Elecciones en Andalucía bajo los efectos de una conjunción astral

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Habrá alineación planetaria: Saturno, Mercurio, Marte y Neptuno. No se trata de ninguna inocentada anticipada, pero muchos de Uds. se preguntarán: ¿dónde está el truco?

Existe la certeza de que una conjunción astral hará acto de presencia el próximo 18 de abril de 2026, refiriéndose al fenómeno de que los cuatro panetas arriba citados se encontraran en la misma longitud celeste, lo cual hace aparentar estar muy cerca o alineados desde nuestra perspectiva en la Tierra, y podamos ser objeto de sus efectos. ¿Y quién podría asegurar que tales efectos no se trasladen al 17 de mayo, jornada electiva y efeméride para los andaluces, sumando otras efemérides ya previstas como el Día Mundial contra la Hipertensión, y ¿por qué no, algún acto de contrición, consistente en «suturar antiguas heridas políticas» reconociéndose parte del electorado deudor del PSOE? Tendríamos tres. El primer ingrediente ya lo tenemos marcado como Día Electivo Solemne. El segundo: Día contra la Hipertensión, aunque parezca tópico, viene concurriendo el aumento de demanda ante farmacias y laboratorios, dirigida a adquirir la minúscula pastillita, sobre todo, por partidos políticos y «staff» involucrados en las mismas, considerando que, al tratarse de la Jornada Mundial, los astros estimarán que más del 40% de los adultos padecen presión arterial alta. Quizás el tercero como se ha mencionado provenga mediante porcentaje inesperado del electorado el cual recurra al clásico: «pelillos a la Mar», ya que no conviene olvidar que Andalucía durante más de tres decenios continuos fue un bastión ininterrumpido del PSOE. Es decir, desde 1982 hasta finales de 2018, coincidente este último, inicio de diferentes descalabros en la mente de todos, que dio al traste con una efectividad políticamente mortífera. Tendríamos pues las partes singulares de cada elemento con características propias, para supuestamente situarse como «conjunción astral», expresión de orden perfecto de elementos para que algo suceda, resultando prematuro cavilar sobre posibles resultados. Conclusión: Junto a lo anterior, el analista, no se atreve a descartar la llamada: «Teoría del Péndulo Electoral», que, según los expertos, este concepto utilizado en ciencias políticas y sociología describe la alternancia cíclica del poder político entre dos polos opuestos, generalmente de izquierda a derecha o viceversa. Este fenómeno sugiere que los votantes, desencantados con un gobierno por algún motivo se desplazan hacia el extremo contrario, buscando soluciones diferentes, sin olvidar, esa especie de resurgimiento ficticio y recuperación parcial en Castilla y León, junto a nuevas estrategias destinadas a la recaptura de votos.