoria colectiva, para que el carrete final se proyecte ahora ante un público nuevo y ávido de otros saberes.

León, ciudad bimilenaria y capital, sí, de un antiguo reino, es ciudad de un patrimonio rotundo, que además cuenta con un riquísimo y potente acervo literario, plagado de nombres propios en la cumbre. Sin embargo, la cultura no puede vivir solo de los cimientos del pasado. Una ciudad que aspira a ser un verdadero faro cultural debe cultivar a sus gentes a través del arte, de espacios de encuentro, de creación y de valores que nacen de la reflexión y la emoción compartida. El Emperador, con su arquitectura de mediados del siglo XX y su vocación popular y escénica es el eslabón perdido que une la monumentalidad histórica con la cultura viva y cotidiana que necesita una ciudad para ser verdaderamente habitable. No podemos dejar que una parte de nuestra identidad se diluya, como aquellas lágrimas en la lluvia.

Quizá pronto aparezca Godot, y la mirada vuelva a encenderse.